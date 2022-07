โรงแรม เดอะ เซนต์ รีจิส กรุงเทพฯ ร่วมกับ MiSiS แบรนด์เครื่องประดับจากอิตาลี นำเสนอชุดน้ำชายามบ่าย The Language of Flowers เสิร์ฟบนสแตนด์ดีไซน์ผีเสื้อสุดพิเศษ ตลอดเดือนสิงหาคมและกันยายนนี้

โรงแรม เดอะ เซนต์ รีจิส กรุงเทพฯ ร่วมกับมิสซิส (MiSiS) แบรนด์เครื่องประดับสุดหรูจากอิตาลี นำเสนอชุดน้ำชายามบ่าย The Language of Flowers ณ เดอะ เซนต์ รีจิส บาร์ และเดอะ ดรอว์อิ้งรูม ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม – 30 กันยายน 2565 เวลา 14.00 – 17.00 น.

สัมผัสความรื่นรมย์ยามบ่ายพร้อมจิบชาหอมกรุ่นไปกับ The Language of Flowers Afternoon Tea ที่หยิบเอาเอกลักษณ์และความโดดเด่นของดอกไม้จากเครื่องประดับทั้ง 5 คอลเลกชันของแบรนด์มิสซิส มาส่งต่อเรื่องราวลงบนชุดน้ำชานี้

[Duck breast and beetroot with cherry blossom and wild berries sauce – Gemina Collection]

เริ่มจากสแตนด์วางขนมมาในดีไซน์ผีเสื้อสุดพิเศษที่ได้แรงบันดาลใจมาจากคอลเลกชัน Liberty พร้อมลิ้มรสนานาเมนูคาวหวานที่รังสรรค์เป็นพิเศษโดยเชฟแก้ว เกศิณี หัวหน้าแผนกครัว ผู้มากประสบการณ์ในร้านอาหารมิชลินทั้งประเทศอังกฤษ และฮ่องกง เริ่มด้วยเมนูสลัดอกเป็ดบีตรูตซอสเบอร์รี รสชาติกลมกล่อม ตกแต่งด้วยดอกไม้สีม่วงสีสันสดใสเหมือนดอกไอริส (iris) จากคอลเลกชัน Gemina สัญลักษณ์ของความซื่อสัตย์ ความรัก ความศรัทธาและมิตรภาพ หรือหมายถึงเทพีไอรีส เทพีแห่งสายรุ้ง

[Hamachi with ponzu sauce and pickled red radish – Volterra Collection]

ต่อด้วยเมนูจากคอลเลกชัน Volterra มินิทาร์ตปลาฮามาจิพร้อมซอสพอนซุและแรดิชรสละมุน

ที่รังสรรค์มาให้คล้ายดอกป๊อปปี้ (poppy) ดอกไม้แห่งความสงบและการปลอบโยน เป็นดอกไม้โปรดของดีมีเธอร์ เทพธิดาแห่งความอุดมสมบูรณ์และการเกษตร

[Peach and cherry mousse – Asolo Collection]

ต่อด้วยมูสพีชและเชอร์รีตกแต่งด้วยซากุระด้านบน จากคอลเลกชัน Asolo สัญลักษณ์ของความสงบภายใน การบานของดอกไม้ชนิดนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของการเกิด ชีวิต และความงดงาม

[Green apple and vanilla choux – Everglades Collection]

ชูวานิลลาแอปเปิ้ลเขียว (green apple and vanilla choux) ได้แรงบันดาลใจจากเครื่องประดับดอกพุด (tiaré) ดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมรัญจวนที่เรียกว่า “กลิ่นแห่งสรวงสวรรค์” จากคอลเลกชัน Everglades สัญลักษณ์ของความสง่างามและความเย้ายวน

[Blueberry cheese tart – Marisol Collection]

ปิดท้ายด้วย คอลเลกชัน Marisol ที่หยิบความเป็นเอกลักษณ์ของดอกกล้วยไม้ (orchid) ความงามอันละเมียดละไม สื่อแทนความสมบูรณ์แบบ ความบริสุทธิ์ไร้เดียงสา และความเคารพ มาถ่ายทอดลงบนบลูเบอร์รีชีสทาร์ต

นอกจากนี้ยังสามารถเพลิดเพลินกับเมนูสลัดปูและแตงกวาเสิร์ฟคู่กับคาเวียร์ มูสอะโวคาโดกุ้ง สโคนเนยสด และสโคนลาเวนเดอร์ เสิร์ฟคู่กับแยมเลมอนจัสมิน แอปเปิ้ลวานิลลา และคลอตเต็ดครีม

ร่วมสัมผัสประสบการณ์จิบน้ำชายามบ่ายสุดพิเศษ “The Language of Flowers” ได้ทุกวัน ณ เดอะ เซนต์ รีจิส บาร์ และเดอะ ดรอว์อิ้งรูม เวลา 14.00–17.00 น. ตลอดเดือนสิงหาคม–กันยายน 2565 ราคาเซตละ 1,800 บาท++ รวมชาหรือกาแฟ สำหรับ 2 ท่าน ธีมม็อกเทล 250 บาท++ ต่อแก้ว และธีมค็อกเทล 380 บาท++ ต่อแก้ว

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสำรองที่นั่ง ติดต่อเดอะ เซนต์ รีจิส กรุงเทพฯ โทร 02 207 7777 หรืออีเมล [email protected] เยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ที่ www.stregisbangkokdining.com