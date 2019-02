5 4 3 2 1 นับถอยหลัง แล้วเริ่มต้นใช้ชีวิตให้เต็มที่!

ในชีวิตของเราทุกคนย่อมมีเรื่องราวในชีวิตที่ต้องพบเจอทั้ง ความสุข ความทุกข์ เป็นเรื่องธรรมดา เพียงแต่ว่าเราจะทำอย่างไรเมื่อพบเจอกับความทุกข์แล้วสามารถพลิกเปลี่ยนให้มาเป็นมุมของความสุขได้บ้าง จงอย่าลืมว่าทุกสิ่งล้วนเกิดจากความคิดของเราทั้งสิ้น ชีวิตเรานั้นมีค่ามากเกินกว่าจะเอาไปใช้ให้กับความเครียด ความทุกข์ และความกังวล และสิ่งที่เป็นจริงคือเรื่องของ อารมณ์ ความรู้สึกของคนเรานั้นเปลี่ยนแปลงไปตลอดทั้งวัน ยากที่จะควบคุมให้ได้ดั่งใจ สิ่งที่ทำให้เราเป็นมืออาชีพนั้น คือการที่เราลงมือทำได้โดยไม่ต้องรอแรงจูงใจ ถึงแม้จะเหนื่อยล้า แต่ก็ยังผลักดันตัวเองให้ก้าวไปข้างหน้า ให้ก้าวผ่านขีดจำกัดของตัวเอง ความสามารถที่สกัดความรู้สึกออกไปแล้วลงมือทำได้อย่างต่อเนื่อง

คนเราเป็นสิ่งมีชีวตที่สามารถคิดและลงมือทำ แต่คนส่วนใหญ่มักจะรอคอยความรู้สึกมาสั่งการแล้วค่อยลงมือทำ ซึ่งจริงๆ ควรจะต้องบอกว่าคนเรานั้นต้องขับเคลื่อนทุกสิ่งด้วยอารมณ์และการคิดให้เป็น ทางที่ดีควรหยุดเป็นห่วงอารมณ์ของตัวเอง ไม่ว่าจะทำอะไรก็อย่าใช้อารมณ์เป็นที่ตั้ง เพราะผลที่ตามมาจะทำให้เรากลายเป็นคนที่ทำตัวตามสบาย เอาง่ายๆ ไว้ก่อน ซึ่งนั่นไม่ใช่สิ่งที่ดีในการทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้สำเร็จเอาซะเลย

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ไม่อยากพบกับความผิดหวัง โดยเฉพาะความผิดหวังที่เกิดขึ้นจากตัวของเราเอง ลองคิดทบทวนตามสิ่งที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ดูนะคะ ถือเป็นการนับถอยหลังแล้วลงมือทำ ถ้าไม่อยากผิดหวังในตัวเอง

>> อย่าหาข้ออ้าง และอย่ารอจนกว่าจะมีแรงจูงใจ <<

ใครเคยได้ยินประโยคนี้บ้างคะ ที่ว่า “ If it is important to you, you will find a way. If not, you will find excuses.” หากสิ่งที่จะทำเป็นสิ่งสำคัญสำหรับคุณ คุณจะพบวิธีทำจนได้โดยไม่มีข้ออ้าง… ซึ่งถ้าลองคิดตามจะพบว่ามันตรงและจริงแท้ที่สุดเลยล่ะค่ะ เพราะคนเรามักจะหาข้ออ้าง นั่นนี่มาก่อนเสมอ มักจะอ้างก่อนที่จะทำอะไรก็ตาม เช่น อยากลดน้ำหนักแต่ไม่อยากออกกำลังกาย อยากผอมและรู้ดีว่าคุมอาหารอย่างเดียวมันไม่พอ แต่ก็ยังไม่ชอบออกกำลังกาย หลายครั้งที่เราไม่ได้ในสิ่งที่ต้องการ เพียงเพราะไม่ชอบไม่อยากทำในสิ่งที่เราควรทำ นี่เป็นเพียงแค่ตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น และมันก็เกิดขึ้นได้กับหลายๆ คน รู้หรือไม่คะว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเหมือนเชื้อเพลิงที่เติมให้มีข้ออ้างในชีวิตมากขึ้นเรื่อยๆ เราหาข้ออ้างมาลดแรงบันดาลใจของตัวเองไปเรื่อยๆ ทั้งๆ ที่ยังไม่ได้ลงมือทำเลยด้วยซ้ำ อย่าทำแบบนั้นค่ะ เลิกหาข้ออ้าง และอย่ารอจนกว่าจะมีแรงจูงใจ คิดจะทำอะไรให้ลองทำเลยดีไม่ดีค่อยว่ากัน

