5 มาส์กหน้าขาวใส ผิวอิ่มน้ำ สุขภาพดี ย้อนวัยให้ผิวดูเด็กลง

อีกหนึ่งสิ่งที่มักมาเยือนในฤดูหนาวแบบนี้ ก็คือ ปัญหาหน้าแห้ง ที่มักเป็นจุดเริ่มต้นของการเกิดปัญหาผิวตามมามากมาย เช่น ผิวดูไม่สดใส ผิวโทรม ผิวเกิดริ้วรอยก่อนวัย หรือแม้แต่ปัญหาการแต่งหน้าแล้ว เครื่องสำอางไม่ติดทน !

ส่วนหนึ่งก็เกิดจากปัญหาหน้าแห้งนี่แหละค่ะ ซึ่งนอกจากเราจะต้องเลือกครีมที่ช่วยบำรุงผิวแล้ว การมาส์กหน้าก็เป็นอีกหนึ่งสิ่ง ที่จะช่วยให้เรามีผิวที่ชุ่มชื้น ผิวดูอิ่มน้ำ และสดใส เสมือนผิวกลับมาดูเด็กอีกครั้ง วันนี้ Goodlife เลยรวบรวม 5 มาส์กหน้าที่ช่วยบำรุงให้ผิวหน้าขาวกระจ่างใส ผิวอิ่มน้ำ ดูสุขภาพดี เรียกว่าคัดมาแล้วเน้นๆ ให้ทุกคนได้ลองไปเลือกกัน ที่สำคัญใช้ได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายเลยค่ะ

1.Lululun Whitening Mask – 245 บาทต่อซอง (1 ซองมี 7 แผ่น)

มาส์กหน้าสัญชาติญี่ปุ่น ที่มีหลายสูตรให้เลือกตามสภาพผิว แต่สำหรับสูตรที่ช่วยให้ผิวดูขาวไบรท์ กระจ่างใส ต้องยกให้สูตรนี้เลย LuLulun Whitening Mask ที่อุดมไปด้วยเอสเซนส์เข้มข้น ไม่มีแอลกอฮอล์ หรือแต่งกลิ่นใดๆ เพราะฉะนั้นคนผิวแพ้ง่ายก็ใช้ได้เหมือนกันค่ะ

2. Faith in Face I am always bright – 79 บาท

การมา์กหน้าไม่ใช่แค่บำรุงอย่างเดียวนะ เพราะต่อให้สีผิวไม่สม่ำเสมอ ก็ไม่ใช่ปัญหาสำหรับการมาส์กหน้าของเจ้าซองนี้ค่ะ เพราะ Faith in Face นอกจากจะช่วยทำให้ผิวหน้าของเรากระจ่างใสแล้ว ยังช่วยฟื้นฟูผิวหมองคล้ำ ลดเลือนจุดด่างดำ และปัญหาสีผิวไม่สม่ำเสมอด้วย ที่สำคัญไม่ใช่แค่แผ่นมาส์กธรรมดา เพราะแผ่นมาส์กนี้ยังช่วยท๊อกซ์ผิวไปในตัว จากสารสกัดของสมุนไพรแถบเทือกเข้าแอลป์ถึง 7 ชนิดเลยนะ

3. Pond’s Age Miracle Ultimate Youth Essence Mask – 79 บาท

แต่ถ้าใครกังวลเรื่องริ้วรอย Goodlife ขอแนะนำมาส์กหน้า Pond’s Age Miracle นี้เลย เป็นมาส์กหน้าที่ช่วยฟื้นบำรุง และเร่งการผลัดเซลล์ผิว ลดเลือนริ้วรอยและจุดด่างดำต่างๆ ด้วยสารสกัดเข้มข้นเทียบเท่าเคาน์เตอร์แบรนด์หลากหลาย เช่น สาหร่ายสีแดง แพลงก์ตอน ไฮยาลูรอนิค ถ้าพรุ่งนี้เช้ามีนัดสำคัญ ลองมาส์กด้วยตัวนี้นะคะ ทิ้งไว้แค่ 10 นาทีเท่านั้น จะรู้สึกได้ถึงการกระชับของผิวและดูกระจ่างใส นัดสำคัญไม่พลาดแน่นอน

4. Garnier Serum Mask Light Complete – 69 บาท

ใครอยากเร่งเวลาฟื้นฟูให้ผิวขาวกระจ่างใสแบบทันใจ มาส์กตัวนี้ก็ต้องมีนะคะ เพราะการมาส์กหน้าหนึ่งครั้งของเจ้ามาส์ก Garnier ซองนี้ เทียบเท่ากับเวลาเราขยันบำรุงผิวด้วยเซรั่มเข้มข้นนานถึงหนึ่งสัปดาห์เชียวนะ แถมยังมีส่วนผสมจากสารสกัดต่างๆ ที่ช่วยลดเลือนจุดด่างดำ ผิวหมองคล้ำต่างๆ ให้กลับมาสดใส ชุ่มชื้นด้วย

5. SK-II Facial Treatment Mask – 630 บาท

ถึงราคาจะแอบแพงไปนิด แต่ถ้าเทียบราคาก็ถือว่าคุ้มค่ามากๆ เพราะในมาส์กแผ่นนี้มีสารสกัดเข้มข้นอย่างพิเทร่า มากถึง 90% ช่วยปรับสมดุลให้กับผิวพร้อมเผยผิวขาวกระจ่างใส มีออร่า ผิวชุ่มชื้น อิ่มน้ำ เห็นผลลัพท์ตั้งแต่แผ่นแรกที่ใช้เลย ต้องลองไปตามดูแล้วแหละ

สำหรับการมาส์กหน้า หากช่วงไหน สาวๆหรือหนุ่ม รู้สึกว่าผิวแห้ง หน้าหมองคล้ำ ล้า โทรม อย่าลืมมาส์กหน้าบ่อยๆนะคะ สัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง จะช่วยทำให้เรามีผิวหน้าที่ขาวกระจ่างใส ผิวอิ่มน้ำ มีความมั่นใจแน่นอนค่ะ