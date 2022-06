ไม่ต้องไปไกลถึงดวงจันทร์ ก็ ชิม ‘จันท์’ ได้ กับ AIS 5 G รวมร้านเด็ดร้านดัง เกินห้ามใจ จัดคิวไปกินแทบไม่ทัน ที่เซ็นทรัล จันทบุรี

มูฟออนจากความอร่อยไม่ไหวจริงๆไลฟ์สไตล์การกินยังมาแรงต่อเนื่อง เซ็นทรัล จันทบุรี ดึงร้านดังมาเสิร์ฟเมนูอร่อยครบรส ทั้งของคาว ของหวาน และเครื่องดื่ม ให้ชาวจันทบุรีและใกล้เคียงได้เชคลิสต์ร้านอร่อย แล้วจัดคิวไปลิ้มรสความอร่อยที่ร้านดังมากมาย อาทิร้านสเต็กดังSizzler กับเมนูสเต็กทั้ง หมู ไก่ ปลา เนื้อ หลากหลายชนิด และพลาดไม่ได้กับบุฟเฟ่ต์สลัดบาร์อิ่มไม่อั้น ตักได้ตามใจชอบ หรือจะเป็นร้าน BAR B Q PLAZA ปิ้งย่างบนกระทะที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว สายชาบูก็ไม่ควรพลาด มาอร่อยยกทีมที่ร้าน Shabu Shi อิ่มไม่อั้นกับบุฟเฟ่ต์สายพานสัญชาติญี่ปุ่น แต่ถ้าชอบอาหารรสจัดเราขอแนะนำร้านลาวญวน ร้านอาหารไทยอีสาน-เวียดนามที่แซ่บทุกเมนู

แล้วมาต่อมาด้วยอาหารหวานที่ร้าน Swensen’s ขวัญใจคอไอศกรีมทุกรุ่นทุกวัย หรือสายชานมไข่มุกก็มีมาให้คุณเลือกมากมายไม่ว่าจะเป็น KAMU ชานมไข่มุกแบรนด์ไทยที่เข้มข้นถึงใจคนรุ่นใหม่KOI The ชาไข่มุกพรีเมียม แบรนด์ดังจากไต้หวันFresh Me ชานมและชานมไข่มุกที่พร้อมเครื่องดื่มหลากหลายรสชาติให้เลือกสดชื่นได้ทุกวัน หรือร้านเครปดังอย่างOlino Crepe & Tea เมนูเครปให้เลือกมากมาย พร้อมเครื่องดื่มอร่อยได้ทุกวันไม่มีเบื่อและยังมีร้านอร่อยอีกมากมาย ให้เลือกกิน เลือกชิม ไม่มีเบื่อ ทั้งDAKASI, Starbucks, The Pizza Company, ARIGATO, Auntie Anne’s, Dairy queen และอีกมากมาย พิเศษที่สุด! เอา ใจชาวจันท์ที่เป็นลูกค้า AIS กับแคมเปญ ชิม ‘จันท์’ By AIS 5G เพียงใช้เอไอเอสพอยท์ 50 คะแนนแลกรับส่วนลดค่าอาหารและเครื่องดื่ม 70 บาท จากร้านดังที่ร่วมแคมเปญ

ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 กรกฎาคม 2565 ที่เซ็นทรัล จันทบุรี อยากให้ชาวจันท์และใกล้เคียงได้อิ่มหนำสำราญ มีความสุขเหมือนได้อยู่บนดวงจันทร์

