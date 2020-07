10 คุณค่าในชีวิต ที่จะนำคุณไปสู่ความสุขและความสำเร็จ

เราทุกคนต่างก็ต้องการความสุขและความสำเร็จด้วยกันทั้งนั้น แต่รู้มั้ยว่ากว่าจะเกิดสองสิ่งนี้ขึ้นพร้อมๆ กันได้ อาจจำเป็นต้องมีปัจจัยและเงื่อนไขหลายอย่าง โดยเฉพาะการสร้าง คุณค่าในชีวิต จากพฤติกรรมดี ดังต่อไปนี้ค่ะ

1.แสวงหาการเติบโตมากกว่าความสมบูรณ์แบบ

เราอาจเคยได้ยินประโยคที่ว่า ‘ไม่มีสิ่งใดบนโลกใบนี้สมบูรณ์แบบ’ ซึ่งมันก็ถือว่าเป็นเรื่องจริง เพราะหนึ่งในสิ่งที่ทำให้คนส่วนใหญ่ไม่มีความสุขและความสำเร็จ นั่นคือการปรารถนาที่จะเพอร์เฟค อันเนื่องมาจากการกลัวถูกวิพากษ์วิจารณ์จากผู้อื่น

ดังนั้น หากคุณต้องการเพิ่มระดับความสุข และความสำเร็จอย่างรวดเร็ว ให้เปลี่ยนโฟกัสไปยังจุดการเติบโตมากกว่าความสมบูรณ์แบบ แล้วคุณจะได้รับประสบการณ์ที่เพิ่มมากขึ้น

2.ไม่มีอะไรที่เป็น “ความล้มเหลว”

สำหรับคนส่วนใหญ่แล้ว ความล้มเหลวเป็นสิ่งที่ไม่ดี แต่สำหรับผู้ที่ประสบความสำเร็จนั้น ความล้มเหลวคือประสบการณ์ในการเรียนรู้ว่า ‘สิ่งไหนที่ไม่ควรทำอีก’

หากคุณพบว่าตัวเองกลัวความล้มเหลว จงเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนความคิดใหม่อีกครั้ง แล้วคุณจะสังเกตเห็นการเพิ่มขึ้นของระดับความสุข และความสำเร็จได้ในทันที

3.ความสำเร็จขึ้นอยู่กับความต้องการส่วนบุคคล

ปัญหาเกี่ยวกับมุมมองด้านความสำเร็จคือ เราทุกคนต่างให้คุณค่า ในขณะที่เงินอาจเป็นตัวกำหนดความสำเร็จของบางคน แต่สำหรับบางคนแล้ว เวลาและอิสรภาพ หรือตัวชี้วัดอื่นๆ ต่างหาก ที่เรียกว่าเป็นความสำเร็จ

หากคุณต้องการวิธีที่จะทำให้คุณมีความสุข และประสบความสำเร็จมากขึ้น ลองเรียนรู้ที่จะเริ่มต้นเขียนคำจำกัดความของคุณเอง ว่าอะไรคือความสุขและความสำเร็จ ที่มีความหมายต่อคุณ และอย่าลืมทำตามแผนที่ตั้งไว้

4.ความอดทน คือเรื่องที่ยิ่งใหญ่

ความอดทนไม่ได้หมายถึงแค่นั่งรอความสำเร็จ และความสุขให้วิ่งเข้าหา เพราะผู้ที่ประสบความสำเร็จสูง ต้องใช้ความอดทน และการลงมือลงแรงอย่างหนัก เพื่อบรรลุความสำเร็จที่พวกเขาต้องการ

ฉะนั้น ความอดทนจึงถือเป็นเรื่องจำเป็นในการกำหนดชีวิตของคุณเอง เมื่อคุณได้ใช้ทั้งความอดทน และการลงมือทำเข้าไว้ด้วยกัน ผลลัพธ์ก็ย่อมเป็นความสุขและความสำเร็จอันยิ่งใหญ่อยู่แล้ว

5.มีความซื่อสัตย์กับทุกสิ่ง

เมื่อคุณเป็นคนซื่อตรง ที่เต็มไปด้วยความซื่อสัตย์มั่นคง คุณก็จะกลายเป็นคนที่บุคคลอื่นๆ ต้องการคบหาสมาคมด้วย และนี่แหละคือความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่ง เพราะมันจะช่วยเพิ่มระดับความสำเร็จและความสุขที่มากขึ้นในชีวิตของคุณได้

6.รู้จักรับผิดชอบ

หากคุณต้องการมีชีวิตที่มีความสุข และประสบความสำเร็จคุณต้องเรียนรู้ที่จะรับผิดชอบ เพราะความรับผิดชอบถือเป็นกุญแจดอกสำคัญ ในการก้าวไปสู่ชีวิตที่ดี

7.เริ่มเลย ไม่ต้องรอให้พร้อม

ไม่จำเป็นต้องรอให้ชีวิตสมบูรณ์แบบหรือพร้อมก่อน แล้วค่อยลงมือทำ เพราะความสมบูรณ์แบบที่ว่านั้นอาจไม่มีอยู่จริง คนที่ประสบความสำเร็จ และสร้างความสุข ความสำเร็จให้เกิดขึ้นได้ คือคนที่เข้าใจคุณค่าของการเริ่มต้นลงมือทำ โดยที่ไม่ต้องรอให้พร้อม

8.วิ่งเข้าหาความกลัว

อีกหนึ่งวิธีในการบรรลุความสำเร็จและความสุข บางครั้งเราก็อาจต้องเผชิญหน้ากับความกลัว เพราะมีคนเคยกล่าวไว้ว่า ช่วงเวลาที่มีอะไรบางอย่างทำให้เรากลัว นั่นคือเรารู้ว่าเรากำลังเดินไปถูกทาง และตั้งใจจะทำสิ่งเหล่านั้น

ความกลัวเป็นส่วนที่จำเป็นของชีวิต มันช่วยให้เราไม่ประมาท และใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังมากขึ้น

9.เลือกคบคน

หากคุณต้องการความสุขและความสำเร็จในชีวิต ก่อนอื่นคุณต้องรายล้อมตัวเองด้วยคนที่มีความสุขและประสบความสำเร็จ และคุณสามารถเลือกคบคนได้ เพราะในบางครั้งชีวิตมันก็สั้นเกินกว่ที่จะเสียเวลาไปกับคนที่ไม่เคยช่วยเหลืออะไรเราได้เลย

10.อยากรู้อยากเห็นบ้าง ไม่เสียหาย

ความอยากรู้อยากเห็นเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการสร้างชีวิตแห่งความสุขและความสำเร็จ เพราะมันจะจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ และสิ่งใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นได้ นอกจากนี้มันยังช่วยทำให้เราค้นพบสิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัวเรา และเรื่องอื่นๆ ที่เราไม่รู้อีกมากมาย

บทความจาก : 20 Values in Life That Will Lead You to Happiness and Success

