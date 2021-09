พาดูสระว่ายน้ำวิวสวย โลเคชั่นดีของ 6 โรงแรมหรูทั่วโลก กับagoda

อโกด้า แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวดิจิทัลระดับโลก ขอแนะนำ 6 สระว่ายน้ำของโรงแรม 5 ดาวทั่วโลก สำหรับคนที่อยากไปว่ายน้ำท่ามกลางบรรยากาศสุดหรูหลังสถานการณ์โควิด-19 ไม่ว่าจะเป็นบนเกาะที่มองเห็นทะเลอันกว้างไกล บนชั้นดาดฟ้าของตึกสูงในเมืองใหญ่ ในพระราชวังออตโตมันในสมัยศตวรรษที่ 19 ที่ได้รับการบูรณะขึ้นใหม่ หรือในโรงแรมที่ล้อมรอบไปด้วยทะเลสาบ และภูเขาอันงดงาม

ประเทศไทย

The Shore at Katathani, ภูเก็ต

รีสอร์ทหรูที่เป็นส่วนตัว และอบอวลด้วยกลิ่ นอายของความโรแมนติกแห่งนี้ตั้ งอยู่ในอ่าวริมหาดกะตะน้อย ซึ่งไม่ได้มีดีแค่บริการชั้นเลิ ศ หนึ่งในไฮไลท์ของที่นี่คือ สระว่ายน้ำส่วนตัวแบบอินฟินิตี้ ในพูลวิลล่าวิวทะเล ผู้เข้าพักสามารถดื่มด่ำกับทิ วทัศน์ทะเลแบบพาโนรามาอั นตระการตาจากบริเวณสระว่ายน้ำ ได้ตลอดทั้งวัน เมื่อรู้สึกเต็มอิ่มแล้ว ทางรีสอร์ทก็มีกิจกรรม รวมถึงสิ่ งอำนวยความสะดวกมากมายให้เลื อกทำและใช้ เช่น เดินเก็บผลไม้ คลาสโยคะ สนามเทนนิส และห้องเล่นเกม

ประเทศสิงคโปร์

Marina Bay Sands Hotel

Marina Bay Sands ถือเป็นโรงแรมที่แพงที่สุดเท่ าที่เคยก่อสร้างมา เมื่อตอนเปิดตัวในปีพ.ศ. 2553 ตัวโรงแรมเป็นอาคาร 3 อาคาร โดยแต่ละอาคารสูง 55 ชั้น มีห้องรวมกันทั้งหมด 2,560 ห้อง รวมถึงห้องสวีทสุดหรู นอกจากนี้โรงแรมยังมีสระว่ายน้ำ แบบอินฟินิตี้ยาว 150 เมตรที่ทั้งใหญ่ที่สุดในโลก และสวยงามที่สุดแห่งหนึ่ งของโลกด้วย ผู้เข้าพักสามารถไปว่ายน้ำพร้ อมดูวิวเส้นขอบฟ้าเมืองได้ บนดาดฟ้าชั้น 57 หลังจากผ่อนคลายอย่างมีระดั บเสร็จแล้ว บริเวณรอบโรงแรมก็มีสถานที่ท่ องเที่ยวน่าสนใจมากมาย เช่น พิพิธภัณฑ์ศิลปะวิทยาศาสตร์รู ปทรงปาล์มที่เป็นเอกลักษณ์ แหล่งช้อปปิ้ง ร้านอาหาร และแหล่งความบันเทิงในใจกลางเมื อง

ประเทศกรีซ

Grace Santorini Hotel, ซานโตรินี

โรงแรมบูติกสุดเอ็กซ์คลูซีฟแห่งนี้ตั้งอยู่สูงเหนือทะเลอีเจียน ทำให้มองเห็นทัศนียภาพของพื้นที่แอ่งภูเขาไฟอันสวยงามขึ้นชื่อได้อย่างไม่มีอะไรมาบดบัง สระว่ายน้ำของโรมแรมถือเป็นสระว่ายน้ำแบบอินฟินิตี้ที่ใหญ่ที่สุดในหมู่บ้านอิเมโรวิกลี (Imerovigli) ผู้เข้าพักสามารถเอนหลังดื่มค็อกเทล หรือกินอาหารไปชมวิวไปได้ที่บาร์ริมสระว่ายน้ำ และเพื่อเป็นการเติมเต็มประสบการณ์การพักผ่อนหย่อนใจ ทางโรงแรมยังมีคลาสโยคะตอนช่วงพระอาทิตย์ขึ้น และพระอาทิตย์ตกให้สำหรับสายโยคะ และกิจกรรมปิกนิกนั่งลิ้มรสชีส และอาหารกรีกสำเร็จรูปหลากหลายบนแหลมหินสการอส (Skaros Rock) อีกด้วย

