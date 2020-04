10 วิธี เรียนรู้ที่จะรักตัวเอง และมีความสุขกับการใช้ชีวิต

คุณจะไม่สามารถค้นพบความสุขที่แท้จริงได้เลย หากคุณยังไม่หัด เรียนรู้ที่จะรักตัวเอง เพราะไม่ว่าทุกอย่างในชีวิตจะดีเลิศเลอมากแค่ไหน แต่คุณกลับรู้สึกว่าตัวเองไม่คู่ควรกับมันแม้แต่น้อย อย่างเช่น คุณมองว่าคุณไม่สมควรได้รับความสุข เนื่องจากการคอยดูถูกดูแคลนตัวเองอยู่เสมอๆ

ดังนั้น การเรียนรู้ที่จะรักตัวเอง ก็เปรียบเสมือนกับการปล่อยให้ชีวิตได้เดินทาง และนี่ก็เป็นบทเรียนสั้นๆ ที่คุณจะต้องเรียนรู้ รวมทั้งข้อแก้ไขที่คุณควรปรับปรุง เพื่อฝึกเป็นคนรักตัวเองและเพิ่มความสุขให้กับชีวิต



1. หยุดความคิดว่าเราจะต้องเพอร์เฟคทุกเรื่อง

การมีหุ่นที่ดี การมีชีวิตที่ดี หรือการมี IQ สูงๆ ทั้งหมดนี้ไม่ใช่ความสมบูรณ์แบบ และหากยิ่งพยายามแสดงความเพอร์เฟคลงบนโซเชียล อาจยิ่งส่งผลให้คุณมีสภาพจิตใจที่ย่ำแย่มากขึ้น และสิ่งหนึ่งที่เราอยากให้คุณรู้ไว้นั่นก็คือ ทุกๆ คนล้วนมีความสมบูรณ์แบบอยู่ในความไม่สมบูรณ์แบบกันอยู่แล้ว

2.ทำความเข้าใจว่า ‘คุณคือคุณ’ ไม่สามารถเป็นอย่างที่ใครต้องการได้

อย่าเปรียบเทียบตัวคุณเองกับมาตรฐานที่ไกลเกินเอื้อม เพราะมันอาจนำไปสู่ความเกลียดชังและความซึมเศร้าในตนเอง และยิ่งถ้าเราเปรียบเทียบตัวเองกับสิ่งเหล่านั้นมากเท่าไหร่ เราก็จะยิ่งแพ้ตัวเองมากขึ้นเท่านั้น

3.จงใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบัน และดื่มด่ำกับช่วงเวลานั้นๆ

อยู่กับปัจจุบัน และก้มมองตัวเองว่าคุณมาจากที่ไหน คอยชื่นชมไปกับโมเมนต์นั้นๆ ที่คุณกำลังเจอ รวมทั้งขอบคุณที่เรายังมีชีวิตอยู่ในทุกวันนี้ ชีวิตที่ได้หายใจ และได้ใช้ความเป็นมนุษย์

4. ยอมรับความจริงว่าคุณไม่สามารถควบคุมทุกสิ่งได้

สิ่งเดียวที่คุณสามารถควบคุมได้นั่นก็คือ ปฏิกิริยาของตัวคุณเอง แทนที่จะพยายามควบคุมทุกอย่างและทุกคน ลองหันกลับมาทำสิ่งที่ดีที่สุดที่คุณสามารถทำได้ดีกว่า

5.อย่าลืมเช็คความรู้สึกตัวเอง

นั่งลง ตั้งสติ แล้วถามสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณวันนี้ คุณรู้สึกอย่างไร ลองนึกถึงความรู้สึกเหล่านั้น เพราะการเรียนรู้ความรู้สึกที่แท้จริงแทนการซุกซ่อนมันเอาไว้ ถือเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการพัฒนาตัวเองให้ก้าวต่อไปข้างหน้า

6.เผชิญหน้ากับความคิดด้านลบของตัวเอง

ก่อนที่คุณจะพูดอะไรในแง่ลบ ลองถามตัวเองดูก่อนว่า ความคิดพวกนี้มีประโยชน์หรือสร้างข้อดีอะไรบ้างไหม? หรือเป็นเพียงแค่คำหยาบคายที่ดูหมิ่นและโหดร้าย ดังนั้น หนึ่งในกุญแจที่สำคัญที่สุดสำหรับความสุข คือการ “หยุดความคิดลบ” และคอยเพิ่มสิ่งที่เป็นพลังบวก



7.อย่าผูกติดตัวเองกับใคร

จงลาออกจากวงโคจรที่ส่งผลกระทบด้านลบต่อชีวิตคุณ และอย่าลืมว่าคุณไม่ได้ติดหนี้ใครไว้ ถ้าหากจะมีคนฉุดคุณให้ตกต่ำลงไปเรื่อยๆ เพราะฉะนั้น คุณสามารถหลีกเลี่ยง หรือเลือกที่จะก้าวออกมาจากสิ่งแย่ๆ พวกนี้ได้นะ

8.กินอาหารที่มีประโยชน์

สิ่งที่คุณกินเข้าไปในร่างกาย จะส่งผลต่อสุขภาพจิตของตัวคุณเองด้วย เพราะฉะนั้น จงเลือกกินอาหารเพื่อสุขภาพ หรือเลือกกินอาหารที่ให้ประโยชน์ จะทำให้ร่างกายและจิตใจรู้สึกขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง

9.ขยับร่างกายบ้าง

ไม่ต้องรีบร้อนที่จะสมัครเข้ายิมหรือฟิตเนส มาลองรูปแบบการออกกำลังกายใหม่ๆ ที่คุณชื่นชอบ อาทิเช่น เต้นซุมบ้า ว่ายน้ำท่าเงือก และกีฬาอีกหลากหลายประเภทที่จะทำให้คุณรู้สึกสนุกและเบิกบานไปกับมัน

10.จงจำไว้ว่าคุณคือใคร

คุณมีประสบการณ์ ผ่านอะไรมามาก จนมันทำให้คุณแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆ เพราะฉะนั้น ขอให้จดจำว่าคุณคือใคร และความทุกข์ยากลำบากที่เคยผ่านมานั่นก็เป็นเพื่อนอีกคนหนึ่ง ที่คอยท้าทายให้ชีวิตของคุณดูน่าสนใจมากขึ้นด้วย!

บทความจาก : 17 Ways to Learn to Love Yourself and Be Happy

