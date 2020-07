กลับสู่เวิร์คโหมดอย่างไรให้เวิร์ค

เพราะ “ ท้องผูก …นั่ง (เคลียร์งาน) นานไปหน่อย” นะ รู้ยัง?

แน่นอนว่า ชีวิตไลฟ์สไตล์สุดแอคทีฟของคนวัยทำงานอย่างเราที่ต้อง Work From Home อยู่มาพักหนึ่ง ต้องกลับเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งการทำงานแต็มรูปแบบ คงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องนั่งเคลียร์งานอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ บางคนต้องนั่งทำงานตั้งแต่เช้าถึงเย็น เพลินจนไม่รู้ตัว และไม่ได้ขยับร่างกายกันเลยโดยที่บางคนอาจไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่า การที่เรานั่งทำงานแบบนี้นานๆ ก็ทำให้เรามีโอกาสเป็นโรค ท้องผูก ได้ด้วยค่ะ

การนั่งนานๆ ทำให้มีโอกาสเกิดท้องผูกได้ ก็เนื่องมาจากที่เราไม่ได้ขยับร่างกายเลย ทำให้กากใยแข็งค้างอยู่ข้างในลำไส้ เนื่องจากลำไส้ไม่มีการเคลื่อนตัวนั่นเอง และหากยิ่งปล่อยไว้นานๆ ไม่มีการถ่ายออก ของเสียจะถูกอัดแน่นในลำไส้ และหากร่างกายสะสมของเสียอยู่นานเท่าไหร่ ยี่งส่งผลร้ายต่อการเป็นโรคร้ายได้ในอนาคต ซึ่งนอกจากจะทำให้รู้สึกอึดอัด แน่น และเกิดอาการหงุดหงิดง่ายแล้ว ยังมีโอกาสที่จะเป็นโรคริดสีดวงทวาร ท้องผูก และหากร้ายแรง อาจก่อให้เกิดมะเร็งลำไส้ได้

ก่อนที่อาการท้องผูกจะเรื้อรังและส่งผลเสียไปมากกว่านี้ เราควรปฏิวัติตัวเองอย่างจริงจัง ทำได้ง่าย ๆ แค่เปลี่ยนพฤติกรรมคงไม่พอ วันนี้มีวิธีดูแลสุขภาพให้ปลอดจากโรคท้องผูกมาฝากกัน วิธีต่างๆ นอกจากการหมั่นออกกำลังกาย เคลื่อนไหวร่างกายเป็นประจำ ดื่มน้ำให้มากๆ งดชา กาแฟ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แล้ว ยังมีการเลือกบริโภคอาหารต่างๆ ที่ดีและเหมาะสม

นั่นคือ “ การทานอาหารที่มีกากใยมากๆ ” ข้อนี้สำคัญมากๆ โดยเฉพาะอาหารที่มีไฟเบอร์สูงมีจากแหล่งวัตถุดิบหลากหลายประเภท ทั้งจากอาหารในกลุ่มผักใบเขียว และ กลุ่มผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ เช่น แครอท แอปเปิล ฝรั่ง มะละกอ บลอคโคลี่ ส้ม สับปะรด มะละกอ ฟักทอง ขึ้นฉ่าย สตรอเบอร์รี่ ราสพ์เบอร์รี่ เชอร์รี่ แบล็คเคอร์เรนต์ เป็นต้น เพื่อจะช่วยเพิ่มเส้นใยการขับถ่าย โดยอาหารที่มีกากใยมากจะต้านทานการย่อยของน้ำย่อยที่จะไปดูดน้ำภายในลำไส้ใหญ่ ส่งผลให้ลำไส้บีบตัวขับถ่ายอุจจาระได้รวดเร็ว

และแน่นอนว่า ตัวช่วยที่ง่ายและสะดวกสำหรับคนทำงานรุ่นใหม่ที่มีไลฟสไตล์แอคทีฟ พร้อมแฮงค์เอ้าท์กับเพื่อนแบบสบายตัว ด้วยน้ำผักผลไม้รวมพร้อมดื่ม จาก “ยูนิฟ” All You Need ที่มีให้เลือก 2 สูตร คือ น้ำผักผลไม้รวมผสมผักใบเขียว และ น้ำผักผลไม้รวมผสมเบอร์รี่ มาพร้อมความสดชื่น ดื่มง่าย โล่งสบาย ขวดเดียวจบ จบทุกปัญหาแน่นท้อง ด้วยไฟเบอร์เข้มข้นถึง 10,000 mg และยังมีวิตามิน A B C D E ที่จำเป็นต่อรางกาย ช่วยบำรุงผิวพรรณให้สวยสดใสได้อีกด้วย

เพิ่มประสบการณ์ใหม่นี้ ด้วยตัวคุณเองที่ 7-11 และ ห้างสรรพสินค้าชั้นนำทุกสาขา ในราคาสบายกระเป๋า 25 บาท พร้อมเสิร์ฟความสดชื่นสบายท้องด้วยไฟเบอร์ จาก Unif ALL YOU NEED ที่คุณต้องลอง #UnifAllYouNeed #น้ำผักไฟเบอร์