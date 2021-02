ส่องเทรนด์แฟชั่นช่วงอยู่บ้านเหล่าดารา-เซเลบ -Goodlifeupdate

ส่องเทรนด์แฟชั่นช่วงอยู่บ้านเหล่าดารา-เซเลบ

แหมมมมม ช่วงอยู่บ้านหยุดการแพร่ กระจายในช่วงเดือนที่ผ่านมา ต้องบอกว่า หลายๆ คนก็ช่วยกันอย่างเต็มที่ ทั้งคนบันเทิง รวมทั้งเหล่าเซเลบคนดัง ที่ต่างเลือกที่จะใช้ชีวิตง่ายๆ สบายๆ ที่บ้าน แต่ว่าช้าก่อน เพราะถึงแม้จะอยู่บ้าน แต่สาวๆ ทุกคน no compromise! ไม่อ่อนข้อให้กับความสวยกับเสื้ อผ้าที่เลือกมาประดับใส่บนเรื อนร่างของแต่ละคน ที่เห็นจะเป็นเทรนด์ช่วงนี้ แบบใส่สบาย แต่ก็ยังคงความสวยงาม แบบ Empowering Beauty ให้ผู้หญิงทุกคน เราเลยไปตามส่องเทรนด์แฟชั่นช่ วงอยู่บ้านที่เหล่าดารา-เซเลบ หลายๆ คนเลือก THE DRESS SHIRT BKK (เดอะ เดรส เชิ้ต บีเคเค) ใส่ในวันสบายๆ

เริ่มที่ตัวแม่ซุปตาร์แห่ งวงการบันเทิง อย่าง อั้ม-พัชราภา ไชยเชื้อ ที่มาในลุคอยู่บ้านสบายๆ กับ The Dress Shirt ยาว แขนยาว แมทช์กับกระเป๋าใบเล็ก ที่เพิ่ม attitude ให้การอยู่บ้านแบบสายแฟ แบบเรียกว่า น้อยแต่มาก เรียบแต่โก้ แบบแม่อั้มจริงๆ ใครอยากไปตามแม่อั้ม ลอง search แฮชแท็ก #itsmydressshirt no.14

ส่วน 2 เพื่อนซี้ ซินดี้-สิรินยา บิชอพ และ ลูกเกด-เมทินี กิ่งโพยม ก็เลือกแต่งตัวสบายๆ โดย ซินดี้ เลือกแมทช์ลุคเสื้อ The Dress Shirt no.5 กับยีนส์เท่ๆ และสนีคเกอร์เติมเต็มลุคสบายๆ คล้ายกันกับตัวแม่สุดสตรองอย่าง ลูกเกด ที่หยิบ The Dress Shirt no.1 แขนกุดแต่มีดีเทลเท่ๆ มาคอมพลีทลุควันสบายๆ เช่นกัน

ส่วนคุณแม่คนสวย นิวเคลียร์-หรรษา มาในลุคสบายๆ สายเปรี้ยวกับเดรสเชิ้ตสั้นๆ ใส่สบาย no.13 ที่แม้จะสีขาวล้วนทั้งชุด แต่นิวเคลียร์ก็ขอคงคอนเซ็ปต์ ความสวยเปรี้ยวเฉี่ยว ในแบบของเธอ บวกกับลุคผมสั้นที่เสริมลุคให้ คุณแม่คนสวย ว้าวขึ้นไปอีกก

ส่วน เก๋-ชลลดา ที่แม้จะอยู่บ้านแต่ก็ไม่ยอมหยุ ดสวย เลือกใส่ The Dress Shirt no.5 แม้จะเป็นเดรสเชิ้ต แต่ก็มีดีเทลของแขนที่ช่วยให้มี ความแคชชวล แต่ดูดีมีอะไรมากยิ่งขึ้น

ยังมีหลายๆ คนในวงการที่เลือกหยิบ THE DRESS SHIRT by BUTTON UP มาเสริมลุคให้ปีใหม่นี้มี อะไรกว่าที่เคย แถมในปีนี้ ทางแบรนด์ยังตอบรับเสียงเรียกร้ องจากลูกค้าที่อยากให้มีสีสันอื่ นๆ นอกเหนือจากแค่สีขาว จึงออกคอลเลกชั่น 16 เฉดสี ที่ให้ทุกคนเลือกสวมใส่เข้ากั บสไตล์ของตนเอง โดยสาวๆ คนไหนที่สนใจ สามารถสั่งจองได้ที่ LINE OA: @thedressshirt หรือ 02-712-6111-2 หรือที่ร้าน BUTTON UP Flagship Store สาขาทองหล่อ 5

