3 ร้านเด็ดสิงคโปร์ ที่ติดอันดับร้านดีที่สุดในเอเชีย จากเวที Asia’s 50 Best Restaurants 2022

ในปีนี้มีร้านอาหารจากประเทศสิงคโปร์ถึง 7 ร้านติดโผร้านอาหารที่ดีที่สุดในเอเชีย โดยร้านอาหารฝรั่งเศสไฟน์ไดนิ่ง Odette ยังคงท็อปฟอร์มด้วยการคว้าอันดับ 8 และรักษาแชมป์ร้านอาหารที่ดีที่สุดของสิงคโปร์ 5 ปีซ้อน รวมทั้งยังได้รับรางวัล Gin Mare Art of Hospitality Award 2022 รางวัลเพื่อยกย่องการต้อนรับระดับเฟิร์สคลาสและการรังสรรค์ประสบการณ์การรับประทานอาหารสุดพิเศษ

นอกจากนี้ยังมีร้านอาหารจากประเทศสิงคโปร์ที่ติดอันดับอีกกว่า 6 ร้าน โดยมีร้านที่น่าจับตามองคือ ร้าน Meta ร้านอาหารแนวฟิวชันที่ผสมผสานวัฒนธรรมความเป็นตะวันออกและตะวันตกอย่างลงตัว ที่เพิ่งติดอันดับที่ 20 เป็นครั้งแรก และยังเคยคว้ารางวัล American Express One To Watch Award ในปี 2021 ส่วนร้านอาหารฝรั่งเศส Les Amis ติดอันดับที่ 23 และร้านอื่น ๆ ที่ติดอันดับในปีนี้ได้แก่ ร้าน Zén (อันดับที่ 37), Labyrinth (อันดับที่ 40), Burnt Ends (อันดับที่ 41) และร้าน Cloudstreet ที่ติดอันดับที่ 44 โดยเชฟ Maira Yeo จากร้าน Cloudstreet ยังคว้ารางวัลสุดยอดเชฟทำขนมอบระดับเอเชีย Asia’s Best Pastry Chef ในปีนี้อีกด้วย

จากผลการประกาศรางวัลร้านอาหารที่ดีที่สุดในเอเชีย (Asia’s 50 Best Restaurants 2022) เราจึงอยากจะแนะนำ 3 ร้านอาหาร ที่คุณไม่ควรพลาดเมื่อมาเยือนสิงคโปร์จะมีร้านไหนบ้างเตรียมน้ำลายสอได้เลย

ถ้าหากจะกล่าวว่าร้าน Odette คือ ร้านอาหารที่ดีที่สุดของสิงคโปร์ก็คงไม่ผิดนัก ด้วยการการันตีจากรางวัลดาวมิชลินถึง 3 ดวง และรางวัลอื่น ๆ ที่ได้รับอีกมากมายนับไม่ถ้วน ซึ่งตัวร้านเองตั้งอยู่ในหอศิลป์แห่งชาติ ยิ่งเพิ่มความประทับใจให้กับร้านเข้าไปอีก ซึ่งเมื่อคุณก้าวเข้าไปเยือนภายในร้านสิ่งที่สัมผัสได้อันดับแรกคือความรู้สึกสบายตาด้วยการตกแต่งภายในที่เน้นสีขาวสว่างไม่ว่าจะเป็นเพดาน ผนัง โต๊ะ และโซฟา ตัดกับสีโรสโกลด์ที่เพิ่มความหรูหรามีระดับ และการบริการแบบเฟิร์สคราสจากทีมบริกรภายในร้าน แต่ยังคงแฝงความอบอุ่น และอีกหนึ่งสิ่งที่จะต้องสะดุดตานั้นคือครัวเปิดที่กั้นด้วยกระจกใส ซึ่งสามารถเห็นเชฟ Julien Royer รังสรรค์อาหารฝรั่งเศสแนวไฟน์ไดนิ่งได้อย่างใกล้ชิด โดยมีเมนูซิกเนเจอร์อย่างปูขน (Kegani crab) นึ่งอย่างพิถีพิถัน แต่งแต้มรสชาติในแบบเอเชียด้วยเชอร์เบทที่ทำจากน้ำแอปเปิ้ล น้ำขิง วาซาบิ และมายองเนสผสมผสานเครื่องเทศแบบฝรั่งเศส (Vadouvan) และเมนูนกพิราบฝรั่งเศสรมควันพริกไทยคัมปอตจากกัมพูชา ซึ่งอาหารแต่ละจานล้วนมีเรื่องราวเป็นของตัวเองให้นักชิมได้ลองลิ้มชิมรส และตีความรสชาติที่ซ่อนอยู่ ด้วยหน้าตาของอาหารที่ถูกตกแต่งและประดับประดาอย่างวิจิตรสวยงาม สำหรับนักชิมชาวไทยที่อยากจะลิ้มลองความอร่อยเหนือคำบรรยาย สามารถสำรองที่นั่งได้ที่ https://www.odetterestaurant.com/

