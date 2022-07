โรงแรมเดอะ เซนต์ รีจิส กรุงเทพฯ เชิญชวนทุกท่านมาลิ้มลอง Beef Omakase พร้อมเสิร์ฟหลากหลายเมนูเนื้อคุณภาพพรีเมียม เอาใจเหล่านักชิมสายเนื้อ ณ ห้องอาหารวูว์ ชั้น 12 ที่จะถูกเทคโอเวอร์โดยเชฟแพม พิชญา อุทารธรรม เป็นครั้งแรก จัดเพียง 2 วัน 19–20 สิงหาคม 2565 เวลา 18.00–22.00 น. เท่านั้น

เชฟแพม พิชญา อุทารธรรม เชฟสาวมากฝีมือ การันตีด้วยรางวัล Asia Youth Hope Cooking จาก Les Disciples Escoffier เมื่อปี 2554 นอกจากนี้ยังเป็นกรรมการจากรายการ Top Chef Thailand และเจ้าของร้านอาหารอีกมากมาย อาทิ ‘The Table’ อีกหนึ่งร้านอาหารไฟน์ไดนิ่งสไตล์ตะวันตก ร้าน ‘Smoked’ เสิร์ฟเนื้อรมควันสไตล์อเมริกัน และร้านอาหารไฟน์ไดนิ่งสไตล์ Progressive Thai-Chinese ล่าสุดอย่าง ‘Restaurant POTONG’ ที่เพิ่งได้รับเลือกให้อยู่ใน Condé Nast Traveler The Hot List 2022 ในสาขา The Best New Restaurants in the World และได้รับการเสนอชื่อในรางวัล Asia’s Best New Restaurant 2022 จาก World Culinary Award นอกจากนี้เชฟแพมยังเคยได้รับมีชื่ออยู่ในทำเนียบการจัดอันดับบุคคลที่ประสบความสำเร็จก่อนอายุ 30 (30 Under 30) ของนิตยสาร Forbes ในสาขาศิลปะ สไตล์อาหาร และเครื่องดื่ม

สัมผัสประสบการณ์พิเศษของเมนูโอมากาเสะเนื้อแบบ 6 คอร์ส รังสรรค์ความอร่อยโดยเชฟแพม ลิ้มลองความอร่อยของเนื้อคุณภาพพรีเมียมที่เชฟแพมหยิบยกจานซิกเนเจอร์มาเสิร์ฟ โชว์เคสด้วยเทคนิคที่สะสมมาจากประสบการณ์ทำงานที่ Jean-Georges ร้านอาหารมิชลิน 3 ดาวในขณะนั้น ณ มหานครนิวยอร์ก เริ่มด้วย amuse bouche หรืออาหารเรียกน้ำย่อย เสิร์ฟ beef broth คอนซอมเมเนื้อจากกระดูกวัวรสชาติเข้มข้น หอมเนื้อ และลิ้นย่าง คอร์สแรกเริ่มด้วยทาร์ทาร์เนื้อโกเบเสิร์ฟในโคนกรอบพร้อมด้วยคาเวียร์ด้านบน ต่อด้วยเนื้อที่ตุ๋นจนเปื่อยเสิร์ฟบนขนมปังซาวโดห์ คอร์สที่สามเสิร์ฟเนื้อออสเตรเลียนวากิวส่วน flat iron ย่างเสิร์ฟพร้อมเปปเปอร์แจม ต่อด้วย tenderloin sando หรือแซนวิชทงคัตสึเนื้อเทนเดอร์ลอยน์ในคอร์สที่สี่ เนื้อแองกัสส่วนซี่โครงย่าง 48 ชั่วโมง เสิร์ฟมาบนข้าวอบรสละมุนในคอร์สที่ห้า พร้อมปิดท้ายค่ำคืนในคอร์สสุดท้ายด้วยเมนูช็อกโกแลตจาก เดอะ เซนต์ รีจิส กรุงเทพฯ

สัมผัสประสบการณ์พิเศษKitchen Takeover by Chef Pam: Beef Omakase Dinner วันที่ 19 – 20 สิงหาคม 2565 เวลา 18.00–22.00 น. ณ ห้องอาหารวูว์ โรงแรมเดอะ เซนต์ รีจิส กรุงเทพฯ

ราคา 4,000 บาท++ ต่อท่าน สำหรับเมนู 6 คอร์ส

เพิ่ม 2,500 บาท++ ต่อท่าน สำหรับไวน์แพริ่ง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสำรองที่นั่ง ติดต่อเดอะ เซนต์ รีจิส กรุงเทพฯ โทร 02 207 7777 หรืออีเมล [email protected] เยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ที่ www.stregisbangkokdining.com