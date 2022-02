ออกแบบห้องน้ำยังไงให้ สวย สะอาด ปลอดภัย แบบ New Normal

ห้องน้ำเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่เรียกได้ว่า ถูกใช้งานอยู่เป็นประจำ เป็นพื้นที่ที่เราใช้ทำความสะอาดเป็นประจำทุกวัน ยิ่งเราใช้เวลาอยู่ที่บ้านมากขึ้นตามยุค New Normal แบบนี้แล้ว ก็ยิ่งทำให้ห้องน้ำกลายเป็นจุดสัมผัสร่วมที่ทุกคนภายในบ้านต่างก็เข้ามาใช้ การให้ความสำคัญในการหมั่นดูแลรักษาความสะอาดห้องน้ำจึงเป็นเรื่องสำคัญอันดับต้น ๆ ที่ไม่ควรมองข้ามในยุค New Normal นี้

ห้องน้ำมักเป็นห้องที่มีความถี่ในการใช้งานสูงสุดในแต่ละวัน จุลินทรีย์และแบคทีเรียจะสะสมเพิ่มขึ้นทุกครั้งที่มีคนใช้ห้องน้ำ ไม่ว่าจะเป็นการล้างมือ อาบน้ำ หรือปลดทุกข์ การดูแลทำความสะอาดก๊อกน้ำ ฝักบัว และโถสุขภัณฑ์ให้ปราศจากเชื้อโรคให้มากที่สุดเท่ากับเป็นการปกป้องสุขภาพของคุณและคนอื่น ๆ ในครอบครัว

ด้วยแคมเปญ HygieneClean ใหม่ที่เปิดตัวในปี 2022 พร้อมสโลแกน “Protect What Matters Most, Start with HygieneClean” อเมริกันสแตนดาร์ดนำเสนอเทคโนโลยีการปกป้องที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นแก่ทุกครอบครัวเพื่อให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีขึ้น

ออดรีย์ โหย่ว ลีดเดอร์ บริษัท ลิกซิล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีการใช้น้ำเอเชียแปซิฟิก (LWT APAC) กล่าวว่า

“เรามุ่งมั่นที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์ชั้นนำที่จะมอบการปกป้องทุกคนในครอบครัวอย่างต่อเนื่อง เพราะทุกคนต่างใช้เวลาอยู่ที่บ้านมากขึ้นในการใช้ชีวิตวิถีใหม่เช่นนี้ HygieneClean™ System จากอเมริกันสแตนดาร์ด ช่วยให้มั่นใจได้ว่าห้องน้ำจะเป็นพื้นที่ที่สะอาดและปลอดภัยขึ้น ขณะเดียวกันก็ช่วยประหยัดทั้งเวลาและทรัพยากรในการทำความสะอาดและบำรุงรักษา และด้วยนวัตกรรมที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีในการมุ่งเน้นเรื่องสุขอนามัยและความปลอดภัยเป็นหัวใจสำคัญของเรา อเมริกันสแตนดาร์ดหวังว่าจะเป็นผู้สร้างมาตรฐานด้านความปลอดภัยใหม่ในห้องน้ำ”

วันนี้ Goodlifeupdate เลยขอช่วยคุณออกแบบห้องน้ำยังไงให้ถูกต้อง ไปกับเทคโนโลยีล้ำสมัยของสุขภัณฑ์ที่ช่วยส่งเสริมความสะอาดและสุขอนามัยให้กับคุณในยุค New Normal

การทำความสะอาดห้องน้ำเป็นประจำช่วยป้องกันการติดเชื้อในระบบทางเดินอาหารและทางเดินหายใจได้ อเมริกันสแตนดาร์ดได้พัฒนาเทคโนโลยี HygieneClean™ System ขึ้นมา โดยมีเทคโนโลยี ComfortClean™ ทำหน้าที่ช่วยยับยั้งการเติบโตของเชื้อ E. coli ภายในโถสุขภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างเช่นโถสุขภัณฑ์ชิ้นเดียวใน Acacia SupaSleek Collection มาพร้อมเทคโนโลยี ComfortClean™ และระบบชำระล้างอันทรงพลัง เช่น Double Vortex™ ที่ให้ประสิทธิภาพการชำระล้างสูงสุด ด้วยปริมาณน้ำน้อยที่สุด

การดูแลรักษาห้องน้ำให้สะอาด ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะอยู่เสมอนั้น ไม่ควรเป็นงานที่เบียดบังเวลาอันมีค่าของคุณกับคนที่คุณรัก ใน Signature Collection โถสุขภัณฑ์ชิ้นเดียวมาพร้อมเทคโนโลยี PowerRim™ ขอบโถออกแบบให้เพิ่มพลังในการชำระล้าง ลดคราบ สะดวกสบายในการดูแลรักษา เทคโนโลยี HygieneRim™ หมดปัญหาซอกมุมที่เข้าถึงยากและไร้ปัญหาน้ำกระเด็น ทำความสะอาดง่าย แค่เช็ดเพียงครั้งเดียว

ไม่เพียงเท่านั้น นวัตกรรมที่คว้ารางวัลระดับโลกอย่าง Aqua Ceramic™ ยังช่วยป้องกันการเกิดคราบฝังแน่น โดยอาศัยพลังของน้ำแทรกตัวเข้าไปใต้สิ่งสกปรกที่เกาะอยู่บนพื้นผิวของโถสุขภัณฑ์ และช่วยชำระล้างคราบสกปรกออกได้อย่างง่ายดายทุกครั้งที่กด

