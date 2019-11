6 คลิป ออกกำลังกายระหว่างมีประจำเดือน ออกกำลังกายได้ทุกวันไม่เว้นวันมามาก ลดอาการปวดท้อง

ออกกำลังกายระหว่างมีประจำเดือน สามารถทำได้ แต่ต้องทำในระดับที่เหมาะสม ไม่หักโหมจนเกินไป ยิ่งสำหรับใครที่มีประจำเดือนแล้วมักจะรู้สึกปวดท้อง Goodlifeupdate มีท่าออกกำลังกายที่เหมาะสำหรับคนมีประจำเดือนมาฝากสาวๆ ทุกคนด้วยค่ะ

ไม่ว่าจะวันมามาก วันมาน้อย เราก็จะผ่านมันไปด้วยกันอย่างมีสุขภาพดีได้ค่ะ

Period Exercise [Workout To Do During Period]

คลิปออกกำลังกายที่มาในรูปแบบของแอนิเมชั่นที่สามารถทำตามได้ง่าย เห็นภาพชัดเจน ใช้เวลาไม่นานก็สามารถมีสุขภาพที่ดีได้

5 Yoga poses to cure Irregular Periods

5 ท่าโยคะเพื่อลดอาการปวดท้องระหว่างที่มีประจำเดือน ทำตามได้ง่าย ไม่ต้องออกแรงเยอะ อ่อนโยนสำหรับวันนั้นของเดือน

15 Minute Yoga for During Your Period | Yoga for Women

ช่วงวันนั้นของเดือน สาวๆ หลายคนไม่ค่อยอยากออกกำลังกายหนักๆ วันนี้เราจึงมีท่าโยคะเบาๆ ที่สามารถทำตามได้ง่ายๆ เพียงแค่ 15 นาทีต่อวันมาฝากทุกคนกันค่ะ

10 min Workout on Period! Best Exercises During “That Time of the Month” to Help with PMS

ท่าออกกำลังกายที่เหมาะสำหรับ “วันนั้นของเดือน” ช่วยลดอาการ PMS ที่ทำให้สาวๆ รู้สึกหงุดหงิด รำคาญใจ เห็นอะไรก็อยากจะเหวี่ยงไปเสียทุกเรื่อง หรือไม่ก็รู้สึกหดหู่ ไม่มีความสุข ปรับสมดุลให้ร่างกายของเราก้าวผ่านช่วงเวลานี้ไปให้ได้

HOW I WORKOUT ON MY PERIOD | cramps, motivation, hormones

ตามไปดูวิธีการออกกำลังกายตามแบบฉบับของคุณ Abby Pollock ว่าในช่วงที่มีประจำเดือนนั้น เธอใช้ชีวิตอย่างไร และมีเทคนิคการออกกำลังกายที่เหมาะสำหรับช่วงเวลานี้อย่างไรบ้าง

How To Diet and Train With Your Menstrual Cycle (The Women’s Series Ep.1)

สำหรับใครที่ต้องการคำแนะนำที่ครบสูตรสำหรับช่วงวันนั้นของเดือน คลิปนี้รวบรวมคำแนะนำดีๆ ทั้งวิธีกิน วิธีปฏิบัติตัว และการออกกำลังกายที่เลือกมาแล้วว่าเหมาะสำหรับช่วงที่มีประจำเดือนมาฝากสาวๆ ทุกคนกัน

รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ เลือกออกกำลังกายให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์และสุขภาพของเรา เพียงเท่านี้ เราก็สามารถมีสุขภาพที่ดี ควบคู่ไปกับมีความสุขได้แล้วค่ะ