>> ลองฝึกเป็นคนที่ไม่พอใจในสิ่งที่เป็นอยู่ตอนนี้ <<

การจะได้ในสิ่งที่ต้องการนั้น เราจะต้องฝืนบังคับตัวเอง ให้ลงมือทำสิ่งที่จำเป็น ไม่ว่าเวลานั้นจะรู้สึกอยากทำหรือไม่ก็ตาม ทำสิ่งที่หลายๆ คนไม่อยากทำ บางครั้งชีวิตของคนเราอาจดูเหมือนยากง่ายสลับกันไป เดี๋ยวมีเดี๋ยวขาดแคลน แต่ถ้าคุณเริ่มตกหลุมพรางอยู่ในความรู้สึกไม่พึงพอใจในชีวิต แต่พยายามโกหกตัวเอง โกหกคนอื่นว่าชีวตเราดี แต่จริงๆ คือเรายังรู้สึกไม่พอใจในสิ่งที่เป็นอยู่ในตอนนี้เอาซะเลย ถ้าเราทำและคิดแบบนั้นอยู่เรื่อยๆ จะทำให้เรากลายเป็นคนที่มีความรู้สึกไม่อยากผลักดันตัวเอง เราจะรู้สึกว่าไม่จำเป็นต้องดิ้นรน เพราะชีวิตก็ดีอยู่แล้ว (จากการโกหกตัวเองว่าพอใจแล้ว) การที่เราไม่จริงใจกับตัวเอง ก็เหมือนกับทำร้ายจิตใจตัวเอง แล้วเราก็ไม่มีทางที่จะเป็นที่หนึ่งในใจตัวเอง เพราะเราล้มเลิกทั้งๆ ที่ยังไม่ได้เริ่ม

>> หากคุณไม่อยากผิดหวังในตัวเอง <<

การจะเปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิตนั้นต้องอาศัยพลังในตัวคุณเอง และต้องใช้ระยะเวลา เราสามารถเริ่มต้นจากการค้นหาสิ่งที่เราต้องการในชีวิต เลือกสิ่งที่เราต้องการ และหยุดบอกตัวเองว่าชีวิตมันก็เรื่อยๆ ได้ยิ่งดี เลิดผัดวันประกันพรุ่ง อย่าลืมสิว่าคนที่เอาแต่ฝันแต่ไม่ยอมลงมือทำ สิ่งนั้นจะสำเร็จไปได้อย่างไร เทคนิคที่ดีคือแนะนำให้ลงมือทำสิ่งที่ต้องการทำภายใน 5 วินาที จะช่วยให้สิ่งนั้นเริ่มต้นขึ้นได้เร็วขึ้น เมื่อเริ่มทำแบบนั้นได้แล้วกลองจดบันทึกรายการสิ่งที่คุณรักและใช้เงินซื้อไม่ได้ อย่างเช่น ความรัก เสียงหัวเราะ มิตรภาพ ครอบครัว และความศรัทธา รวมถึงสิ่งเรียบง่ายต่างๆ เช่น การใช้เวลาอยู่กับธรรมชาติ การเดินเล่น พระอาทิตย์ตก พระอาทิตย์ขึ้น และทะเล เชื่อสิว่าชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีอย่างเหลือเชื่อเลยล่ะ

