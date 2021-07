RADO จัดงานแสดงประจำปี RADO NOVELTIES 2021 ภายใต้คอนเซปต์ ‘Discover and Feel’

เปิดตัวคอลเลคชั่นใหม่ 2021 พร้อมไฮไลท์ Rado Captain Cook High-Tech Ceramic

ราโด (RADO) ผู้สรรสร้างนวัตกรรมเรือนเวลาระดับโลก ด้วยสุดยอดผลงานออกแบบล้ำสมัย โดดเด่นด้วยเทคโนโลยีด้านวัสดุศาสตร์จากสวิตเซอร์แลนด์ ร่วมกับ บริษัท เดอะ สวอท์ช กรุ๊ป เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จัดแสดงนาฬิกาประจำปี “RADO NOVELTIES 2021” เปิดตัวคอลเลคชั่นใหม่ประจำปี 2021 นำเสนอความรู้สึกอันโดดเด่นอย่างแตกต่างของหลากหลายคอลเลคชั่นใหม่จาก RADO นำมาให้สัมผัสอย่างใกล้ชิดเป็นครั้งแรก ณ โรงแรม คิมป์ตัน มาลัย

ภายในงานได้รับเกียรติจากสื่อมวลชนร่วมรับฟังรายละเอียดความพิเศษของคอลเลคชั่นไฮไลท์ประจำปีนี้ จาก สายหยุด วิศัลยางกูร ผู้จัดการแบรนด์นาฬิกา RADO ประเทศไทย ท่ามกลางบรรยากาศการจัดงานรูปแบบใหม่สอดคล้องกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยมีองค์ประกอบของแคมเปญ Feel it ผ่านคอนเซปต์ ‘Discover and Feel’ ที่ให้ความรู้สึกโดดเด่นและแตกต่าง สำหรับนาฬิกาคอลเล็คชั่นใหม่ร่วมนำเสนอภายในงานกว่า 15 เรือน ไม่ว่าจะเป็น Captain Cook Bronze Nato, คอลเล็คชั่นจากการร่วมมือด้านการออกแบบอย่าง True Great Garden of The world และ True Square x Yuan Youmin รวมถึงคอลเล็คชั่นไฮไลท์อย่าง Captain Cook High-Tech Ceramic ซึ่งรังสรรค์ขึ้นด้วยวัสดุชั้นเลิศที่ผู้เชี่ยวชาญวัสดุให้การยอมรับด้วยการนำไฮเทคเซรามิก (High-Tech Ceramic) มาใช้กับทั้งตัวเรือนและสาย ที่มีคุณสมบัติป้องกันรอยขีดข่วน และไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้ มาพร้อมกลไกคุณภาพสูง ของแบรนด์ นั่นคือ คาลิเบอร์ (Calibre) R734 และขดลวดขนาดเล็ก NivachronTM Hairspring ซึ่งมีคุณสมบัติช่วยปกป้องนาฬิกาจากสนามแม่เหล็กรอบๆ ตัวในชีวิตประจำวันของเราได้อีกด้วย และคุณสมบัติอันน่าทึ่งอีกมากมาย ฯลฯ ตลอดจนยังคงให้ความสำคัญกับประวัติศาสตร์และรูปแบบดั้งเดิมของ Captain Cook ในปีนี้มีทั้งหมด 3 โมเดลด้วยกัน รอให้ทุกคนได้มาสัมผัสด้วยตัวเองแล้ว เพื่ออิ่มเอมไปกับความสบายและน้ำหนักที่เบาเหลือเชื่อแล้ววันนี้ !!!

พบกับ Captain Cook Ceramic รุ่นใหม่ล่าสุด และเรือนนาฬิกา RADO คอลเลคชั่นใหม่แห่งปี 2021 ได้ที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำ ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ ช่องทางออนไลน์ Shopee และ Lazada หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Line Official: @Radothailand หรือ โทร. 02-610-0200