พบสไตล์รับซัมเมอร์กับยูนิโคล่ คอลเลคชัน Spring/Summer 2022

พร้อมร่วมค้นหาความสุขของการแต่งตัวไปในคอนเซปต์ The Joys of Clothing

ยูนิโคล่ แบรนด์เครื่องแต่งกายระดับโลก ชวนค้นหาความสุขของการแต่งตัว ที่บ่งบอกเอกลักษณ์ พร้อมสำรวจความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างเสื้อผ้าและชีวิตของเรา ผ่านไอเทมหลากหลายสไตล์ที่สามารถหยิบขึ้นมามิกซ์แอนด์แมชได้ตามโอกาสที่คุณต้องการจากยูนิโคล่ ประจำฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อนปี 2022 ผ่านธีมประจำซีซันอย่าง The Joys of Clothing พร้อมนิทรรศการในชื่อเดียวกันซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 25 – 27 มีนาคม 2565 ณ Central Court ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

สำหรับนิทรรศการของยูนิโคล่ในครั้งนี้ เป็นการถ่ายทอดเรื่องราวผ่านธีมหลักของซีซั่น The Joys of Clothing กับการแสดงความสัมพันธ์ของคนและเสื้อผ้าในช่วงฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อน ที่เปิดโอกาสให้ทุกคนออกมาใช้ชีวิตนอกบ้านมากขึ้นด้วยกิจกรรมต่างๆ ที่มีให้เลือกอย่างไม่รู้จบ พร้อมเพลิดเพลินไปกับบรรยากาศของฤดูที่ช่วยสร้างความสุขและรอยยิ้มได้ตลอดทั้งวัน โดยในซีซันนี้ ยูนิโคล่โฟกัสไปที่ความสุขอันเรียบง่ายในชีวิตประจำวัน เมื่อผู้คนและเสื้อผ้าบรรจบมาเจอกันผ่าน 4 ธีมย่อยได้แก่

The Joys of Skyline – สร้างนิยามการแต่งตัวใหม่สำหรับคนเมือง

เราทุกคนต่างเฝ้ารอที่จะได้ใช้เวลากับครอบครัวและเพื่อนๆ อีกครั้ง การได้สวมใส่เสื้อผ้าลำลองที่เรียบง่ายและดูดีทั้งในการทำงานและช่วงพักผ่อนได้กลายเป็นมาตรฐานใหม่สำหรับการใช้ชีวิตในเมือง ผู้คนต้องการเครื่องแต่งการที่โมเดิร์นทันสมัย ดูสนุกสนาน และสวมใส่ได้อย่างสบาย สปิริตของวิถีชีวิตคนเมืองจะเด่นชัดขึ้นกับลุคใหม่ในซีซันนี้

ไอเทมไฮไลต์

สำหรับผู้หญิง

เสื้อแขนกุด สไตล์ American Sleeve เสริมบรา ทรงครอป

บราท็อปผ้าคอตตอนยอดนิยมของยูนิโคล่เสริมด้วยสไตล์ American Sleeve ที่ทำให้ช่วงไหล่ดูดีเพรียวบางช่วยให้ช่วงคอและเอวดูเรียวขึ้นชิ้นนี้จะเข้ากันได้ดีทั้งแบบมีเลเยอร์ หรือพร้อมกับกระโปรงยาว กางเกงขากว้าง และกางเกงขายาวตัวอื่นๆ

สำหรับผู้ชาย

เสื้อเชิ้ต Extra Fine Cotton Broadcloth แขนยาว ลายตาราง

เสื้อเชิ้ตรับซัมเมอร์ให้คุณสามารถใส่ได้ทั้งช่วงเวลาทำงานหรือวันพักเบรค สร้างสรรค์จากเส้นใยคอตตอน 100% ผ่านการฟอกแบบพิเศษเพื่อสร้างสัมผัสนุ่มให้ความรู้สึกสบายๆ ทรงหลวมช่วงไหล่และลำตัวที่ออกแบบให้ขยับแขน ได้ง่ายขึ้น ทรงเข้ารูปช่วงแขนและหน้าอก เย็บ 2 ชั้นเพื่อลุคลำลองพร้อมรอยย่นที่ตะเข็บตั้งแต่ปลายแขนเสื้อจนถึงวงแขน

