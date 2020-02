Article Name

ใครชอบ ดมเสื้อแฟน ยกมือขึ้น! การดมกลิ่นเสื้อของคนที่เรารักลดความเครียดได้

ใครที่ชอบ ดมเสื้อแฟน ยกมือขึ้น! เพราะตอนนี้มีงานวิจัยเรื่อง Olfactory cues from romantic partners and strangers influence women’s responses to stress. ของคุณ Hofer เปิดเผยว่า การสวมเสื้อผ้าของคนที่เรารัก หรือการนอนบนเตียงบนที่คนรักของเราชอบนอนบ่อยๆ จะช่วยคลายเครียดให้เราได้ เพราะกลิ่นของคนที่เรารักจะช่วยให้เรารู้สึกผ่อนคลาย แม้ในเวลาที่คนรักไม่อยู่ด้วย

Pirada Tumweerapong