ส่องหนัง 4 เรื่องที่ ทาสแมว ห้ามพลาด

เป็นทั้ง ทาสแมว แล้วก็เป็นทั้งคอหนังและซีรี่ย์ ต้องไม่พลาด วันนี้อยากจะมาแนะนำภาพยนตร์ 4 เรื่องที่มีน้องแมวเป็นตัวเอก ให้สาวกทั้งหลายไปชมความน่ารักน่าชัง และความซุกซนของน้องแมวทั้งหลาย มาดูกันสิว่า 4 ภาพยนตร์ที่เหล่าทาสแมวต้องไม่ พลาดจะมีอะไรกันบ้าง!

Kedi เมืองแมว

“Kedi เมืองแมว” เป็นภาพยนตร์แนวสารคดี ที่ส่งตรงจากประเทศตุ รกี โดยในภาพยนตร์เรื่องนี้ จะเป็นการนำเสนอความผูกพันของคนกั บแมวที่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างอิสระ ใจกลางมหานครอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยเจ้าแมวทั้งหลายในเมืองนี้เป็นเจ้าของตัวเอง และยึดครองเมือง ฟังดูอาจจะน่ากลัว แต่ความจริงแล้วเหล่าน้องแมวทั้งหลายในเมืองนี้เป็นคนนำพาความสุขมาให้แก่คนในเมืองได้อย่างล้นหลาม

If Cats Disappeared From the World ถ้าแมวตัวนั้นหายไปจากโลกนี้

เรื่องที่สองที่ทาสแมวห้ามพลาด “If Cats Disappeared From the World ถ้าแมวตัวนั้นหายไปจากโลกนี้” เป็นหนังญี่ปุ่นแนวดราม่าสุดซึ้ ง ที่สร้างมาจากนิยายชื่อดังของญี่ ปุ่น ซึ่งในหนังเรื่องนี้จะพูดถึงเรื่องราวของบุรุษไปรษณีย์ที่ ใกล้จะตาย แต่มียมฑูตมาช่วยต่ออายุขั ยแลกกับการหายไปของ เจ้ากะหล่ำ เจ้าเหมียวตัวน้อยที่อยู่ข้ างกายเขามาตลอด จนทำเอาผู้ชมเรื่องนี้ต้องน้ำ ตาซึมกันเป็นแถว!

FINDING CALICO กลับบ้านเถอะนะ…เจ้าเหมียว

เรื่องที่สามกับเรื่อง “FINDING CALICO กลับบ้านเถอะนะ…เจ้าเหมียว” เป็นภาพยนตร์ญี่ปุ่นอีกเรื่ องที่ดัดแปลงมาจากนิยายชื่อดั งของประเทศญี่ปุ่นเช่นกัน โดยในเรื่องนี้จะเป็นเรื่องราวของ เจ้ามี่ แมวจรจัดจอมซนที่ชอบมาอ้ อนขออาหารจากครอบครัวตา–ยายคู่ หนึ่ง จนวันหนึ่งคุณยายเสียชีวิตแต่ เจ้ามี่ ก็ยังคงมาขออาหารเช่นเดิม จนทำให้คุณตารำคาญไล่มันไปและ เจ้ามี่ ก็หายไปจริงๆ ทำให้คุณตาต้องออกตามหาเจ้ าแมวน้อยตัวนี้ จนเกิดเป็นเรื่องราวที่เรียกน้ำตาได้อย่างเต็มที่

Nine Lives แมวเก้าชีวิตเพี้ยนสุดโลก

และเรื่องสุดท้ายก็คือภาพยนตร์เรื่อง “Nine Lives แมวเก้าชีวิตเพี้ยนสุดโลก” หนังต่างประเทศแนวโรแมนติ กคอมเมดี้ กับเรื่องราวของคุณพ่อนักธุรกิ จหนุ่มผู้บ้างานไม่ เคยสนใจครอบครัว จนวันหนึ่งเขากำลังไปซื้อแมวเพื่ อเป็นของขวัญวันเกิดให้ลูกสาว แต่กลับเกิดเหตุการณ์ ประหลาดบางอย่าง เมื่อเขาตื่นมาแล้วพบว่าตั วเองอยู่ในร่างแมวซะงั้น! ความปั่นป่วนจึงเกิดขึ้นกั บครอบครัวนี้ เรื่องราวจะสนุกขนาดไหนต้องไปดูกัน

