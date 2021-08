น้ำมันมะกอก ทางเลือกเพื่อสุขภาพสำหรับทุกวัย ที่ใครๆ ก็แนะนำ

ในช่วงเวลาที่คนไทยยังคงต้องดู แลเรื่องของสุขภาพและความปลอดภั ยท่ามกลางการระบาดระลอกใหม่ ของโควิด-19 อยู่นี้ ผู้คนยังให้ความสำคัญกับการหั นมาพัฒนาสุขภาพและการกระตุ้นภู มิคุ้มกันกันมากขึ้นด้วย ซึ่งนอกเหนือจากการรักษาระยะห่ างทางสังคมและล้างมือบ่อยๆ แล้ว เรื่องของโภชนาการและการเลือกส่ วนประกอบอาหารให้เหมาะสมก็เป็ นเรื่องสำคัญสำหรับคนทุกวัย แต่ใครจะเชื่อว่าในเวลานี้น้ำมันมะกอกก็มีประโยชน์มากกว่าที่เราคิด

ผลการศึกษาเมื่อเร็วๆ นี้โดยสมาคมโรคหัวใจแห่งสหรั ฐอเมริกา หรือ American Heart Association[1] ได้เผยให้เห็นว่า น้ำมันมะกอกถือเป็นส่ วนประกอบสำคัญในการทำอาหารที่มี ประโยชน์ โดยผู้ที่รับประทานน้ำมั นมะกอกเป็นประจำนั้น มีความเสี่ยงน้อยกว่าที่จะเกิดโ รคหัวใจและหลอดเลือด โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดสมอง และภาวะไขมันในเส้นเลือดสูง

นอกจากนี้ รายงานจากโครงการ “อาหารไทย หัวใจดี” มูลนิธิหัวใจแห่ งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ก็แสดงให้เห็นว่าน้ำมันมะกอกนั้ นจัดเป็นน้ำมันที่ดีต่อสุ ขภาพเป็นอันดับต้นๆ อีกด้วย เพราะว่าสามารถช่ วยในการลดความเสี่ยงต่อโรคที่ เป็นที่รู้จักกันอย่างดี เช่น โรคเบาหวาน โรคมะเร็ง โรคหัวใจและหลอดเลือด เนื่องจากน้ำมันมะกอกมีโพลีฟี นอลอยู่สูง อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ และไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวซึ่ งสามารถช่วยลดความดันและความเสี่ ยงในการเกิดโรคหัวใจ นอกจากนี้ยังมีวิตามินอี วิตามินเค และโอเมก้าด้วย ดังนั้นจึงถือเป็นสิ่งสำคัญที่ ผู้สูงอายุจะต้องได้รับประโยชน์ จากอาหารให้ได้มากที่สุดในช่ วงภาวะโรคระบาดแบบนี้

อย่างไรก็ตาม ไม่ได้มีเพียงแค่ผู้สูงอายุเท่านั้นที่จะได้รับประโยชน์จากน้ำมันมะกอก เพราะว่า พญ. พรนิภา ศรีประเสริฐ กุมารแพทย์เจ้าของเพจ “เรื่องเด็กๆ by หมอแอม” ได้เผยว่าน้ำมันมะกอกนั้นยังเปี่ยมไปด้วยประโยชน์ต่อทารกที่มีอายุเกิน 6 เดือนขึ้นไปด้วย

“น้ำมันมะกอกสูตรเอ็กซ์ตร้าเวอร์จิ้น มีส่วนประกอบของโอเมก้า 3 และ โอเมก้า 6 ในปริมาณใกล้เคียงกับน้ำนมแม่ รวมทั้งมีกรดลิโนเลอิกในปริมาณใกล้เคียงกัน ซึ่งช่วยในเรื่องของการสร้างระบบประสาทและพัฒนาการทางสมองของเด็กได้เป็นอย่างดี โดยคุณพ่อคุณแม่สามารถเริ่มใช้น้ำมันมะกอกในการประกอบอาหารให้แก่ลูกๆ ได้ตั้งแต่เมื่อพวกเขาเริ่มรับประทานอาหารแข็ง หรือเริ่มเคี้ยวได้” พญ. พรนิภา กล่าว

