มัลติพลาย บาย เอท ส่งแบรนด์ Pastel บุกตลาด Personal Care ด้วยการนำเสนอสินค้าใหม่

คลิปหอมติดแมสก์ ครั้งแรกในประเทศไทย พร้อมวางตลาดเฉพาะช่องทางออนไลน์

X8 หรือ มัลติพลาย บาย เอท มุ่งเน้นในการให้ความสำคัญกับการออกแบบคิดค้นผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในทุกรูปแบบ การใช้ชีวิตในรูปแบบใหม่ๆ หลังจากที่ส่ง ‘วิตมอรส์’ ปั่นกระแสตลาดน้ำผสมวิตามินไปเมื่อเร็วๆ นี้ โดยล่าสุดบุกตลาด Personal Care มุ่งสร้าง Consumer Trend จับประเด็นจากสถานการณ์ Covid-19 ที่ทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด จึงนำเสนอทางเลือกในการแก้ปัญหาผู้บริโภคยุค New Normal อย่างเข้าใจ โดยใช้ดีไซน์มาช่วยแก้ปัญหากลิ่นอับ และความอึดอัดภายใต้หน้ากากอนามัย ด้วยการใส่ไอเดียเสริมประสิทธิภาพของใช้จำเป็นในรูปแบบผลิตภัณฑ์คลิปหอม ติดแมสก์ (Clever Mask Clip) ขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ภายใต้แบรนด์ พาสเทล (Pastel) โดยมีคุณสมบัติช่วยลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ใต้หน้ากากอนามัย ทำให้ลมหายใจโล่งสบาย รู้สึกผ่อนคลาย ได้กลิ่นหอมตลอดทั้งวัน ใช้งานสะดวก พกพาง่าย เข้ากับทุกไลฟ์สไตล์ ภายใต้คอนเซ็ปต์ “ให้ทุกวันเป็นวันสดชื่น” (Good days start with Pastel) พร้อมตั้งเป้าเดินหน้าพัฒนาแบรนด์และสินค้า เพื่อเป็นของใช้อนาคตที่ทุกคนขาดไม่ได้ในยุค Next Normal มาพร้อม 5 กลิ่นหอมต่างอารมณ์หลากสไตล์ 5 สี 5 กลิ่น ราคาจับต้องได้ 1 ซอง 2 ชิ้น ราคา 50 บาท สามารถสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook | Instagram | LINE : @pastelcreative ตั้งแต่วันนี้

นายรวิ อิทธิระวิวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มัลติพลาย บาย เอท จำกัด บริษัทในเครือ คิง เพาเวอร์ เปิดเผยว่า “หลังจาก บริษัท มัลติพลาย บาท เอท หรือ X8 บริษัทในเครือ คิง เพาเวอร์ ได้ออกผลิตภัณฑ์ “วิตมอรส์” (VITMORES+) น้ำผสมวิตามิน และได้รับการตอบรับอย่างดี ด้วยคุณสมบัติของคุณประโยชน์จากวิตามินและ ที่สำคัญคือ รูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์ที่โดดเด่นสะดุดตา Trend Setter ของกลุ่มสินค้า Consumer Trend ซึ่งเป็นแนวคิดหลัก ของ X8 และเพื่อสร้าง Brand Awareness ต่อเนื่อง สำหรับผู้นำด้าน Creativity Lifestyle ของบริษัทฯ วันนี้จึงออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ‘คลิปหอมติดแมสก์’ ครั้งแรกในประเทศไทย ภายใต้แบรนด์ ‘Pastel’

ผลิตภัณฑ์คลิปหอมติดแมสก์แบรนด์ Pastel เกิดขึ้นจากแนวคิดในการมุ่งแก้ปัญหาของผู้บริโภคยุค Next Normal อย่างเข้าใจ โดยใช้ดีไซน์มาช่วยแก้ปัญหากลิ่นอับ และช่วยลดปัญหาอึดอัดจากการใส่แมสก์นานๆ และช่วย ลดปัญหากลิ่นที่ไม่พึงประสงค์จากการสวมใส่แมสก์ที่เกิดขึ้นได้ระหว่างวัน ด้วยรูปทรงที่ดูเรียบแต่ทันสมัย ภายในบรรจุเจล ให้กลิ่นหอมทรงหยดน้ำแนบเข้ากับทุกรูปหน้า เพื่อป้องกันฝุ่นและเชื้อโรคให้มากที่สุด ช่วยให้ผู้ใช้รู้สึกผ่อนคลายสดชื่นขณะที่สวมใส่หน้ากาก มีให้เลือก 5 กลิ่น ได้แก่

