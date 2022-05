3 สิ่งที่ไม่ควรอดทน ให้กับความรักครั้งนี้อีกต่อไป ชีวิตจะมีสุข

หลายคนเจอกับความรัก ความสัมพันธ์แย่ๆ แต่ก็ยังไม่ยอมตัดใจเดินจากเขาไป มัวแต่อดทนอยู่กับความทุกข์แบบนั้น เพียงเพราะคิดว่า เสียดายเวลาที่เคยฟันฝ่ามาด้วยกัน แต่รู้หรือไม่ว่า คุณกำลังหลอกตัวคุณเองอยู่ค่ะ ถ้าความรักที่ดีเค้าจะไม่ทำให้เกิดความรู้สึกแย่ๆ แบบนี้หรอก ซึ่ง 3 สิ่งที่ไม่ควรอดทน นี้เกิดขึ้น คุณต้องเอาตัวเองออกมาไวแล้วค่ะ

3 สิ่งที่ไม่ควรอดทน กับความรัก ดังต่อไปนี้

1. อดทนกับการโดนทำร้าย ผู้หญิงหลายๆ คน หรือไม่ว่าจะเป็นเพศไหนเชื่อว่าเป็นคนที่มีอดทนเก่ง อดทนกับเรื่องร้ายๆ อดทนกับการกระทำทุกสิ่งที่คนที่ขึ้นชื่อว่าคนรักกระทำต่อตัวเอง การทำร้ายสำหรับคนรักกันไม่ว่าจะด้วยการทำร้ายจิตใจทำให้รู้สึกแย่ อาจจะด้วยการนอกใจมันคือเรื่องเสียความรู้สึกสุดๆ แล้ว แต่ถ้าต้องลงไม้ลงมือทำร้ายร่างกายกันยิ่งถือว่าเลวร้ายมากๆ แนะนำว่าอย่าทนเลยค่ะ เมื่อมีครั้งแรกแล้วเราให้อภัยแต่อาจจะมีครั้งต่อไปอีกก็เป็นไปได้และนั่นคือสิ่งที่บ่งบอกเราให้รู้ว่าเค้าไม่รักคุณแล้วแต่เค้านั้นรักตัวเองค่ะ ดังนั้นควรเดินออกมาให้ไวอย่าเอาชีวิตไปฝากไว้กับคนที่ชอบใช้กำลังอีกเลย

2. อดทนเพื่ออยู่เป็นของตาย เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เราอาจจะไม่รู้ตัว หรืออาจจะรู้ตัวอยู่แล้วว่าตอนนี้ความรักของคุณนั้นเป็นเช่นไร แต่ก็ยังดึงดันที่จะทนอยู่ต่อไปจนกลายเป็นของตาย ซึ่งของตายจะคิดเข้าข้างตัวเองเสมอว่ายังไงเขาก็ต้องกลับมา ยังไงเขาก็ต้องเห็นเราสำคัญเสมอ หยุดค่ะ!! อย่าคิดแบบนั้นเลย เพราะของตายที่คุณคิดว่าก็ดี ได้อยู่กับคนที่คุณรักตั้งตารอเขาจะกลับมานั้นความทรมานอยู่ที่การรอค่ะ ไม่มีใครอยากรอนานๆ หรอกจริงมั๊ย? แล้วถ้าเขาไม่กลับมาล่ะจะอย่างไรต่อไป ดังนั้นเลิกคิดไปเลยว่าการเป็นของตายให้ใครมันจะทำให้คุณนั้นมีความสุขที่แท้จริง ถ้ารู้ตัวว่ากำลังจะกลายเป็นของตายให้รีบดึงตัวเองออกมาเถอะ อย่าเสียเวลาให้กับคนที่เห็นค่าคุณในวันที่เขาไม่มีใครอีกเลย คุณมีค่าในตัวคุณเองอยู่แล้วค่ะ ถ้าคนที่รักเราจริงใจเขาจะมองเห็นค่าของคุณอยู่เสมอแม้ว่าคุณจะเป็นอย่างไรคนคนนั้นจะไม่ทิ้งคุณไปไหนค่ะ

3. อดทนเพื่ออยู่เป็นตัวเลือก ตอนนี้คุณกำลังเป็นตัวเลือกของใครอยู่หรือเปล่า? ถ้ากำลังเป็นอยู่แต่ยังอยากคุย ยังอยากที่จะอยู่กับเขาคนนั้นอยู่ ถามค่ะ ว่าคุณมีความสุขจริงๆ ใช่มั๊ยคะ หรือว่าต้องระแวงว่าเขาจะเลือกเราจริงๆ หรือเปล่า หรือตอนนี้เขากำลังคุยอยู่กับใคร แล้วคนคนนั้นจะดีกว่าเรามั๊ย? จะบอกว่าอย่าทนเป็นตัวเลือกของใครเถอะ แค่มีคำถามเกิดขึ้นก็ทำตัวคุณเองนั้นไม่มีความสุขแล้ว ถ้ารอคุณอาจจะไม่ถูกเลือกเลยก็ได้ หรือโชคดีคุณเป็นคนที่เขาเลือกก็ดีไปค่ะ แต่ถ้าไม่ จะอยู่รอให้เขาหันกลับมามองที่คุณหรอ? แล้วความสุขของคุณคืออะไร เพราะฉะนั้นถ้ารู้สึกว่าเราตกเป็นตัวเลือกให้คุยกันตามตรงไปเลยดีกว่าว่าเขาหรือเธอคิดกับเราอย่างไรกันแน่ อย่าเสียเวลากันไปมาเลยค่ะ เพราะเราไม่ใช่ตัวเลือกของใครชอบก็บอกว่าชอบ คบก็บอกว่าคบ ไม่ชอบก็จบไป วินๆ ทั้งสองฝ่ายแบบนี้จะดีกว่า

สุดท้าย อย่าลืมรักตัวเองให้มากๆ ดูแลตัวเองให้ดี เชื่อว่าความรักดีๆ จะเขามาหาเราเองค่ะ เป็นกำลังใจให้ทุกคนที่กำลังพยายามดึงตัวเองออกจากทั้ง 3 สิ่งที่ทำให้ความสัมพันธ์แย่นี้นะคะ ถ้าหลุดจากความรักที่ทำให้ชีวิตรู้สึกแย่แล้ว ความสุขที่แท้จริงจะอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมแน่นอนค่ะ

โดยAdmin #pakkimji

ขอบคุณภาพประกอบโดย Photo by Manuel Meurisse on Unsplash , Photo by a befendo on Unsplash