ฮ่องกง

Rosewood Hong Kong

โรงแรมแห่งนี้ตอบโจทย์ของทั้งคนที่ชอบไปดูงานศิลปะระดับโลก และคนที่อยากไปว่ายน้ำพร้อมดูวิวอ่าววิคตอเรียอันมีชีวิตชีวาในสระว่ายน้ำแบบอินฟินิตี้ความยาว 25 เมตร ของโรงแรมชั้นหนึ่ง ด้วยแนวคิดการรับประทานอาหารที่แตกต่างกันถึง 8 แบบของโรงแรม ผู้เข้าพักจึงมีเมนูมากมายให้เลือกอย่างไม่รู้เบื่อ ใครที่เป็นผู้หญิงไม่ควรพลาดการแวะไปจิบค็อกเทล ดูทิวทัศน์เมืองที่ XX บาร์ลับพิเศษสุดหรูสำหรับสุภาพสตรีโดยเฉพาะ ตัวโรงแรมตั้งอยู่ในย่านจิม ซา จุ่ย (Tsim Sha Tsui) ทำให้สะดวกต่อการออกไปเที่ยวสถานที่ดังในเมือง เช่น ถนนซุปเปอร์สตาร์ (Avenue of Stars) และพิพิธภัณฑ์ศิลปะฮ่องกง สายเที่ยวธรรมชาติก็สามารถไปสนุกกับกิจกรรมเดินป่าที่บนเกาะฮ่องกง เขตเกาลูน (Kowloon) หรือเกาะอื่นรอบนอกได้

ประเทศตุรกี

Four Seasons Hotel Istanbul At The Bosphorus, อิสตันบูล

Four Seasons Hotel Istanbul At The Bosphorus เป็นสถาปัตยกรรมยุคออตโตมันตอนปลายบนฝั่งของช่องแคบบอสฟอรัส (Bosphorus) ที่สวยงามราวกับภาพวาด ห้องพักของโรงแรมนั้นให้ความรู้สึกเหมือนอยู่นอนอยู่ในพระราชวัง หากช่วงบ่ายผู้เข้าพักไม่อยากออกไปเที่ยวข้างนอก ก็สามารถไปผ่อนคลายร่างกายในห้องไอน้ำฮัมมัม (Hammam) แบบดั้งเดิม (การอาบน้ำแบบตุรกี) แล้วไปต่อที่สระว่ายน้ำในร่มรับแสงแดดที่ส่องผ่านช่องรับแสงบนเพดานได้ นอกจากนี้โรงแรมยังมีสระว่ายน้ำกลางแจ้ง รวมถึงร้านอาหารริมน้ำให้นั่งกินอาหารตุรกี ชมวิวด้วย หนึ่งในกิจกรรมสบาย ๆ ที่ไม่ควรพลาดคือ การนั่งเรือล่องระหว่างทวีปยุโรป และเอเชียไปตามช่องแคบบอสฟอรัส

ประเทศอิตาลี

Lefay Resort & Spa Lago Di Garda, การ์ญาโน

ใครที่คิดฝันอยากจะลอยตัวอยู่ ในสระว่ายน้ำท่ามกลางทิวทัศน์ ทะเลสาบสีฟ้าใส ป่าเขียวขจีบนภูเขาสูงใหญ่ และสวนมะกอก ต้องมาที่สระว่ายน้ำแบบอินฟินิ ตี้ใน Lefay Resort & Spa ริมทะเลสาบการ์ดา (Lago Di Garda) ตัวรีสอร์ทนั้นกลมกลืนไปกั บสภาพแวดล้อมของชนบทแบบหรู หราของอิตาลี และมีห้องสวีทขนาดใหญ่ถึง 93 ห้อง โดยทุกห้องจะเห็นทะเลสาบอั นงดงาม ระหว่างวันผู้เข้าพักก็สามารถนั่ งเรือไปเที่ยวท่าเรือของเมือง เยี่ยมชมตลาดท้องถิ่นในบริ เวณใกล้เคียง และเดินป่าไปยังสวนสาธารณะอั ปเปอร์ การ์ดา (Upper Garda Park) ได้