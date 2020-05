6 เรื่องเล็กๆ ที่ คนมีความสุข เค้าชอบทำกัน

คนมีความสุข ขึ้นอยู่กับความหมายชีวิตของแต่ละคน บางคนอาจทำสิ่งนี้แล้วมีความสุข หรือบางคนอาจทำสิ่งนั้นแล้วมีความสุข ซึ่งเหตุผลของทุกๆ คนย่อมแตกต่างกันออกไป แต่ความสุขไม่ว่าจะเกิดขึ้นในรูปแบบไหนก็ตาม นับว่าเป็นเรื่องที่ดีด้วยกันทั้งนั้น แล้วเคยสงสัยบ้างมั้ยคะว่า คนที่เค้ามีความสุขจริงๆ เค้ามีวิธีการคิดหรือการปฏิบัติตัวอย่างไร วันนี้ GoodLife มีคำตอบค่ะ

1.แสดงความขอบคุณ

คนที่มีความสุข มักจะชอบและรู้สึกขอบคุณในสิ่งที่พวกเค้ามี และพรที่พวกเค้าได้รับ โดยไม่ได้สนใจสิ่งที่ขาดเลย การตระหนักว่าคุณได้รับสิ่งต่างๆ มากมาย การมีคนคอยซัพพอร์ตคุณ รวมไปถึงพรสวรรค์และความรู้ของคุณที่สามารถแบ่งปันให้กับคนอื่นได้ แค่นี้มันก็น่าจะเป็นเหตุผลที่เพียงพอแล้ว ที่เราจะรู้สึกขอบคุณชีวิต

2.มองโลกในแง่ดี

การคิดลบกับสิ่งต่างๆ รอบตัวไปหมด อาจนำพาให้เรามองว่าโลกนี้มีไม่มีอะไรเลย นอกจากความมืดมนเท่านั้น คนที่มีความสุขจึงมักคอยมองหาเรื่องดีๆ ในทุกสิ่งที่พวกเค้าได้เจอ และพวกเค้าก็พยายามที่จะให้กำลังใจคนอื่นๆ รอบตัวอยู่เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลาที่โลกต้องการคนเหล่านี้มากๆ

3.ไม่คิดมาก

เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณคิดมาก นั่นแปลว่าคุณกำลังสร้างสถานการณ์ที่ไม่มีอยู่จริง คนที่มีความสุข เค้ามักจะยุ่งอยู่แต่กับการมีเมตตา และปฏิเสธการคิดถึงเรื่องราวไม่ดีต่างๆ เกี่ยวกับคนอื่น พวกเค้าจะไม่รู้สึกโกรธเคืองใคร เพราะพวกเค้ารู้ดีว่าโลกไม่ได้หมุนรอบตัวของพวกเค้า

4.ไม่เปรียบเทียบตัวเองกับใคร

หลายคนกำลังติดอยู่บนมาตรฐานทางสังคม และคิดว่าตัวเองจะต้องรักษามันไว้ แต่อย่าลืมว่าบางทีภาพถ่ายสวยหรูใน Instagram ก็ไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตคุณจริงๆ ดังนั้น คนที่มีความสุข มักจะไม่กลัวการแสดงออกถึงการเป็นตัวเอง พวกเค้าจะมีความมั่นใจ เพราะพวกเค้ารู้ดีว่าสิ่งที่อยู่ภายในจิตใจ มีคุณค่ามากกว่าสิ่งภายนอกที่ทุกคนมองเห็น

5.ไม่ปล่อยให้ความเกลียดชังครอบงำ

แม้มันจะไม่ใช่เรื่องที่ง่าย แต่มันก็ไม่ได้ยากมากจนเกินไปนัก และเชื่อเถอะว่าคุณจะต้องรู้สึกดีขึ้นอีกเป็นพันๆ ครั้ง ในการใช้ชีวิตโดยการไม่รู้สึกโกรธหรือเกลียดใครเลย

6.จงให้อภัยและลืมมันซะ

ทุกๆ คนเคยทำผิดพลาด และการให้อภัยเป็นสิ่งสำคัญ จงลืมสิ่งที่พวกเค้าทำซะ แต่จงจำบทเรียนนี้ไว้เสมอ ซึ่งมันเป็นวิธีที่คุณเจริญก้าวหน้าเร็วกว่าใครๆ คุณจะได้ยกระดับตัวเอง และใช้ชีวิตต่อด้วยหัวใจที่มีความสุข