>> นับถอยแล้วลุกขึ้นมาเปลี่ยนพฤติกรรม <<

คนเรามักจะไขว่คว้าหาสิ่งที่ตัวเองต้องการจะมี แต่ความปรารถนาในสิ่งที่ตัวเองมีต่างหากที่สำคัญกว่า จงสำรวจสิ่งที่คุณมีและมีสมาธิจดจ่ออยู่กับมัน และจงยอมรับหรือปล่อยวางสิ่งที่คุณไม่ชอบแต่ก็เปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้แล้ว ลองมานั่งคิดว่าสิ่งที่เรามีเราขาดมันมาจากพฤติกรรมที่เคยทำหรือไม่ หากคำตอบคือใช่ อาจลองปรับพฤติกรรมที่เคยทำดู เริ่มจากตอนเช้าแทนที่จะงัวเงีพยนอนกลิ้งไปมาอยู่บนเตียง แล้วนอนหลับต่อ ให้นับ 54321 แล้วเด้งตัวเองขึ้นมา ไปทำอะไรที่มีประโยชน์และสมควรทำ อย่าเห็นแก่ความสบายที่ไม่ก่อประโยชน์ เทคนิคง่ายๆ นี้ จะช่วยให้เราลงมือทำได้โดยที่ไม่ต้องรอแรงจูงใจ ช่วยให้ลงมือสร้างโอกาสแทนที่จะนั่งรอมันเกิดขึ้น ช่วยเราควบคุมชะตาชีวิตของตัวเองและกลายเป็นคนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น อย่างน้อยมันจะช่วยผลักดันเราไปข้างหน้า ทำให้เรากล้าลงมือทำมากขึ้น

>> การลงมือทำคือจุดเริ่มต้นของความสำเร็จ <<

มีคำกล่าวดีๆ ที่บอกเอาไว้ว่า “วิธีที่ดีที่สุดในการทำงานให้เสร็จสมบูรณ์คือการเริ่มต้นทำ” การเริ่มต้นลงมือทำจะนำเราไปในเส้นทางที่สร้างโอกาสให้เกิดขึ้น หลายครั้งที่เราเกิดความรู้สึกอยากทำบางอย่าง ความต้องการลึกๆ ในใจ ที่มันเกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆ ถ้าเราไม่ลงมือทำภายในเวลา ความอยากมันจะเริ่มหายไป และเมื่อเวลาผ่านไปมันจะยิ่งยากมากขึ้นที่จะลงมือทำสิ่งนั้น หากต้องการให้คนมองเราใหม่ อยากให้คนหันมาสนใจ สิ่งที่เราต้องทำคือแสดงตัวแล้วพูดมันออกมา หากต้องการความสนุก ให้ทุกวันมีแต่เรื่องที่พึงพอใจ หากต้องการความรู้สึกที่ได้ทำสำเร็จ สิ่งที่ต้องทำคือตัดสินใจนับถอยหลังแล้วลงมือทำทันที ทำสิ่งที่เราอยากทำแต่ไม่เคยกล้า และต้องหยุดโกหกตัวเองว่ามันยังไม่ถึงเวลา หยุดรอคอยเวลาที่เหมาะสม เพราะสิ่งที่เราจะทำนั้นมันอาจไม่มีเวลาที่เหมาะสม มีแต่เวลาที่ลงมือทำกับเวลาที่ละเลย หัดใช้เทคนิคนับถอยหลังในการตัดสินใจสิ่งที่เราต้องการจะทำนั้น

การนับถอยหลังเพื่อที่จะเปลี่ยนเป็นคนใหม่ที่มีชิวิตที่ดีขึ้นนั้นทำได้ไม่ยากนะคะ อยู่ที่ว่าเราจะทำหรือไม่เท่านั้น อีกสิ่งที่อยากฝากไว้ก็คือ ถ้าอยากมีชีวิตที่ดี และต้องการใช้ชีว้ตให้เต็มที่ จงหยุดที่จะเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นที่มีจังหวะชีวิตแตกต่างกันหรือมีเส้นทางชีวิตที่ต่างจากคุณโดยสิ้นเชิง ดังนั้นแทนที่จะเอาแต่เปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นคุณควรพยายามทำตัวให้มีความสุขเพื่อส่งต่อความสุขนั้นไปยังผู้อื่น เปลี่ยนความอิจฉาเป็นความสุข ในไม่ช้าความรู้สึกขมขื่นของคุณก็จะถูกแทนที่ด้วยความพึงพอใจและความสนุกสนาน หากคุณใช้เวลาเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น แสดงความยินดีกับพวกเขา และสนับสนุนพวกเขา สุดท้ายคุณก็จะกลายเป็นคนที่มีความสุขมากที่สุด มาค่ะ มาหัดใช้เทคนิคนับถอยหลัง 5 4 3 2 1 แบบที่เราบอกแล้วเริ่มต้นใช้ชีวิตให้เต็มที่ไปพร้อมๆ กัน