นอกจากนี้ พญ. พรนิภา ยังได้แบ่งปันประโยชน์ดีๆ จากน้ำมันมะกอกที่มีต่อลูกน้อยดังนี้

บรรเทาอาการท้องผูก

ลูกน้อยโตขึ้นทุกวัน และร่างกายก็เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา อาการท้องผูกอาจจะเป็นปัญหาที่หลายบ้านต้องเจอ แต่สามารถแก้ได้ไม่ยาก โดยคุณพ่อคุณแม่สามารถนำน้ำมันมะกอกมาประกอบอาหารเพื่อช่วยระบบขับถ่าย หรืออีกหนึ่งวิธี คือการนำน้ำมันมะกอกอุ่นๆ มาลูบเบาๆ ไปตามเข็มนาฬิกาบริเวณหน้าท้องของลูกก็ได้

บรรเทาอาการไอ

น้ำมันมะกอกมีส่วนประกอบทางธรรมชาติที่สามารถช่วยบรรเทาอาการไอได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีส่วนช่วยในการฟื้นฟูภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติด้วย คุณพ่อคุณแม่สามารถบรรเทาอาการไอของลูกน้อยและทำให้เขาหลับง่ายขึ้นได้ โดยการผสมน้ำมันมะกอกเพียง 3-4 ช้อนชา กับน้ำมันธรรมชาติอื่นๆ เช่น น้ำมันเปปเปอร์มิ้นท์ หรือน้ำมันยูคาลิปตัส แล้วนำมาลูบบริเวณหน้าอกและหลังของลูกน้อยก่อนนอน

เพิ่มความชุ่มชื่นให้กับผิว

แน่นอนว่าคุณพ่อคุณแม่ย่อมอยากที่จะให้ลูกน้อยมีผิวที่ชุ่มชื่นผ่านการดูดซึมสารที่มีประโยชน์ เพื่อจะได้รู้สึกสบายอยู่ตลอดเวลา แต่ทุกวันนี้ลูกน้อยในหลายๆ บ้านอยู่ในห้องแอร์หรือโดนพัดลมเป่าอยู่เป็นประจำ ซึ่งทำให้ผิวแห้งและแพ้ง่าย น้ำมันมะกอกนั้นอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระและวิตามินต่างๆ ซึ่งสามารถทำหน้าที่เป็นสารให้ความชุ่มชื่นตามธรรมชาติที่เหมาะกับทุกวัย รวมถึงทารกที่มีอายุมากกว่า 6 เดือนด้วย พญ. พรนิภา แนะนำให้ทาน้ำมันมะกอกสูตรเอ็กซ์ตร้าเวอร์จิ้นเล็กน้อยลงบนผิว เพื่อลดอาการแห้งกร้าน และช่วยให้เด็กๆ ผ่อนคลาย

ในขณะที่เรายังคงต้องเดินหน้ารักษาสุขภาพและร่างกายให้แข็งแรงในช่วงที่ต้องอยู่บ้านกันนี้เราไม่ควรมองข้ามเรื่องของอาหารการกินที่จะมีส่วนช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกัน เพราะว่าเป็นสิ่งสำคัญสำหรับคนทุกวัย น้ำมันมะกอกเพียงขวดเดียวสามารถมอบประโยชน์อันหลากหลายให้กับทุกคนในครอบครัวได้ หากคุณต้องการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม สามารถปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญ และขอคำแนะนำรวมทั้งข้อมูลเพิ่มเติมในการเลือกรับประทานที่มีประโยชน์ได้เพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคน

cr : [1] Journal of the American College of Cardiology, Olive Oil Consumption and Cardiovascular Risk in U.S. Adults, 2020 Apr.