10 พฤติกรรมที่ต้องเลิกทำ เพราะมันอาจขัดขวางความสำเร็จของคุณ

เพราะมนุษย์อย่างเราๆ อาจมีนิสัยหรือพฤติกรรมบางอย่าง ที่คอยขัดขวางความก้าวหน้าในชีวิต ดังนั้น ลองตามมาฟัง พฤติกรรมที่ต้องเลิกทำ หากยังอยากให้ตัวเองเข้าใกล้กับคำว่า “ประสบความสำเร็จ” มากยิ่งขึ้น

1.การคิดมาก

ความคิดมาก อาจทำลายความสงบสุขและทำลายเป้าหมายของคุณได้ ดังนั้น คุณต้องพยายามเอาชนะความคิดมากต่างๆ ที่เกิดขึ้น มิเช่นนั้น คุณอาจสูญเสียโอกาสมากมาย อันเนื่องมาจากความกลัวและความรู้สึกไม่มั่นคง



2.พยายามแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงคนอื่นๆ

ไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีมากแค่ไหน แต่อย่าลืมว่าคุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตัวตนของใครได้ หากพวกเขาปฏิเสธที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยเช่นกัน ฉะนั้น สิ่งสำคัญที่คุณสามารถทำได้ดีที่สุดในเวลานี้ก็คือ จงสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดขึ้นแก่พวกเขา

3.ไม่รู้จักปฏิเสธสิ่งรบกวนต่างๆ

ไม่ว่าจะเป็น Netflix, โซเชียลมีเดีย, วิดีโอเกมหรืออย่างอื่น คุณสามารถติดกับดักของสิ่งเหล่านี้ และลืมเป้าหมายที่คุณตั้งไว้อย่างง่ายดาย ดังนั้น จงระมัดระวังและอย่าให้อะไรมารบกวน หรือขัดขวางทางเดินชีวิตคุณ

4.พยายามทำให้ทุกคนพอใจ

คุณไม่สามารถทำให้ทุกคนพอใจได้ และการกระทำเช่นนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งอุปสรรคในการขัดขวางความสำเร็จ หากคุณต้องการเดินหน้าไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้โดยเร็ว ก็จงหยุดกังวลกับสิ่งที่คนอื่นคิด เพราะนี่คือชีวิตของคุณ และไม่มีใครทำอะไรได้ นอกจากตัวคุณเอง



5.รู้สึกพึงพอใจกับชีวิตแล้ว

คุณต้องเรียนรู้ที่จะมีความกระตือรือร้นในการใช้ชีวิตให้มากขึ้น อย่าคิดว่าทำเท่านี้คือเพียงพอแล้ว จงลุกขึ้นและเริ่มทำงาน เพื่อใช้ชีวิตที่คุณปรารถนา ไม่ว่ามันจะดีหรือเลวร้ายยังไงก็ตาม

6.ไม่ยอมกำหนดขอบเขต

การกำหนดขอบเขตชีวิตตัวเอง มีส่วนสำคัญในการช่วยให้ประสบความสำเร็จได้ หากคุณไม่ยอมกำหนดขอบเขตของตัวเองให้ดี ผู้คนรอบข้างจะตักตวงผลประโยชน์จากคุณจนหมด และไม่เหลืออะไรเลย

7.ขาดความเข้มแข็งทางจิตใจ

จิตใจของคุณถือเป็นเครื่องมืออันทรงพลัง จงเรียนรู้ที่จะจัดการและควบคุมอารมณ์ตัวเอง เพราะชีวิตไม่ใช่เรื่องง่ายเสมอไป ความเข้มแข็งจะช่วยให้คุณลุกขึ้นสู้เพื่อความสุข เมื่อคุณมีความเข้มแข็งทางจิตใจแล้ว คุณก็จะสามารถควบคุมสถานการณ์ต่างๆ ได้ดีขึ้น



8.ติดอยู่กับอดีต

ไม่ว่าอดีตจะเจ็บปวดแค่ไหน คุณก็ต้องปล่อยมันไป เพราะคุณจะไม่สามารถประสบความสำเร็จได้เลย ถ้าหากมัวแต่มองย้อนกลับไปอยู่แบบนั้น สิ่งที่ควรทำก็คือวางมันลง และเดินหน้าต่อไปอย่างผู้ชนะจะดีกว่า

9.ขาดการควบคุมตัวเอง

การควบคุมตัวเองนั้นเกี่ยวข้องกับความสำเร็จ ไม่ว่าจะเป็นวิธีจัดการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ พฤติกรรมนิสัยที่ดี หรือวิธีการติดตามเป้าหมายอย่างจริงจัง ซึ่งถ้าหากคุณไม่หัดเรียนรู้การควบคุมตนเอง เป้าหมายที่คุณอยากไปถึง ก็จะอยู่ไกลเกินเอื้อมออกไปอีก

10.เพิ่มขีดความสามารถในตัวเอง

คุณต้องหยุดประเมินตนเองให้ต่ำกว่าที่เป็น และมุ่งเน้นไปที่จุดแข็งให้มากยิ่งขึ้น ทุกคนมีข้อบกพร่องและจุดอ่อน จงมองหาสิ่งที่ดีที่สุดในตัวคุณ และใช้มันเป็นแรงผลักดันในการบรรลุเป้าหมาย

