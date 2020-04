13 เคล็ดลับการ Work From Home ให้ได้ประสิทธิภาพ

Work From Home หรือการทำงานจากที่บ้าน บางครั้งก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราทั้งเครียดและสนุกได้ โดยข้อดีคือ เราสามารถสวมใส่เสื้อผ้าที่ไม่ต้องเป็นทางการและสบายๆ กับตัวเอง แต่ในขณะเดียวกัน เราจะเริ่มรู้สึกเหงาที่ไม่ได้คุยกับใครเลยตลอดทั้งสัปดาห์ เพราะฉะนั้น วันนี้ GoodLife จึงมีเคล็ดลับดีๆ ที่จะช่วยให้คุณทำงานจากที่บ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น มาฝากกันค่ะ

1.จัดมุมพื้นที่ทำงานให้สะอาด

จากการศึกษาในปี 2011 พบว่า หน้าจอและสภาพแวดล้อมรอบตัวที่ยุ่งเหยิง ส่งผลให้สมองใช้พลังงานหนักขึ้นในการประมวลผล ทั้งนี้ หากโต๊ะทำงานและเดสก์ท็อปของคุณ ยังเต็มไปด้วยสิ่งของรกรุงรังดูไม่สะอาดตา อาจทำให้สมองเกิดการเสื่อมสภาพ และมีประสิทธิภาพที่ลดลงได้

2.อย่าผูกติดตัวเองไว้แต่กับโต๊ะทำงาน

แม้ว่าการทำงานตรงจุดอื่นที่ไม่ใช่โต๊ะทำงานจะทำให้คุณเอ้อระเหย เฉื่อยชา แต่ถึงอย่างนั้นมันก็ย่อมดีกว่าการเอาแต่นั่งติดอยู่กับโต๊ะทำงานตลอดทั้งวันแน่นอน อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าคุณจะทำงานตรงส่วนไหนของบ้าน ก็ควรสนใจหน้าที่ตัวเองและสิ่งที่ต้องทำ คอยช่วยทีมแก้ไขปัญหา ในช่วงที่ยังเป็นเวลาเข้างานอยู่

3.ทำกิจวัตรตอนเช้าอย่างเรียบง่าย

โดยปกติคุณมักต้องตื่นแต่เช้า เพื่อแต่งหน้าแต่งตัว และใช้เวลาเดินทางไปทำงาน แต่ในขณะที่ทำงานอยู่บ้าน คุณอาจไม่จำเป็นต้องทำอะไรแบบนั้นเลย เพราะแค่เปลี่ยนเป็นลุกขึ้นมาล้างหน้าแปรงฟัน ดื่มกาแฟ หรือทำอาหารเช้า เตรียมตัวให้พร้อมที่จะเข้างาน เพียงเท่านี้ก็ถือเป็นการเริ่มต้นวันที่ดีได้แล้ว

4.แต่ยังไงก็อย่าลืมอาบน้ำล่ะ

โดยเฉพาะการเลือกอาบน้ำอุ่น เพราะมีการศึกษาพบว่า การอาบน้ำอุ่นมีประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจมากกว่า การอาบน้ำตามอุณหภูมิปกติอีกด้วยนะ

5.ตั้งเวลาการทำงาน

การทำงานอยู่ที่บ้านไม่ได้หมายความว่าเราต้องทำงานตลอดเวลา ดังนั้น จงเริ่มงานในเวลาเดียวกันทุกเช้า และเลิกงานในเวลาเดียวกันทุกเย็น เพื่อให้คุณอยู่ในแผนที่วางไว้ และไม่รบกวนเวลาส่วนตัว

6.เลือกใช้สถานที่ที่เหมาะกับการทำงาน

ควรแยกสถานที่ทำงานออกมาต่างหากภายในบ้าน เพราะมันจะช่วยทำให้คุณจดจ่ออยู่กับงาน และไม่ถูกรบกวนจากสิ่งล่อตาล่อใจ นอกจากนี้ มันยังทำให้คุณรู้สึกเหมือนมีพื้นที่ “ บ้าน” ที่สามารถผ่อนคลายได้อยู่อีกด้วย

7.แสงจากธรรมชาติช่วยได้

นั่งทำงานถัดจากหน้าต่างเพื่อรับแสงแดดธรรมชาติ สามารถช่วยลดอาการซึมเศร้าและทำให้คุณดูดีทางวิดีโอคอลได้ แต่ถ้าหากพื้นที่ของคุณไม่สามารถรับแสงจากธรรมชาติได้ ควรเพิ่มโคมไฟให้รู้สึกสว่างไสว เพราะแสงที่สว่างกว่าจะช่วยทำให้อารมณ์ดี และลดอาการปวดตาจากการจ้องจอนานๆ



8.หยุดพักสมองบ้าง

เพียงแค่ 15-20 นาที ก็ควรทำ เพราะการสำรวจพบว่า การหยุดพักทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนั้น จงลุกขึ้นจากโต๊ะและเดินไปรอบๆ เพื่อยืดเส้นยืดสาย หรือทำอะไรก็ได้ที่คุณอยากทำ เมื่อกลับไปที่เดิมคุณจะรู้สึกผ่อนคลายและพร้อมที่จะโฟกัสกับงานตรงหน้า

9.จัดลำดับสิ่งที่ต้องทำ

สภาพแวดล้อมที่ผ่อนคลายทำให้ง่ายต่อการลืมสิ่งเล็กๆ น้อยๆ หรืออะไรก็ตามที่ต้องทำ ดังนั้น ให้ลิสต์รายการสำคัญที่ต้องทำสามอันดับแรก และต้องรีบทำให้เสร็จภายในสัปดาห์นี้ เพื่อจะได้เกิดความสบายใจ และอย่าลืมตรวจสอบให้ดีอีกครั้งด้วยล่ะ

10.หากมีข้อสงสัยให้รีบโทร

หากคุณสงสัยเกี่ยวกับงาน หรืออีเมล์ที่ได้รับ ‘การโทรคุยกัน’ ถือเป็นวิธีแก้ปัญหาความสับสน และช่วยในการสื่อสารได้อย่างเข้าใจมากที่สุด

11.ทานอาหารกลางวัน

ใช้เวลาไปกับมื้อกลางวัน ลองหยุดพักจากการทำงานและหนีออกจากหน้าจอ จงกินและเพิ่มพลังให้กับตัวเองด้วยอาหารที่มีประโยชน์ และเต็มไปด้วยคุณค่า

12.ออกไปข้างนอกบ้าง

หากทำได้ให้ลองออกไปข้างนอกสักวัน เพื่อเตือนให้รู้ว่า ยังมีโลกอีกใบอยู่นอกบ้านของคุณ และเพื่อเป็นการหยุดพักจากคอมพิวเตอร์ ซึ่งส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจของคุณ

13.อย่าอยู่บนเตียง

แม้ว่าเตียงของคุณจะสะดวกสบาย แต่ยังไงซะ คุณก็ต้องพยายามลุกขึ้นให้ได้ในเวลาเดียวกันของทุกๆ เช้า และอย่าตอบอีเมล หรือใช้ชีวิตอยู่บนเตียงแบบนั้น เพราะมันจะทำให้คุณรู้สึกไม่กระปรี้กระเปร่าเอาได้



บทความจาก : 22 Working from Home Tips That Actually Boost Productivity