ใช้กระบวนการเย็บที่เรียกว่า “เย็บแบบม้วน” และการเย็บสองครั้งเพื่อให้ตะเข็บมีรอยย่นและให้ลุคที่ดูลำลอง ดีไซน์ แบบเบสิคผสานสีสันและลวดลายที่หลากหลาย มีสไตล์ในทุกสถานการณ์ตั้งแต่แคชชวลไปจนถึงทางการ

The Joys of Landscape – เป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ

การใช้เวลาว่างในกิจกรรมกลางแจ้งเป็นสิ่งสำคัญในการเติมพลังให้ร่างกายและจิตใจ คุณต้องมีเสื้อผ้าที่ใช้งานได้สำหรับการเดิน ปั่นจักรยาน และกิจกรรมอื่นๆ และไอเทมของยูนิโคล่เปี่ยมด้วยสีสันและพื้นผิวที่กลมกลืนกับทิวทัศน์ เพื่อให้คุณรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ

ไอเทมไฮไลต์

สำหรับผู้ชายและผู้หญิง

ที่ยูนิโคล่ ยีนส์ของเราสร้างสรรค์โดยคำนึงถึงอนาคตของโลกใบนี้ กรรมวิธีในการผลิตยีนส์ของยูนิโคล่จึงพยายามลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม โดย BlueCycle ถือเป็นการพลิกโฉมในวงการอุตสาหกรรม BlueCycle ช่วยลดปริมาณน้ำที่ใช้ในกระบวนการซักฟอกและแต่งผิวผ้ายีนส์ได้อย่างมากถึง 99%*

สำหรับผู้หญิง ยูนิโคล่ขอเสนอกางเกงยีนส์เอวสูงที่ทำให้เรียวขาดูยาวขึ้น ไลน์อัพนี้ยังรวมถึงกางเกงยีนส์ทรงขาตรง อย่าง Straight High Rise Jeans หรือ เอาใจสายวินเทจด้วยทรงหลวม ดีไซน์ทรงขาสอบจนถึงข้อเท้า เพื่อลุคที่ดูโฉบเฉี่ยว อย่าง Peg Top High Rise Jeans

สำหรับผู้ชาย กางเกงยีนส์ทรงกว้างอย่าง Wide Fit Jeans ถือเป็นไอเทมอัพเดทประจำซีซั่นนี้ หรือจะเป็นกางเกงยีนส์สุดคลาสสิกอย่าง Ultra Stretch Jeans ที่ยืดหยุ่นเป็นพิเศษ มาพร้อมกับทรงขาสอบเข้ารูปที่สวมใส่ง่าย

Uniform Blue

คอลเลคชันใหม่ที่ให้อารมณ์ลำลอง โดดเด่นด้วยเฉดหลากหลายของสีฟ้า ซึ่งมีทั้ง เสื้อเชิ้ตคอปก และเสื้อสเวตเตอร์ ทรงโอเวอร์ไซส์ รวมถึงเสื้อแจ็คเก็ตและกางเกงทำงานที่มีรายละเอียด ให้ลุคที่คลีนดูดีสำหรับทุกคน

The Joys of Imagination – สร้างแรงบันดาลใจให้กับความสวยงามที่ใช้งานได้จริง

ศิลปะและการออกแบบอันซับซ้อน ซึ่งกระตุ้นจินตนาการ ได้นำเสนอความคิดสำหรับการใช้ชีวิตที่สะดวกสบายและ มีความสุข สีสันสดใส ชวนมอง และความงามด้านการใช้งานของดีไซน์ที่ดี เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับเสื้อผ้าที่ดูดีมีสไตล์และช่วยให้เคลื่อนไหวได้คล่องตัว อีกทั้งศิลปะยังสร้างแรงบันดาลใจให้กับเสื้อผ้า เพื่อการใช้งานที่กระฉับกระเฉง

ไอเทมไฮไลต์

สำหรับผู้ชายและผู้หญิง

ผลิตภัณฑ์ AIRism

ความลับของเทคโนโลยีที่ช่วยเติมความมีชีวิตชีวาให้ผิวของคุณ ให้สัมผัสเรียบลื่น เส้นใยละเอียดพิเศษที่ช่วยดูดซับและระบายเหงื่อ เนื้อผ้าที่ให้สัมผัสนุ่มลื่น ช่วยถ่ายเทความร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้ความรู้สึกเย็นสบายอย่าง

