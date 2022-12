วัยทำงาน “เครียด” (มาก) จน “นอนไม่หลับ” หลับยาก แก้ปัญหานี้อย่างไรดี?

วัยทำงานอย่างเราต้องรับข้อมูลเข้าหัวสมองในแต่ละวันมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงาน เงิน ชีวิต ความรัก ซึ่งเรื่องต่าง ๆ ที่ได้ Input เข้าไปจนล้นเหล่านี้ ยิ่งรับนานวันเข้าก็จะยิ่งสะสมเพิ่มพูนจนเกิดเป็นความ “เครียด” วัยทำงาน “เครียด”

ซึ่งจากรายงานของกรมสุขภาพจิตพบว่า คนไทยวัยทำงานในช่วงอายุ 25 – 40 ปี เผชิญปัญหานอนไม่หลับมากถึง 40% (ประมาณ 19 ล้านคน) หลับยากมากขึ้น 30% และกลุ่มคนทำงานจำนวน 70% จากจำนวนทั้งหมดในประเทศไทยเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะเกิดความเครียด วัยทำงาน “เครียด”

ผลที่ตามมาจากความเครียดก็คือ การนอนไม่หลับ หรือหลับยาก หลับไม่ลึก จนร่างกายไม่ได้ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ ไม่ได้พักฟื้นอย่างเต็มที่ ไม่ได้ปรับสมดุลของสารเคมีต่าง ๆ ในร่างกาย นี่แหละคือจุดเริ่มต้นของความอันตราย เพราะเมื่อเราไม่ได้นอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอร่างกายก็จะอ่อนเพลีย ผิวไม่สวยใส ดูแก่กว่าวัย รวมไปถึงอาจจะเกิดโรคร้ายอย่าง โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ และโรคหลอดเลือดสมอง วัยทำงาน “เครียด“

สำหรับระยะเวลาการนอนหลับที่เหมาะสม องค์การอนามัยโลก หรือ WHO ระบุว่า โดยทั่วไปในผู้ใหญ่วัยทำงานจะเฉลี่ยอยู่ที่ 7 – 9 ชั่วโมง (ทั้งนี้แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล)

ส่วนวิธีแก้ปัญหานอนไม่หลับ หลับไม่ลึก หลับไม่ได้คุณภาพก็มีหลายวิธีแตกต่างกันไป

โดยเริ่มจากปัจจัยภายในก็คือ เราต้องดูแลตัวเอง กินอาหารที่มีประโยชน์ ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ

ส่วนปัจจัยภายนอกนั้นก็คือ การจัดสภาพแวดล้อมของห้องนอนให้เหมาะสมทั้งชุดเครื่องนอน อุณหภูมิ แสง สี เสียง

นอกจากนี้ยังมีสิ่งที่ช่วยเสริมให้เราผ่อนคลายและหลับสบายได้อีกด้วยและเป็นสิ่งที่ได้รับความนิยมมากในปัจจุบันนั่นก็คือ อโรม่าเทอราพี (Aromatherapy) หรือ กลิ่นบำบัด ซึ่งเมื่อเราได้สูดดมน้ำมันหอมระเหยแล้ว กลิ่นหอมจะตรงเข้าสู่สมองภายใน 22 วินาที ส่งต่อไปยังประสาทสัมผัสที่ควบคุมด้านความรู้สึกและอารมณ์ ช่วยให้จิตใจสงบ ลดความตึงเครียด ผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจ ทำให้นอนหลับง่ายขึ้น ลึกขึ้น และหลับสบายตลอดทั้งคืน

และถ้าใครกำลังมองหาน้ำมันหอมระเหยดี ๆ Goodlifeupdate อยากจะขอแนะนำ สบายอารมณ์ (Sabai arom) Sleep Well Pillow Mist สเปรย์ฉีดหมอน ฉีดห้องนอน ที่มีสารสกัดจากธรรมชาติอย่างลาเวนเดอร์ กระดังงา และคาโมมายด์ ซึ่งทำให้ประสาทคลายตัว คลายกังวล พร้อมเข้าสู่โหมดพักผ่อน หลับลึก กลิ่นเย็นสบายของยูคาลิปตัสตอนท้ายช่วยให้หายใจโล่ง หลับสบายยาวนาน

ที่สำคัญผลิตภัณฑ์ของเขายังใช้วัตถุดิบธรรมชาติจากแหล่งชุมชนเพื่อสนับสนุนเกษตรกรท้องถิ่นให้อยู่ได้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืน สกัดจากพืชพรรณและดอกไม้จนได้น้ำมันหอมระเหยบริสุทธิ์ 100% จึงไม่มีส่วนผสมจากสัตว์ (100% vegan) ในกระบวนการผลิตไม่มีการทดลองกับสัตว์ (Cruelty free) ไม่มีสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและอาจก่อให้เกิดการระคายเคือง (No Nasty Chemicals)

แถมยังมีผลวิจัยรับรอง จากสำรวจกลุ่มตัวแทนประชากร ช่วงอายุ 25-40 ปี จำนวน 100 คน ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ Sabai arom Pillow Mist พบว่า

มีจำนวน 82% ของผู้ใช้จริงที่ นอนหลับได้ดีขึ้น

ของผู้ใช้จริงที่ จำนวน 83% ของผู้ใช้จริง นอนหลับลึกและยาวนานขึ้น

ของผู้ใช้จริง จำนวน 80% ช่วยทำให้ผู้ใช้จริง นอนหลับเร็วขึ้น

ช่วยทำให้ผู้ใช้จริง ส่วนอีกจำนวน 84% ของผู้ใช้จริง รู้สึกสดชื่นหลังตื่นนอน

ของผู้ใช้จริง และจำนวน 90% ของผู้ที่มีปัญหานอนไม่หลับสามารถหลับได้ดีขึ้น

นอกจากนี้ เขายังมีผลิตภัณฑ์หลากหลายที่ช่วยให้ผ่อนคลายสบายใจ ไม่ว่าจะเป็น สเปรย์น้ำมันหอมระเหย (Essential Oil Mist) น้ำมันหอมระเหย (Essential Oil) ลูกกลิ้งน้ำมันหอมระเหย (Essential Oil Roller) แฮนด์ครีม (Hand Cream) บอดี้ครีม (Body Cream) น้ำมันนวด (Massage Oil) และเจลอาบน้ำ (Shower Gel)

ซึ่งใครมีปัญหานอนไม่หลับ หลับไม่ลึก หลับไม่สนิท ต้องลองใช้ดู Goodlifeupdate คอนเฟิร์มว่าดีจริง เพราะเขายังได้รับรางวัล “GOODLIFE ’s best essential oil for relaxing of the year” จากงาน Goodlifegoodchoice Awards 2022 ซึ่งมาจากการโหวตของชาวออฟฟิศที่เป็นผู้ใช้จริงด้วยนะ

