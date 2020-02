เติมรักให้ล้นใจไปกับ 4 การ์ตูนรัก จาก มาโคโตะ ชินไค (Makoto Shinkai)

ใกล้วันวาเลนไทน์แล้ว Goodlife อยากชวนทุกคนมาชม การ์ตูนรัก โรแมนติก ที่แฝงไปด้วยความอบอุ่น ปนเหงา ผลงานของคุณมาโคโตะ ชินไค ผู้กำกับชาวญี่ปุ่นผู้สร้างสรรค์ผลงานการ์ตูนลายเส้นละเอียดสวยเป็นเอกลักษณ์ 4 เรื่องที่ Goodlife เลือกมาแล้วว่าดีต่อใจ และให้ข้อคิดดีๆ ในการใช้ชีวิต

ถ้าพร้อมกันแล้ว ไปดูกันเลยค่ะ ว่ามีเรื่องไหนน่าสนใจบ้าง

เสียงเพรียกแห่งดวงดาว – Voices of a Distant Star (2002)

การ์ตูนที่จะพาเราไปร่วมรู้สึกอินกับความสัมพันธ์ของ มิคาโกะ กับ โนโบรุ ที่มีระยะห่างของเวลา และระยะทางที่แสนห่างไกลมาขวางกั้นเอาไว้อยู่ โดยมิคาโกะเป็นนักบินอวกาศที่ต้องทำภารกิจต่อสู้กับมนุษย์ต่างดาว จึงต้องเดินทางออกไปทำงานนอกโลกเป็นเวลานาน ทั้งระยะทางที่ห่างไกล และระยะเวลาที่แตกต่างกันไปเรื่อยๆ ยิ่งทำให้ทั้งสองคนห่างไกลกันออกไปเรื่อยๆ

ใครที่เคยมีความรักระยะไกล คงจะรู้สึกอิน และเข้าใจการ์ตูนเรื่องนี้เป็นอย่างดี ว่าการอยู่ไกลกันนั้น ทั้งเหงา และคิดถึงขนาดไหน การ์ตูนเรื่องนี้จะพาคนดูไปรู้สึกหน่วงปนเหงาไปด้วยกัน และร่วมลุ้นให้ความรักของทั้งสองคนช่วยประคับประคองจิตใจให้เสมือนอยู่ใกล้กัน

ใครที่สนใจ สามารถชมตัวอย่างได้ข้างล่างนี้เลยค่ะ

ยามซากุระร่วงโรย – 5 Centimeters Per Second (2007)

การ์ตูนซึ้งๆ ที่ติดตรึงของในดวงใจของใครหลายๆคน ที่ได้รับการันตีด้วยรางวัลจากหลายเวที เช่น รางวัลภาพยนตร์อนิเมชั่นยอดเยี่ยมจากเวที Asia Pacific Screen Awards กับเวที Lancia Platinum และ รางวัลเทคนิคพิเศษยอดเยี่ยมจากเวที Future Film Festival

เรื่องราวความรักที่จะพาเราเติบโตไปพร้อมกับ ทากากิ โทโนะ และ อาการิ ชิโนะฮาระ ตัวละครในเรื่อง ที่มีทั้งความรัก ความเศร้า ระยะห่าง ความหลัง และการก้าวไปสู่อนาคต ตั้งแต่วัยเด็กจนถึงผู้ใหญ่ ราวกับเราได้เติบโตไปพร้อมกับทั้งสองคนนี้ และได้ฉุกคิดถึงข้อคิดอะไรบางอย่างเมื่อดูจบ

ชมคลิปตัวอย่างได้ที่

The Garden of Words (2013)

สำหรับใครที่ชอบการ์ตูนที่มีความสมจริง เป็นเรื่องง่ายๆ ธรรมดาที่เราพบเจอได้ในชีวิตประจำวัน แต่แฝงไปด้วยความรู้สึกอันซับซ้อน ดูแล้วอินเหมือนเราเป็นตัวละครในเรื่องนั้นเสียเอง Goodlife ขอแนะนำให้ชม The Garden of Words เรื่องราวของ ทาคาโอะ อากิซุกิ เด็กมัธยมที่ฝันอยากเป็นช่างทำรองเท้า และมักจะโดดเรียนไปนั่งเล่นในสวนสาธารณะ จนวันหนึ่งที่มีฝนตก ทาคาโอะพบหญิงสาววัยทำงานนั่งหลบฝนอยู่ และนี่จึงเป้นจุดเริ่มต้นให้ทั้งสองคนเริ่มพูดคุยกัน แล้วความสัมพันธ์ในวันฝนโปรยก็เริ่มเกิดขึ้น

การ์ตูนเรื่องนี้ได้รับรางวัลมากมาย ทั้งรางวัลอนิเมชั่นยอดเยี่ยมจากเวที Satoshi Kon Award for Achievement in Animation, The Fantasia International Film Festival และ ITFS 2014

ชมคลิปตัวอย่างได้ที่

https://www.youtube.com/watch?v=n4asU7xFrDw

หลับตาฝัน ถึงชื่อเธอ – Your Name (2016)

เธอเคยฝันถึงใครสักคน ที่ทำให้ความฝันของเรานั้นช่างอบอุ่น มีความสุข จนไม่อยากลืมตาตื่นขึ้นมาบ้างไหมคะ?

การ์ตูนเรื่องนี้จะพาเราไปพบกับ “คนในฝัน” ที่เราได้แต่สงสัยว่าเขาคือใคร ทำไมเราจึงฝันถึงเขาอยู่เรื่อยเลย หรือเรากับเขาจะมีความสัมพันธ์หรือสายใยอะไรบางอย่างที่เชื่อมโยงกันอยู่หรือเปล่านะ

นี่คือเรื่องราวของ มิสึฮะ เด็กนักเรียนหญิงในเมืองอิโตโมริ และ ทะกิ เด็กนักเรียนชายในเมืองโตเกียว ที่ตื่นมาแล้วก็พบว่าตัวเองสลับร่างกัน เรื่องราวต่างๆ จึงเริ่มต้นขึ้น ก่อนที่จะพัฒนาความสัมพันธ์จนกลายเป็นความรักที่ผูกพันกันแน่นแฟ้นเกินกว่าที่จะตัดขาดจากกันได้ ผลงานอีกชิ้นของมาโคโตะ ชินไค ที่ได้รับความนิยมถล่มทลาย ทั้งจากในและนอกประเทศ รวมถึงคว้ารางวัลในหลายเวที

ชมคลิปตัวอย่างได้ที่

ขอให้มีความสุขกับการดูการ์ตูนที่ Goodlife ตั้งใจเลือกมาฝากทุกคนกันนะคะ จะดูคนเดียวก็ได้ หรือจะดูกับคนที่เรารักก็มีความสุขไม่แพ้กัน ขอให้ทุกคนมีความสุขกับทุกๆ วันนะคะ

