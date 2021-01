รวมท่า สร้างซิกแพค ทำเองที่บ้านได้ ไม่ต้องไปฟิตเนส

แดดร้อน ฝุ่นเยอะ ฝนตก รถติด งานยุ่ง ด้วยหลาย ๆ เหตุผลทำให้เราไม่สะดวกเดินทางไปออกกำลังกายที่ฟิตเนส วันนี้ Goodlife จึงรวบรวมท่าออกกำลังกาย สร้างซิกแพค ที่สามารถเปิดดูแล้วทำตามเองได้ง่าย ๆ ที่บ้านมาฝากทุกคนกันค่ะ

สำหรับใครที่ต้องการความรวดเร็ว เปิดคลิปมาก็เริ่มทำท่าตามได้เลย ไม่ต้องเกริ่นเยอะ ขอแนะนำให้ชมคลิปนี้เลยค่ะ เปิดมาก็เริ่มเล่นตามได้ทันที ไม่ต้องรอนาน ไม่ต้องกดกรอค่ะ แถมยังใช้อุปกรณ์น้อย แค่เสื้อโยคะแผ่นเดียวก็สามารถออกกำลังกายได้แล้ว

10 ท่าออกกำลังกายที่เน้นสร้างซิกแพคแบบเน้น ๆ ตรงจุด แต่ละท่าจะมีการสาธิตวิธีทำให้ดู พร้อมกับชื่อท่า และจำนวนครั้งที่ควรทำในแต่ละเซต จำท่าเอาไว้ แล้วนำไปทำตามได้เลย

สำหรับใครที่ชอบเปิดคลิป แล้วออกกำลังกายไปพร้อมกัน ขอแนะนำเป็นคลิปนี้ค่ะ สามารถเปิดดูแล้วทำตามไปพร้อมกันได้เลย เห็นภาพชัดเจน พร้อมนาฬิกานับถอยหลัง ให้เราได้จับเวลาไปด้วย ออกกำลังกายง่ายๆ ใช้เวลาน้อย ใช้พื้นที่แค่นิดเดียว

10 Minute Ab Workout: How to Get a Six Pack