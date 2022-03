MMMARKET ดีไซน์ใหม่ เพื่อสวมใส่ได้อีกครั้งอย่างยั่งยืน

MMMARKET คือแบรนด์เสื้อผ้า Casaul Wear, Non-Binary Wear แนว remade, upcycling , genderful โดยนำเสื้อผ้ามือสองกับเลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (eco friendly)กลับมาใช้ใหม่, ดีไซน์ใหม่ เพื่อสวมใส่ได้อีกครั้งอย่างยั่งยืน.

เราชอบอะไรที่แปลกใหม่และอยากสร้างสไตล์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว One of a kind ไม่เหมือนใครแต่รักษาสิ่งแวดล้อม, ลดโลกร้อน ในเวลาเดียวกัน โดยใช้หลักทฤษฎีการออกแบบ, แนวคิดของการดึงดูดของสองสิ่งที่ตรงกันข้าม เช่น ชายหญิง / ความเป็นจริง VS แฟนตาซี / งานศิลปะ VS เชิงพาณิชย์ / ใหม่ VS เก่า จากนั้นจึงสร้างผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว, เช่น เสื้อยืดตัดต่อ hybrid กางเกงและแจ็คเก็ตยีนส์, sweat top & sweat pants สำหรับคนทุกเพศ ทุกวัย ที่ชอบและเชื่อมั่นในหลักการเดียวกัน.