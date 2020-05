5 วิธีหยุดความคิดลบ กับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิต

สำหรับใครหลายคนแล้ว การคิดลบก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งของชีวิตเท่านั้น หรือไม่บางคนก็อาจจะคิดลบมาทั้งชีวิต แต่บางคนก็กลับเพิ่งมาเจอเหตุการณ์ที่ทำให้ความคิดแบบลบๆ เกิดขึ้น ซึ่งบทความนี้จะมี วิธีหยุดความคิดลบ มาฝากทุกคนกัน



ไม่ใช่แค่ข่าวสารและโลกโซเชียลมีเดีย ที่ทำให้คุณรู้สึกไหลไปตามอารมณ์กับมัน เพราะเราแต่ละคนมีอคติเชิงลบโดยธรรมชาติของเราเอง ซึ่งสิ่งที่เป็นลบ มีแนวโน้มจะติดอยู่ในใจเรานานมากกว่าสิ่งที่เป็นบวก

แต่อย่างไรก็ตาม ความคิดลบก็ยังเป็นเรื่องที่เราสามารถฝึกฝน และเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ด้วยความพยายาม แล้วหลังจากนั้นชีวิตของคุณก็จะค่อยๆ มีความเป็นบวกมากขึ้น

1.ฝึกฝนการเป็นคนที่รู้จักขอบคุณและซาบซึ้งใจต่อสิ่งต่างๆ

ซึ่งอาจทำได้หลายรูปแบบ คุณสามารถดูรอบๆ ตัวคุณ และจดบันทึกทุกสิ่งที่คุณรู้สึกขอบคุณ ในไม่ช้าคุณจะเริ่มตระหนักว่าสิ่งที่คุณได้รับมามันดีแค่ไหน และยิ่งคุณมีความคิดสร้างสรรค์มากเท่าไหร่ มันก็จะยิ่งทำให้คุณรู้สึกขอบคุณกับสิ่งเล็กน้อยรอบตัวต่างๆ ได้ง่ายขึ้น



อย่างเช่น ถ้าคุณอยู่ในห้องนอน คุณก็จะรู้สึกขอบคุณหมอนและที่นอน ที่ทำให้คุณรู้สึกนอนหลับสบาย หรือหากคุณอยู่ในร้านกาแฟ คุณก็จะรู้สึกขอบคุณบรรยากาศที่น่ารื่นรมย์ และรสชาติกาแฟบนลิ้นของคุณ

2.ตระหนักว่าสิ่งไหนที่คุณสามารถควบคุมมันได้ และไม่สามารถควบคุมมันได้

เหตุผลหลักๆ ที่ทำให้คุณมักเกิดความไม่สบายใจนั่นก็คือ คุณต้องหัดปล่อยวางเรื่องที่คุณไม่สามารถควบคุมมันได้ และจงลงมือทำสิ่งที่ดีที่สุดที่คุณสามารถทำได้ เพราะนี่เป็นกุญแจสำคัญในการมีชีวิตที่ดีขึ้น

คุณอาจเห็นเหตุการณ์ที่น่ากลัวเกิดขึ้นในข่าว ซึ่งฟังดูแล้วมันเป็นเรื่องน่าเศร้า แต่มีอะไรที่คุณทำได้บ้างไหม? คำตอบคือก็ไม่ แต่คุณยังคงรู้สึกหงุดหงิดและคิดลบอยู่ดี แม้คุณจะปิดทีวีไปแล้ว

3.ตัดเรื่องลบๆ ทิ้งไปบ้าง

อย่างที่ได้พูดไปแล้วว่า เรื่องราวลบๆ มักจะติดอยู่ในใจของเรานานกว่าเรื่องที่เป็นบวก ยิ่งคุณได้รับสิ่งที่เป็นลบเข้ามามากเท่าไหร่ มันก็จะยิ่งทำให้คุณกลายเป็นคนที่มองอะไรก็ลบไปเสียหมดมากขึ้นเท่านั้น

โดยเฉพาะโลกโซเชียลมีเดีย เพื่อนร้ายๆ และความสัมพันธ์ที่ไม่จริงใจ คือแหล่งพลังงานด้านลบชั้นเยี่ยม ดังนั้น คุณควรจะประเมินถึงสิ่งที่พวกเขากำลังทำ เพื่อสุขภาพจิตที่ดีของคุณ

4.ลองจดบันทึกความคิดของคุณ

หากคุณมัวแต่คิดลบกับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิต ในหัวของคุณก็จะเต็มไปด้วยความยุ่งเหยิง คุณอาจจะต้องมีทักษะที่ดีพอในการมองเห็นความคิดแง่ลบที่เกิดขึ้น และต่อสู้กับมันด้วยเหตุผล

ซึ่งหนึ่งในความลับที่จะช่วยให้คุณคิดลบน้อยลงนั่นก็คือ การจดบันทึกความคิดของตัวเองลงบนกระดาษ แทนที่จะคิดทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในหัว บางทีคุณอาจจะเขียนในสิ่งที่ทำให้คุณรู้สึกหนักใจ มันจะทำให้คุณพบกับความชัดเจนมากขึ้นในการเห็นปัญหา และอิทธิพลแง่ลบด้านอื่นๆ ที่เขียนลงไป

5.ยิ้ม (แม้ว่าคุณอาจจะไม่ค่อยอยากยิ้ม)

อาจฟังดูง่าย แต่การบังคับให้ตัวเองยิ้มเป็นหนึ่งในวิธีที่เร็วที่สุด ในการปรับปรุงอารมณ์ของตัวเอง จากการอ้างอิงเอกสารทางวิทยาศาสตร์อื่นๆ กล่าวว่า การยิ้มเพียงไม่กี่วินาทีก็เพียงพอที่จะเปลี่ยนสารเคมีในสมองของคุณ ซึ่งแน่นอนว่ามันจะส่งผลต่อร่างกายส่วนอื่นๆ ได้ด้วย

การแสดงออกที่ยิ้มแย้ม นับเป็นการหลั่ง “สารเคมีแห่งความสุข” ทั้งเซโรโทนินและโดปามีน จากนั้นมันก็จะเริ่มจัดการและเปลี่ยนแปลงอารมณ์ของคุณให้ดีขึ้น

บทความจาก : How to Stop Being Negative About Everything in Life