และอย่างที่รู้กันว่า อาหารนั้นก็คือ “การผสมผสานระหว่างวัฒนธรรม” คำกล่าวนี้เหมาะสมที่สุดสำหรั บร้าน Meta ที่ย่อมาจาก metamorphosis หรือการเปลี่ยนแปลง เพราะอาหารที่ถูกรังสรรค์โดยเชฟ Sun Kim สามารถสะท้อนตัวตนของเชฟได้เป็ นอย่างดี เชฟ Sun Kim เล่าว่า หากย้อนไปในวัยเด็กที่เห็นคุ ณแม่ทำอาหารให้ลูกค้าทานทุกวั นและเห็นรอยยิ้มของลูกค้าที่อิ่ มเอมกับความอร่อยของอาหาร ซึ่งนั้นถือจุดเป็นจุดเริ่มต้ นการทำอาหารของเชฟ ซึ่งได้เรียนรู้และฝึ กฝนตนเองให้มีความช่ำ ชองในศาสตร์อาหารเกาหลีเกือบทุ กประเภท จากนั้นเชฟได้มีโอกาสฝึกปรือฝี มือกับปรมาจารย์ด้านอาหารญี่ปุ่ นสมัยใหม่ (Modern Japanese Cuisine) ระดับโลกอย่าง Tetsuya Wakuda ณ ซิดนีย์ ออสเตรเลีย และด้วยความหลงใหลในอาหารแนวฝรั่ งเศส เชฟจึงได้นำเอาเทคนิ คการทำอาหารแบบฝรั่ งเศสมาผสมผสาน จนกลายเป็นอาหารเกาหลี–ญี่ปุ่ นแนวฝรั่งเศสแบบผสมผสาน (French-Korean-Japanese Fusion Cuisine) ที่ฉีกกฎของวงการทำอาหารแบบเดิม โดยมีเมนูซิกเนเจอร์อย่างหอยเป๋ าฮื้อเจจู (Jeju Abalone) และไข่ตุ๋นกะหล่ำปลีดาวสไตล์ญี่ ปุ่น (Cabbage Chawanmushi) ที่ไม่ว่าใครไปทานต้องติดใจทุ กราย อีกทั้งร้านยังตกแต่งในสไตล์เรี ยบ เท่ ด้วยกันสาดสีดำ พื้นคอนกรีต และโต๊ะไม้สีมะฮอกกานี ยิ่งสร้างบรรยากาศอันเปี่ยมไปด้ วยเสน่ห์อย่างหามิได้ สำหรับนักชิมชาวไทยที่อยากจะลิ้ มลองเมนูอาหารที่ผสมผสานรสชาติ ในหลากหลายสัญชาติ สามารถสำรองที่นั่งได้ที่ https://metarestaurant.sg/

ร้านต่อมา ใครจะไปเชื่อว่ามีร้านมิชลิน 1 ดาว ซ่อนตัวอยู่ในศูนย์การค้ าเอสพลานาด (Esplanade Mall) ภายในร้านมีแสงไฟสลัวและตกแต่ งอย่างเรียบง่ายด้ วยการผสมผสานระหว่างสีน้ำ ตาลและสีเทา ประดับประดาด้วยด้วยคอลเล็กชั นขวดโหล เครื่องถ้วยชามแบบเอเชีย และภาพวาดที่เล่าเรื่ องราวการประกอบอาหารแบบชาวสิ งคโปร์ดั้งเดิม ซึ่งนอกจากการประดับประดาร้านที่ แปลกและไม่เหมือนใครแล้ว ร้าน Labyrinth ยังมีคอนเซ็ปต์ที่แตกต่างจากร้ านอาหารสิงคโปร์โดยทั่วไป นั่นคือ “new expression of Singapore cuisine” หรืออาหารสิงคโปร์ในมุมใหม่ โดยเชฟ LG Han ต้องการที่จะปฏิวัติอาหารสิ งคโปร์แบบดั้งเดิมและยกระดับให้ มีความเป็นสากลมากขึ้น แต่คงไว้ซึ่งวัตถุดิบและรสชาติ แบบสิงคโปร์แท้ โดยวัตถุดิบผลิตผลเกือบทั้ งหมดของร้านนำมาจากฟาร์มในสิ งคโปร์แทบทั้งสิ้น ซึ่งถือเป็นปรัชญาของร้านที่ จะเติบโตและสร้างความยั่งยื นไปพร้อมกับชุมชน โดยมีเมนูสุดสร้างสรรค์ที่พร้ อมเอาใจนักชิมอย่าง นาซิเลอมัก “Nasi Lemak” ที่ห่อด้วยเส้นก๋วยเตี๋ยวซึ่ งทำมาจากกะทิ (Chee Cheong Fun) และไอศกรีมปูผัดพริก (Chilli Crab Ice cream On The Beach) สำหรับนักชิมชาวไทยที่อยากจะลิ้ มลองเมนูอาหารรูปแบบใหม่ (Singapore Modern Cuisine) สามารถสำรองที่นั่งได้ที่ https://www. restaurantlabyrinth.com/

นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของร้ านอาหารในประเทศสิงคโปร์ที่ได้ รับรางวัลร้านอาหารที่ดีที่สุ ดในเอเชีย Asia’s 50 Best Restaurants 2022 สำหรับนักชิมชาวไทยที่ต้ องการลองลิ้มชิ มรสสามารถตามรอยร้านอาหารเหล่ านี้ได้เลย และสามารถติดตามอัพเดทข่าวสารที่ เที่ยว ที่กินใหม่ๆ จากการท่องเที่ยวสิงคโปร์ได้ที่ www.visitsingapore.com