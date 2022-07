การสร้างช่วงเวลาดี ๆ ของใครหลายคน อาจเป็นการได้ออกไปคาเฟ่นั่งชิลจิบกาแฟหรือเครื่องดื่มสักแก้ว หรือจะเลือกรับประทานอาหารกับคนคุ้นเคย แต่การจะหาร้านที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนยุคใหม่ทั้งเรื่องอาหาร ของหวานและเครื่องดื่มแบบออลอินวัน คงไม่ใช่เรื่องง่าย

วันนี้ “เดอะ คอฟฟี่ คลับ” ร้านกาแฟแบบออลเดย์ไดนิ่ง จึงมีทางเลือกให้ผู้บริโภคไม่ต้องเลือกอีกต่อไป เพราะได้รวมทุกสิ่งมาไว้ให้ครบจบในที่เดียว เพื่อส่งมอบประสบการณ์ให้ลูกค้าได้เพลิดเพลินกับความอิ่มอร่อยของทั้งอาหารคาว-หวานและเครื่องดื่มมากมายตลอดทั้งวัน ล่าสุดยกขบวนทัพเมนูอาหารใหม่ที่รังสรรค์จากวัตถุดิบคุณภาพเน้น ๆ ผสมผสานความเป็นอาหารสไตล์ตะวันตกและตะวันออกเข้าไว้ด้วยกันได้อย่างลงตัว มาเสิร์ฟความอร่อยให้ทุกคนได้รับประทาน พร้อมกับเพลิดเพลินไปกับบรรยากาศสบาย ๆ ไม่ว่าจะมาคนเดียว กับคนรัก หรือเพื่อน ตลอดจนครอบครัวก็ตอบโจทย์โมเมนต์ดี ๆ ที่มีได้ทุกวัน

เริ่มต้นด้วยแอพพิไทเซอร์ที่สามารถแบ่งปันโมเมนต์แห่งความสุขไปพร้อมกันกับ บรูสเก็ตต้า เมนูเรียกน้ำย่อยสไตล์ เวสเทิร์น ที่จะช่วยเปิดต่อมรับรสสัมผัสทำงานได้ดีก่อนเริ่มเมนูอาหารจานหลัก ต่อด้วย แฟลท กริลล์ พาร์มาแฮม ที่สุดของความลงตัวของรสเค็มกำลังดีจากพาร์มาแฮมชั้นดี ผสานกับผักร็อคเก็ตอร่อยเข้ากันเสิร์ฟพร้อมเฟรนช์ฟรายส์กรอบอร่อยหรือจะเพลิดเพลินกับ ทรัฟเฟิลฟรายส์ เฟรนส์ฟรายส์โรยด้วยทรัฟเฟิล จิ้มกับซอสทรัฟเฟิล หอม อร่อย สุดฟิน ตลอดจน ซุปฟักทองญี่ปุ่น ซุปสีเหลืองทองทำจากฟักทองญี่ปุ่น รสชาติหวานนวลกำลังพอดี ทานคู่กับขนมปังกรอบรสชาติอร่อยลงตัว ส่วนเมนูถัดมา ใครเป็นสายเฮลตี้ไม่ควรพลาดโมเมนต์อิ่มอร่อยกับอาหารที่ดีต่อใจและดีต่อสุขภาพได้เช่นกัน ต้องลอง สลัดร็อคเก็ตและพาร์มาแฮม ร็อคเก็ตสลัด เสิร์ฟพร้อมสตรอว์เบอร์รีลูกใหญ่ พาร์มาแฮมแน่นๆเต็มคำ เสิร์ฟพร้อมซอสบัลซามิก รวมถึง สลัดทูน่า ที่สุดแห่งความลงตัว สลัดผักแน่น ๆ ทานพร้อมกับทูน่า และน้ำสลัดรสจัดจ้านสไตล์ไทย ๆบอกเลยว่ามาที่ “เดอะ คอฟฟี่ คลับ” ทุกคนสามารถมีโมเมนต์ดี ๆ กลับไปอย่างแน่นอน

