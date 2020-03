Playlists เพลงปลุกกำลังใจ เติมไฟให้ชีวิต ฟังแล้วฮึกเหิม มีพลัง!

ในวันที่รู้สึกท้อใจ รู้สึกเหนื่อย ๆ เนือย ๆ กับชีวิต มาจุดไฟฝัน เติมพลังให้ชีวิตเราได้ลุกขึ้นฮึดสู้อีกครั้ง ด้วยลิสต์ เพลงปลุกกำลังใจ ที่เลือกมาแล้วว่าความหมายดี ความฟังดีต่อใจ จะมอบให้ใครก็แทนความรู้สึกดี ๆ ให้แก่กันได้ค่ะ

Try Everything – Shakira

How Far I’ll Go – Auli’i Cravalho