รวดเร็ว เพิ่มความสบายในการสวมใส่ และเส้นใยชนิดพิเศษช่วยดูดซับและระงับกลิ่นไม่พึงประสงค์ตั้งแต่ต้นเหตุ มีไอเทมให้เลือกหลากหลายสำหรับผู้ชายและผู้หญิงเพื่อรองรับทุกกิจกรรมในชีวิตประจำวันของทุกคน

สำหรับผู้หญิง

เสื้อแจ็คเก็ตและกางเกง Ultra Light

ยูนิโคล่ได้เปิดตัว Ultra Light ซีรีส์ยอดนิยมด้วยเทคโนโลยีดรายที่แห้งเร็วสำหรับผู้ชาย ที่ครั้งนี้สร้างสรรค์ขึ้นสำหรับผู้หญิง ด้วยแจ็กเก็ตแบบ 3 มิติพร้อมโครงสร้างเสื้อที่ช่วยสร้างความคล่องตัว ทรงเข้ารูปพอดีไหล่ พกพาสะดวก มีน้ำหนักเบา เป็นพิเศษ สามารถใส่เดี่ยวหรือแมชเพื่อใช้งานได้หลากหลาย ดูดีทั้งชุดลำลองและชุดทำงาน

สำหรับผู้ชาย

กางเกง Smart Ankle

กางเกงความยาวขาห้าส่วนทรงเนี้ยบ น้ำหนักเบา ทรงสวย และใส่สบาย ตัดเย็บจากผ้าที่ยืดได้ 2 ทิศทางเพื่อความสบาย ในทุกการเคลื่อนไหว พร้อมกระเป๋าด้านข้างเพื่อประโยชน์ใช้สอย ดีไซน์ทรงเอวหลวมยางยืดใส่สบาย ขอบเอวหุ้มด้วย ผ้าที่เข้าชุดกันเพื่อลุคที่ประณีตยิ่งขึ้น กางเกงทรงเข้ารูปขาสอบ ความยาวขาห้าส่วนผ้าคอตตอนทวิล ที่ใช้เส้นด้ายจำนวน มากเพื่อสัมผัสนุ่มเรียบ เหมาะสำหรับสไตล์แคชชวลหรือเรียบหรู

เสื้อยืด Uniqlo U AIRism คอตตอน ทรงหลวม

ไอเทมที่สร้างสรรค์และพัฒนาโดย “คริสตอฟ เลอแมร์” และทีมดีไซเนอร์ในปารีส ด้วยการออกแบบที่ทันสมัย บรรจบกับเทคโนโลยีนวัตกรรมผ้าอย่าง AIRism จนได้ผลลัพธ์ของสัมผัสเรียบลื่นสบายภายใต้ลุคแบบผ้าคอตตอน เป็นไอเทมที่ให้ทั้งความนุ่มลื่นและแห้งสบาย สวมใส่ได้ทั้งในสไตล์ลำลองและทางการ ทรงคอกลมกระชับ ที่ตอบโจทย์หลักของดีไซน์ได้เป็นอย่างดี

The Joys of Sun and Seaside – รับสัมผัสจากสายลม

ยูนิโคล่นำเสนอเสื้อผ้าที่เรียบง่ายผ่านพื้นผิวที่เป็นธรรมชาติ สำหรับการใช้ชีวิตท่ามกลางแสงแดดฤดูร้อนหรือหลัง พระอาทิตย์ตกดินบนชายหาด ผ้าลินินที่คลุมผิวได้อย่างนุ่มนวลและชุดเดรสที่ช่วยให้คุณรู้สึกสบายและเป็นอิสระราวกับลมริมทะเล

ไฮไลต์ไอเทม

สำหรับผู้ชายและผู้หญิง

UV Protection

ไลน์ผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนไทยที่ต้องเจอแดดร้อน และรังสียูวีที่ทำร้ายผิวทุกวัน ยูนิโคล่ UV Protection คิดค้นผ่านนวัตกรรมการปกป้องแสงแดดเหมาะกับการสวมใส่ในชีวิตประจำวันของคนไทยทุกคน สามารถป้องกัน รังสียูวีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วย UPF (อัตราการป้องกันรังวียูวีสำหรับเสื้อผ้าและสิ่งทอ) ตั้งแต่ 15 ถึง 50 ยูนิโคล่ UV Cut Protection ออกแบบมาเพื่อปกป้องทุกคน ทั้งผู้ชาย ผู้หญิง และเด็ก ผ่านตัวเลือกที่หลากหลาย ตั้งแต่เสื้อฮู้ด เสื้อคาร์ดิแกน เสื้อยืด กางเกง ไปจนถึงเอสเซสเซอรี่และหมวก เพื่อป้องกันรังสียูวี ที่ครอบคลุมในทุกกิจกรรม

