Goose Cafe ชวนมาอิ่มอร่อยที่โซน Private Dining โซนใหม่ล่าสุด

ปักหมุดความอร่อยสุดพรีเมี่ยมและเป็นส่วนตัวที่ ร้าน Goose Cafe คาเฟ่น่ารักบรรยากาศดีย่านพระโขนง นอกจจะเป็นทั้งร้านอาหารและคาเฟ่ที่คนย่านนั้นรู้จักกันดีแต่ตอนนี้เค้าเปิดโซนใหม่น่านั่งมากๆ สำหรับใครที่ชอบความเป็นส่วนตัวที่นี่จะพลาดไม่ได้เลยค่ะ

Goose Cafe โซน Private Dining นี้อยู่ในส่วนของชั้นบนของตัวคาเฟ่ เค้าจัดเป็นห้องทานอาหารแบบส่วนตัวภายในห้องตกแต่งสวยงามหรูหราน่านั่งมากๆ ค่ะ ส่วนอาหารจะเป็นแนว Asian twisted โดยรังสรรค์ความอร่อยจากเชฟมากความสามารถดูแลความอร่อยในทุกขั้นตอนการปรุงรวมไปถึงการคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพบอกเลยว่าอาหารแต่ละเมนูรสชาติอร่อยแถมการจัดตกแต่งได้น่าทานจริงๆ ค่ะ





บรรยากาศภายในห้อง Private Dining





เมนูอร่อยๆ ของที่ร้าน Goose Cafe น่าตาน่าทานทุกเมนูจริงๆ ค่ะ

การจัดจ้านคือสวยงาม ใครที่ชอบถ่ายภาพลงโซเชียลขอบอกว่ารูปสวยแน่นอน

แต่นอกเหนือจากรูปสวยอาหารเค้าก็อร่อยด้วยนะ

เมนูแนะนำที่ต้องลอง ดังต่อไปนี้

1. Mango Coconut Smoothie Bowl (สมูทตี้โบล์ว)

2. Larb Stick Hoi An (ลาบสติ๊ก ฮอยอัน)

3. Culiflower Soup & Parmesan Espuma (ซุปดอกกะหล่ำ พาเมซานชีสเอสพูม่า)

4. Very Goose Somtum Set (ชุดส้มตำเวรี่กู๊ส (ตำไทย) )

5. Roasted Baby Chicken & Grain with Mixed Berries Sauce (ไก่ต๊อก ธัญพืช ซอสเบอร์รี่)

เมนู สมูทตี้โบล์ว จานนี้หน้าตาสวยงามอัดแน่นไปด้วยความอร่อยจากธัญพืช และผลไม้

คนรักสุขภาพไม่ควรพลาดเลยค่ะ อร่อยมากๆ จะทานเป็นมื้อเบาๆ หรือจะเป็นของหวานก็ได้





เมนูไก่ต๊อก ธัญพืช ซอสเบอร์รี่ และ เมนูชุดส้มตำเวรี่กู๊ส (ตำไทย) 2 เมนูนี้จะพลาดไม่ได้อีกแล้วค่ะ

จานแรกเป็นเมนูไก่ต๊อกที่ทานคู่กับธัญพืชราดด้วยซอสเบอร์รี่รสเปรี้ยวอมหวานส่วนไก่ก็เนื้อนุ่มหอมเครื่องเทศ

จานนี้เป็นจานสุขภาพที่รสชาติอร่อยมากๆ เลยนะ

ส่วนอีกจานเอาใจคนรักส้มตำ เป็นเมนูตำไทยรสอร่อย เสิร์ฟมาพร้อมเครื่องเคียงอย่างเช่นลาบแซลม่อน

ไก่ทอด และเส้นอูด้งให้ทานคู่คืออร่อยดีงามมากๆ เลยค่ะ

เมนูข้าวหน้าเนื้อ เมนูนี้ถ้าเกิดใครมาที่ร้านนี้ต้องสั่งเพราะเค้าใช้เนื้อที่เกรดพรีเมี่ยมมากๆ

เนื้อนุ่ม อร่อย เข้ากับข้าวผัดรสชาติกลมกล่อมแนะนำเลยค่ะ





เมนูซุปดอกกะหล่ำ พาเมซานชีสเอสพูม่า และ เมนูลาบสติ๊ก ฮอยอัน





ปิดท้ายเมนูของหวานอร่อยๆ ต้องลอง เมนู Thong – Plu (ทองพลุ ไอศกรีมกระท้อน) การผสมผสานขนมไทยอร่อยๆ ให้เข้ากับไอศกรีมรสละมุนเย็นชื่นใจคือเข้ากันสุดๆ เลยค่ะ และห้ามพลาดอีก เมนู Avocado Key lime Cheese Cake ชีสเค้กรสอร่อยหวานกำลังดี ทานเพลินจนลืมอิ่มเลยค่ะ

เมนูขนมหวานน่าทานมากๆ ค่ะ





เมนูเครื่องดื่มแนะนำ เมนู Tang mo ho ra pa (แตงโม โหระพา) และ เมนู Hide and Peach(ไฮด์ แอนด์ พีช) ลองสั่งมาดื่มกันได้เลยชื่นใจ





ใครที่กำลังมองหาดินเนอร์สุด Private และอาหารอร่อยๆ แนะนำว่ามาที่ Goose Cafe โซน Private Dining รับรองว่าไม่ผิดหวัง อร่อยและเป็นส่วนตัวมากๆ เลยจ้า









พิกัด : ร้าน Goose Cafe Bkk ซอยปรีดีพนมยงค์ 1 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร สามารถเดินทางด้วย BTS สถานีพระโขนง

GOOSE CAFE PRIVATE DINING ROOM จองได้ที่ :📞 094-872-4343

Facebook : https://www.facebook.com/GooseCafeBKK

บทความโดย Admin #Pakkimji

ภาพประกอบโดย : Mee Wara

