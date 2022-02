Journey in the city และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ชวนร่วมเดินทางเปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวไทย ที่จะไปสัมผัส วิถีชีวิตชุมชน ธรรมชาติ ศิลปะ วัฒนธรรม รวมถึงอาหารอร่อยหลากหลายในประเทศไทย โดยถ่ายทอดประสบการณ์เดินทาง พลิกมุมมองด้านการท่องเที่ยวอย่างน่าสนใจในมุมมองใหม่ พร้อมสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อ่านอยากเดินทางตามรอยเส้นทางการท่องเที่ยว และนั่นคือที่มาของแคมเปญส่งเสริมการท่องเที่ยว รอบเกาะรัตนโกสินทร์ ในชื่อ “Journey Rattanakosin” พร้อมหรือยังกับกิจกรรมสุดพิเศษที่ครีเอทอย่างสร้างสรรค์ เรียกว่าถ้าได้เที่ยวแล้วจะประทับใจไม่มีวันลืม กับกิจกรรมหลากหลาย เที่ยว 3 แพร่ง เดิน 4 ท่า ชม 6 หอศิลป์ ไหว้พระ 9 วัด ที่เอาใจสายบุญ สายอาร์ต สายกิน และสายบันเทิง

เริ่มกันที่แรกเอาใจสายศิลป์ กับ ‘3 แพร่งแห่งแรงบันดาลใจ’ ตื่นตาตื่นใจไปกับ Street Art ในแหล่งชุมชนดั้งเดิมที่ซ่อนอยู่ใจกลางเมืองกรุง จุดสร้างสรรค์ผลงาน INSTALLATION ART 3 พยัคฆ์เจ้าถิ่น แหล่งรวมศิลปะ อารยธรรมของชุมชนย่านกรุงเก่า จิตรกรรมพระจันทร์ในคติจีนที่เป็นสื่อกลางของความคิดถึง จาก 3 ศิลปิน นำทีมโดย ดร. ไพโรจน์ พิทยเมธี อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้เชี่ยวชาญการออกแบบที่ใช้เอกลักษณ์ไทย Thaitone สมทบด้วย Montemith และ ผศ.ภูษิต รัตนภานพ ที่มาร่วมสร้างสรรค์ผลงานผ่านแรงบันดาลใจของชุมชน 3 แพร่ง (แพร่งสรรพศาสตร์, แพร่งนรา และ แพร่งภูธร)

สำหรับสายศิลป์อย่าเพิ่งไปไหน ต่อเนื่องด้วยอีกหนึ่งกิจกรรมอย่าง ‘เสพสุข สนุก ศิลป์’ ชวนนักท่องเที่ยวเดินทางไปชมงานอาร์ต 6 หอศิลป์รอบเกาะรัตนโกสินทร์ พร้อมรับของที่ระลึก อย่างโปสการ์ดภาพวาดจากศิลปินที่น่าจับตามองอย่าง Shhhh (ชิน-ชินธิป เอกก้านตรง) ที่บอกเลยว่ามีจำนวนจำกัด โดยมีกติกาง่ายๆ เพียงแค่กด Check-in ณ 6 หอศิลป์และพิพิธภัณฑ์ ผ่านทาง Line OA : @Journeyinthecity สามารถรับของที่ระลึก โปสการ์ด ‘เสพสุข สนุก ศิลป์’ ได้ที่หน้าเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ และเมื่อสะสมครบทั้ง 6 แบบ นำมาเรียงต่อกันจะได้เป็นแผนที่เกาะรัตนโกสินทร์สุดน่ารัก สามารถร่วมสนุกได้ตั้งแต่ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ – วันที่ 16 มีนาคม 2565 หรือจนกว่าจะหมด

มาต่อกันที่ฝั่งสายบันเทิง กับ เพลิดเพลิน เดิน 4 ท่า กับการเดินชมมหรสพจากอดีตสู่ปัจจุบัน ทั้ง 4 ท่า (ท่าเตียน, ท่าช้าง, ท่าพระจันทร์ และท่าพระอาทิตย์) พร้อมพบโชว์การแสดงมหรสพแห่งสยาม, Street Performance ละครใบ้ ละครหน้าขาว และดนตรี JAZZ ร่วมสมัย ที่ยกขบวนมาอย่างเต็มอิ่มจุใจ เท่านั้นยังไม่พอหากพูดถึงโซนรอบเกาะรัตนโกสินทร์

นั่งรถตุ๊กตุ๊กเที่ยวรอบเกาะรัตนโกสินทร์

อีกหนึ่งอย่างที่อดนึกไม่ได้ก็คงจะเป็นวัดวา อาราม สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนไทยนับถือสืบต่อกันมา และเพื่อให้ครบทุกอรรถรสเที่ยวไทยอะเมสซิ่ง ก็ถึงคิวกิจกรรมสายบุญ สายมู ที่เรียกได้ว่าพิเศษมากๆ กับกิจกรรมแต่งไทย ไปทำบุญ พร้อมกราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในธีมนุ่งไทยเที่ยว 9 วัด รอบเกาะรัตนโกสินทร์ เพื่ออนุรักษ์ไทย ซึ่งจะประกอบไปด้วย วัดบวรนิเวศวิหาร ราชวรวิหาร, วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรวิหาร, วัดชนะสงครามวรมหาวิหาร, วัดราชนัดดารามวรวิหาร, วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร, วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร, วัดมหรรณพารามวรวิหาร, วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร และวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร สำหรับกติกาการร่วมสนุก เพียงคุณถ่ายภาพในคอนเซป แต่งไทย…ไปทำบุญ คู่กับ 1 ใน 9 วัด จากนั้นโพสลง Social ไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือ Instagram และตั้งค่าเป็นสาธารณะ พร้อมติด #แต่งไทยไปทำบุญ #JourneyRattanakosin เพียงเท่านี้ ก็สามารถลุ้นรับรางวัลบัตรที่พักโรงแรมริมแม่น้ำเจ้าพระยาบนเกาะรัตนโกสินทร์ กันไปเลย และยังมีส่วนลดสำหรับการเช่าชุดไทยอีกด้วย โดยกิจกรรมทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นในวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ และ วันที่ 5-6 มีนาคม 2565

ติดตามรายละเอียดกิจกรรมทั้งหมดได้ที่เพจ Facebook: Journey in the city หรือทางเว็บไซต์ www. journeyinthecity.com และ LINE Official @journeyinthecity แล้วมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการท่องเที่ยวไทย พร้อมส่งต่อประสบการณ์ท่องเที่ยวสุดประทับใจไม่มีวันลืม