1. BLOOMING IN SPRING กลิ่นดอกไม้ร่าเริง (ซองสีแดง) ปลุกความมีชีวิตชีวา ไปกับกลิ่นเย็นชื่นใจ แฝงความหอมอ่อนๆ ของดอกไม้ ให้ความรู้สึกสดใส ร่าเริง เหมือนอยู่ท่ามกลางดอกไม้นานาพันธุ์ ที่กำลังผลิบาน

2. WINTER FROST กลิ่นหนาวจับใจ (ซองสีน้ำเงินฟ้า) หอมเย็น สบายจมูก กระตุ้นความสดชื่น กระปรี้กระเปร่า ชวนสัมผัสกลิ่นอายของเมืองหนาว แม้อยู่ท่ามกลางอากาศร้อนของเมืองไทย

3. AFTER THE RAIN กลิ่นสุขหลังฝน (ซองสีเขียว) ช่วยให้รู้สึกสงบ สดชื่น ผ่อนคลายไปกับกลิ่นหอมเย็น ชุ่มชื่น เหมือนได้อยู่ในบรรยากาศท่ามกลางแมกไม้เขียวชอุ่มหลังหยาดฝนโปรายปรายเพิ่งขาดสายไป

4. SUMMER MORNING กลิ่นอาทิตย์สดใส (ซองสีส้ม) ช่วยปรับอารมณ์ให้กระฉับกระเฉง สดใสดั่งแสงแรกในยามเช้า ด้วยกลิ่นหอมสะอาด เบาสบาย ให้ความรู้สึกสดชื่น สดใสเหมือนเริ่มวันใหม่ได้ตลอดทั้งวัน และ

5. MIDNIGHT IN FALL กลิ่นเวลาแสนสงบ (ซองสีม่วง) ช่วยละทิ้งจากความวุ่นวาย เข้าสู่บรรยากาศของความสงบเสมือนยามค่ำคืน ด้วยกลิ่นหอมสดชื่นที่จะทำให้รู้สึกผ่อนคลาย ปลอดโปร่ง มีสมาธิ

นายรวิ กล่าวเพิ่มเติมว่า “ผลิตภัณฑ์ Pastel Clever Mask Clip จะเป็นที่ต้องการของกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่อาศัยอยู่ในเมือง ที่มีความเคร่งเครียดในชีวิตประจำวัน ทั้งกลุ่มนักเรียนนักศึกษา การแข่งขันสูง ต้องอ่าน ท่องจำ จึงต้องใช้สมาธิ และกลุ่มวัยทำงาน คนทำงานด้านบริการ กลุ่มที่มีความเครียดที่เกิดจากความกดดัน รวมทั้งผู้ที่กำลังมองหาไอเท็มที่ดีต่อภาพลักษณ์ ชื่นชอบสุนทรีย์ของกลิ่น ให้คุณค่าต่องานสร้างสรรค์และดีไซน์ หรือทันกระแสสังคม (Fashion Follower) และคาดการณ์ว่าคลิปหนีบแมสก์ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในอนาคต จะเป็นไอเท็มใหม่ของยุค Next Normal อย่างแน่นอน”

ทั้งนี้ แบรนด์ Pastel เป็นที่รู้จักตั้งแต่ปี 2554 ด้วยการนำผลงานศิลปินชื่อดังของไทยมาไว้บนเคสโทรศัพท์พร้อม ใส่คำบรรยาย สร้างแรงบันดาลใจของผลงานนั้น และทำให้ Pastel กลายเป็นแบรนด์สำคัญในตลาดอุปกรณ์สำหรับมือถือจนถึงปี 2561 ปัจจุบันแบรนด์ Pastel ได้หันมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนตัว (Personal Care Products) โดยผลิตภัณฑ์ มีความโดดเด่น ใช้งานดีไซน์แก้ไขปัญหาจนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์ ภายใต้การดูแลของบริษัท มัลติพลาย บาย เอท หรือ X8

ผลิตภัณฑ์คลิปหอมติดแมสก์ แบรนด์ Pastel ภายในซองบรรจุคลิปหอมติดแมสก์ 1 กลิ่น จำนวน 2 ชิ้น จำหน่ายในราคา 50 บาท สามารถใช้ได้นาน 3-5 วัน และในช่วงการแนะนำ มอบโปรโมชั่นพิเศษซื้อ 4 กลิ่น แถมฟรี 1 กลิ่น (ได้รับครบทั้ง 5 กลิ่น SAVE 50 บาท) ส่งฟรี ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ก.ค. 2564 เฉพาะช่องทางออนไลน์

FACEBOOK : https://bit.ly/3zeknPV

INSTAGRAM : https://bit.ly/3wcsSca

LINE : https://lin.ee/0H2kFUH

ONLINE SHOP : https://bit.ly/3pQ4g6Z

หรือช่องทางการจัดจำหน่ายอื่นๆ

King Power : https://www.kingpower.com/brand/pastelcreative

Shopee : https://bit.ly/3wjucKz

Lazada : https://bit.ly/3pGal5v