พร้อมกันนี้ “เดอะ คอฟฟี่ คลับ” มอบโปรโมชันกลางปีให้ลูกค้าได้อิ่มอร่อยไปกับมื้อพิเศษแบบสุดคุ้ม ด้วย เมนูเซตชุดใหญ่ในราคาเพียง 499 บาท (จากราคาเต็ม 900 บาท) ที่บอกเลยว่าเซตเดียวจบครบทั้งอาหารคาวและหวาน ประกอบด้วย เมนูอาหารจานหลักที่เลือกได้ตามใจ ไม่ว่าจะเป็น ฟิชแอนด์ชิป สเต็กหมูย่างซอสแจ่ว เสิร์ฟพร้อมข้าวเหนียวดำ สเต๊กปลากะพงขาวย่าง ซอสสไปซี่ฮอลลันเดส หรือสเต็กไก่ย่างราดซอสเกรวี่ครีมเห็ดทรัฟเฟิล ด้านเมนูสลัดเลือกได้ทั้ง สลัดทูน่า สลัดคีนัวไก่ย่างน้ำสลัดบัลซามิก หรือจะเป็นพาวเวอร์โบวล์ ส่วนของหวานเลือกอร่อยได้ทั้ง บานอฟฟีพาย ช็อคโกแลตลาวา หรือแพนเค้กมะพร้าว

หรือเลือกอิ่มสบาย เบา ๆ กับ เมนูเซตชุดเล็กราคา 299 บาท (จากราคาเต็ม 470 บาท) ที่ลูกค้าสามารถเลือกเมนูจานหลักที่ใช่ จับคู่กับของเมนูทานเล่น และเครื่องดื่มที่โดนใจโดยเมนูจานหลักเลือกได้ทั้งสปาเก็ตตี้สไปซี่เบคอนไวน์ขาว หรือเมนูซิกเนเจอร์อย่าง สปาเก็ตตี้คาโบนาร่า โรยพาเมซานชีส และสปาเก็ตตี้หมูย่างซอสแจ่ว ส่วนเมนูทานเล่นเลือกได้คือ สลัดซีซาร์ไก่ย่าง ทรัฟเฟิลฟรายส์ ซุปฟักทองญี่ปุ่นเสิร์ฟพร้อมขนมปังกรอบ ซุปครีมเห็ด เสิร์ฟพร้อมขนมปังกรอบ ส่วนเครื่องดื่มก็มีให้เลือก ทั้ง ลิ้นจี่กุหลาบโซดา เอลเดอร์ฟลาวเวอร์ แพชชั่น ชาไทยเย็น และชาซีลอนเย็น

ในขณะเดียวกันยังตอกย้ำความอร่อยสำหรับผู้ที่ชอบทานเบอร์เกอร์ด้วย Ultimate double cheeseburger เบอร์เกอร์เนื้อแน่น ๆ ขนาด 150 กรัม สอดไส้ด้วยเบคอนกรอบ และชีสคูณสองแบบสุดฟิน เสิร์ฟคู่กับทรัฟเฟิลฟรายส์ พร้อมซอสทรัฟเฟิลหอมอร่อย ฟินถึงใจ และเบอร์เกอร์สำหรับสายทางเลือกรักสุขภาพกับ Plant Based Beyond Burger with Truffle Sauce เบอร์เกอร์โปรตีนจากพืชจากแบรนด์ดังอย่าง Beyond meat ทานคู่กับซอสทรัฟเฟิลและของทานเล่นอย่างทรัฟเฟิลฟรายส์ บอกเลยว่าทั้งอิ่มท้องและยังสุขภาพดี ในราคาเซตละ 360 บาท โดยเมนูอาหารทั้งหมดนี้ รวมถึงเครื่องดื่มพร้อมเสิร์ฟท่ามกลางบรรยากาศสุดแสนพิเศษ เพื่อมอบโมเมนต์ดี ๆ และความทรงจำรูปแบบใหม่ตลอดทั้งวันไม่ว่าจะนั่งรับประทานที่ร้าน สั่งกลับบ้าน หรือเดลิเวอรี ได้ที่ เดอะ คอฟฟี่ คลับ ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์ “เดอะ คอฟฟี่ คลับ” โทรศัพท์ 02-365-6999 เฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/thecoffeeclubthailand หรือ https://thecoffeeclub.co.th/