ลินินคอลเลคชัน

ยูนิโคล่ได้ขยายสินค้าในกลุ่มลินินเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ที่หลากหลาย อาทิ เสื้อเชิ้ตผ้าลินินพรีเมียมของผู้ชาย เสื้อเชิ้ตผู้หญิงที่มาพร้อมสีสันใหม่และรูปทรงปกติ เพื่อให้สวมใส่เป็นแจ็กเก็ตตัวสั้นได้ง่าย นอกจากนี้ยูนิโคล่ยังได้เปิดตัวเสื้อ แจ็คเก็ตที่ผสมลินินเนื้อนุ่ม สำหรับผู้หญิงแมชกันอย่างลงตัว รวมถึงชุดเดรสผ้าคอตตอนผสมลินิน พร้อมปกเสื้อสกิปเปอร์เพื่อเพิ่มความรู้สึกผ่อนคลาย

กางเกงขาสั้น

ไอเทมยอดนิยมสำหรับทั้งผู้ชายและผู้หญิงในช่วงซัมเมอร์นี้ คงหนีไม่พ้นกางเกงขาสั้น ที่ซีซันนี้ยูนิโคล่ได้เตรียมกางเกง ขาสั้นหลากหลายสไตล์ไว้สำหรับทุกวันสบายๆ ของคุณ ทั้งกางเกงขาสั้นผ้าชิโน กางเกงข้าสั้นผ้าคอตตอน และกางเกง ขาสั้นผ้าเดนิมเจอร์ซี่ให้ได้รับลมเย็นตลอดทั้งซัมเมอร์

สำหรับผู้หญิง

เสื้อฮู้ด AIRism UV Protection Supima cotton V-neck L/S cardigan

เสื้อแขนยาว น้ำหนักเบา เหมาะสำหรับสวมใส่ขณะอากาศร้อน ป้องกันรังสียูวีและแอร์ที่มากเกินไปจากเครื่องปรับอากาศภายในอาคาร ด้วยผ้าแอริซึ่ม (AIRism) ผ้าตาข่ายให้ความรู้สึกเย็นสบาย น้ำหนักเบา และให้ความรู้สึกสดชื่น สามารถใส่กันแดดในวันที่มีกิจกรรมเอ้าท์ดอร์ที่ต้องการการปกป้องเป็นพิเศษ เหมาะสำหรับแมชกับกางเกงเลกกิ้งและชุดกีฬาอื่นๆ เพื่อสไตล์ที่ดูแอคทีฟยิ่งขึ้น

นอกจากนิทรรศการ The Joys of Clothing จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 – 27 มีนาคม 2565 ณ ลาน Central Court ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ พร้อมกันนี้ ยูนิโคล่ยังเชิญชวนค้นหาความหมายของ The Joys of Clothing ผ่านนิตยสาร LifeWear magazine ฉบับที่ 6 ประจำฤดูใบไม้ผลิ/ฤดูร้อนปี 2022 โดยนิตยสาร LifeWear magazine เป็นนิตยสารแจกฟรี ที่พูดถึงปรัญชาไลฟ์แวร์ของยูนิโคล่ในการช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตประจำวันของทุกคนให้ดีขึ้นและสะดวกสบายยิ่งขึ้น โดยธีมของเล่มนี้คือ “The Joys of Clothing” ที่พูดถึงความสนุกของการแต่งตัว นำเสนอความสุขที่เรียบง่ายจากการสวมใส่เสื้อผ้า พร้อมพูดถึงความสัมพันธ์เชิงบวกของผู้คนและเสื้อผ้า ถ่ายทอดผ่านบทสัมภาษณ์กับผู้สร้างภาพยนต์อย่าง โซเฟีย คอปโปลา และเรื่องราวแฟชั่นของคอลเลคชัน UNIQLO and JW ANDERSON ที่นำเสนอผ่านเลนส์จากนิตยสาร frankie จากประเทศออสเตรเลีย หรือดาวน์โหลดยูนิโคล่ แอพพลิเคชันเพื่อรับข้อมูลล่าสุดจากยูนิโคล่