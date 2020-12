10 วิธีรักตัวเอง ให้มากขึ้นกว่าเมื่อวาน

เมื่อรู้สึกซวนเซกับความสัมพันธ์หรือผิดหวังจากความรักที่เพิ่งผ่านพ้นไป เชื่อว่าทุกคนต้องมีช่วงเวลาเวลาเสียใจให้กับมันมากน้อยแตกต่างกัน แต่พอได้สติแล้วขอให้ลองคิดย้อนกลับไปว่าเราเคยให้ความรักกับใครไปสักคนจนลืมรักตัวเองกันรึเปล่า ตอนนี้คงถึงเวลาที่เราต้องหันกลับมารักตัวเองให้มากขึ้นแล้วล่ะ อย่ามัวปล่อยให้ตัวเองจมอยู่กับอดีต ถ้ายังไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงดี เราเชื่อว่า 10 วิธีรักตัวเอง ให้มากขึ้นกว่าเมื่อวานนี้ช่วยคุณได้

1.อ่านหนังสือเล่มโปรด

เตรียมชาถ้วยโปรดพร้อมกองหนังสือตั้งใหญ่ที่คุณยังไม่เคยจับมาอ่านเลยตลอดปี แล้วปลดปล่อยอารมณ์ของคุณไปตามจินตนาการ หรือลองสวมบทบาทเป็นตัวละครสักตัวดูก็ยังได้

2.นัดเจอเพื่อน

กินอาหารกลางวันกับเพื่อนซี้สมัยเด็กหรือรูมเมทตอนเรียนมหาวิทยาลัย คนที่คุณไม่ได้พบเจอกันมานาน แลกเปลี่ยนข้อมูลและอัพเดทชีวิตกันซะหน่อย ได้หัวเราะ ร้องไห้ และขำขันไปกับความทรงจำสมัยก่อนนู้นที่เราเกือบลืมมันไปแล้ว

3.สูดลมหายใจ

ใช้เวลาชั่วขณะหนึ่งเพื่อสูดลมหายใจ เพียงแค่จดจ่ออยู่กับลมหายใจเข้าออกของตัวเอง แล้วอยู่กับช่วงเวลานั้นเพียงครู่เดียว เราจะได้ทั้งความผ่อนคลายและได้จดจ่ออยู่กับตัวเองมากขึ้น

4.ทำสิ่งที่ดีต่อใจ

หากคุณกำลังดิ้นรนอยู่กับความวิตกกังวล ภาวะซึมเศร้า หรือความเครียดในชีวิตประจำวัน ให้หยุดพักแล้วหาทางเยียวยาจิตใจและมอบความรักให้ตัวเอง ด้วยการพาตัวเองออกไปหาอะไรที่ดีต่อใจทำ เช่น ตัดผมใหม่ กิจกรรมที่อยากลองทำมานานแล้วแต่ไม่กล้า ฯลฯ อะไรก็ได้ที่ทำให้ “ใจ” คุณมีความสุข

5.เดินค่ะเดิน

ไม่ว่าคุณจะผ่านอะไรที่หนักหนาสาหัสมา การเดินสามารถช่วยเยียวยาได้อย่างน่าประหลาดใจ เพียงแค่ออกไปเดินใกล้ๆ บ้าน 30 นาที จะช่วยให้หัวคุณโล่งและปัดเป่าสิ่งที่กำลังกังวลอยู่ออกจากใจ แถมได้สุขภาพอีกด้วยนะ

6.จดบันทึกเรื่องดีๆ

เขียนทุกๆ เรื่องที่ทำให้คุณมีความสุข ไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องใหญ่ จะเป็นเรื่องเล็กน้อยขนาดไหนก็ได้ สิ่งสำคัญอยู่ที่ว่าคุณสามารถมองเห็นทุกสิ่งในชีวิตเป็นเรื่องมหัศจรรย์

7.นั่งลงแล้วทบทวนตัวเอง

ใช้เวลานั่งตามลำพังแล้วปล่อยให้ตัวเองรู้สึกในสิ่งที่ต้องการ โยนความเครียดจากความต้องการที่จะสมบูรณ์แบบทิ้งไป เลิกคิดว่าโลกนี้ต้องการอะไรจากคุณ และสัมผัสถึงน้ำหนักของความคาดหวังเหล่านั้นว่ากำลังหายไปจากใจ

8.ถอดปลั๊ก

วางทุกอุปกรณ์การสื่อสารและใช้ชีวิตให้ช้าลง คุณไม่เห็นจำเป็นต้องตามโลกในทุกวินาที ลองเลิกสนใจโซเชียลมีเดีย ชีวิตของคนอื่น ข่าวสารที่ท่วมท้น และเรื่องราวอื่นๆ ที่รบกวนใจ ปล่อยให้ตัวเองได้พักบ้าง

9.ให้อภัยตัวเอง

ถึงจะรู้ว่าเศร้าและแย่แค่ไหน สิ่งแรกที่ควรทำคือการให้อภัยตัวเอง ให้อภัยตัวเองจากเรื่องที่เคยทำผิดพลาดและคนในอดีต ยกโทษให้ตัวเองกับเรื่องที่ควรทำแต่กลับไม่ได้ทำ เลิกทุรนทุรายกับสิ่งที่ผ่านพ้นไปแล้ว

10.ไม่ต้องเพอร์เฟ็ค

เข้าใจตัวเองว่าเราไม่ได้เพอร์เฟ็คหรือจำเป็นต้องชอบชีวิตของตัวเองอยู่ตลอดเวลา เข้าใจว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาไม่เห็นจะเป็นไรนี่ ก็ในเมื่อเราเป็นเพียงคนธรรมดาๆ คนนึง