ฝักบัวอาบน้ำ

อุณหภูมิของน้ำที่ร้อนเกินจนลวกผิวยังคงเป็นข้อกังวลหลักของหลาย ๆ ครอบครัว โดยเฉพาะกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดกับเด็กเล็ก ๆ ฝักบัว EasySET™ 2-Way Exposed มาพร้อมกับ ThermoComfort™ ฟังก์ชันที่ควบคุมอุณหภูมิน้ำให้คงที่ตลอดการใช้งานแม้ในขณะที่มีการดึงน้ำเย็นไปใช้ยังจุดอื่น ๆ ด้วยคุณสมบัติด้านความปลอดภัยเพิ่มเติม อย่างเช่น ThermoSafe™ ปลอดภัยจากการโดนน้ำร้อนลวกด้วยฟังก์ชันตัดน้ำอัตโนมัติหากอุณหภูมิน้ำสูงเกิน 49 องศาเซลเซียส เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งาน ขณะที่ Coolshield™ เป็นนวัตกรรมการออกแบบอย่างรอบคอบให้ตัวบอดี้ก๊อกน้ำไม่ร้อนขณะใช้งานที่อุณหภูมิสูง เพื่อป้องกันการโดนลวกจากการสัมผัสก๊อกน้ำโดยไม่ได้ตั้งใจ

ก๊อกน้ำ

จุดที่มีการสัมผัสบ่อยครั้งอาจกลายเป็นแหล่งสะสมการปนเปื้อนข้ามระหว่างผู้ใช้ ด้วยการกดปุ่มก๊อกน้ำ EasyFLO™ อย่างง่ายดายเพียงปลายนิ้วจะช่วยลดพื้นที่ผิวสัมผัสจากมือที่สกปรก แม้แต่เด็กเล็กก็สามารถใช้ก๊อกน้ำ EasyFLO™ ได้อย่างง่ายดาย ซึ่งทำให้การล้างมือบ่อย ๆ จนกลายเป็นนิสัยทำได้ง่ายขึ้น

สุขภัณฑ์ระบบเซ็นเซอร์ลดการสัมผัส

ลดโอกาสสัมผัสเชื้อโรคด้วยโถสุขภัณฑ์ชิ้นเดียว Flexio ที่มาพร้อมกับระบบเซ็นเซอร์ ที่เพียงแค่ “โบกมือ” ผ่านรีโมทเซ็นเซอร์เพื่อชำระล้าง โดยไม่ต้องสัมผัสโดยตรงกับปุ่มกดชำระล้าง จึงไม่ต้องกังวลว่าจะเกิดการปนเปื้อนข้ามระหว่างผู้ใช้

ฝารองนั่งอัตโนมัติแบบใช้ไฟฟ้า (E-Bidet)

ให้คุณสบายใจและไร้กังวลได้ในการใช้งานฝารองนั่งอัตโนมัติแบบใช้ไฟฟ้า (E-Bidet) ร่วมกันในห้องน้ำ

เนื่องจาก Pristine E-Bidet มาพร้อมก้านฉีดชำระแบบคู่แยกประเภท ทั้งแบบชำระล้างด้านหลัง และแบบสุภาพสตรี โดยสามารถปรับได้ถึง 5 ระดับ และยังมีระบบทำความสะอาดก้านฉีดอัตโนมัติทั้งก่อนและหลังการใช้งาน นอกจากนี้ ก้านฉีด รีโมท และทุกจุดสัมผัสยังทำจากวัสดุที่มีสารยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียอีกด้วย ช่วยเพิ่มสุขอนามัยที่ดียิ่งขึ้นให้กับระบบการทำความสะอาด

สุขภัณฑ์อัจฉริยะ

สุขภัณฑ์อัจฉริยะ Aerozen G2™ อัดแน่นด้วยนวัตกรรมใหม่ล่าสุดสำหรับการทำความสะอาดส่วนบุคคลและเหมาะสำหรับทุกคนในครอบครัว มาพร้อมระบบชำระล้างอัตโนมัติให้คุณห่างไกลจากเชื้อโรคโดยไม่ต้องใช้มือสัมผัส ส่วน Air Deodorizer ระบบกำจัดกลิ่นอัตโนมัติจะเริ่มทำงานทันทีเมื่อมีผู้ใช้งานจึงทำให้ห้องน้ำมีกลิ่นหอมสดชื่นตลอดเวลา อีกทั้งฝารองนั่ง* ยังได้รับการรับรองมาตรฐานด้านการป้องกันและยับยั้งแบคทีเรียระดับ SIAA

ก้านฉีดชำระแบบคู่ที่มาพร้อมระบบทำความสะอาดอัตโนมัติช่วยขจัดความกังวลเรื่องการปนเปื้อนข้ามระหว่างผู้ใช้ ส่วนปลายของก้านฉีดสามารถถอดเปลี่ยนได้ง่าย และบานปิดก้านฉีดจะช่วยป้องกันสิ่งสกปรกเกาะติด มั่นใจได้ในความสะอาดและสุขอนามัยที่มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ เทคโนโลยี ComfortClean™ ยังช่วยกำจัดเชื้อ E. coli และแบคทีเรียที่เป็นอันตรายอื่น ๆ ที่อาจซ่อนตัวอยู่ในโถสุขภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

*ได้รับการรับรองมาตรฐาน SIAA ISO 22196 ในส่วนของประสิทธิภาพการต้านเชื้อแบคทีเรีย (เฉพาะฝารองนั่ง)

