คลิปเสียง ASMR ที่ย่อมาจากคำว่า Autonomous Sensory Meridian Response หรือ การตอบสนองต่อประสาทความรู้สึกอัตโนมัติ ซึ่งเรามักจะได้รับรู้ในชีวิตประจำวันอยู่แล้ว เช่น เสียงและความรู้สึกเวลาที่นอนให้ช่างทำผมสระผม นวดหนังศีรษะ เสียงกรรไกรตัดฉับลงบนเส้นผม เสียงดินสอ 2B ถูกฝนลงบนกระดาษคำตอบในห้องสอบ เสียงแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ เสียงเม้าท์คลิก และเสียงแอร์ในออฟฟิศที่เงียบสนิท เสียงกระซิบกระซาบคุยกันเบาๆ เสียงพลิกหน้ากระดาษในห้องสมุด เป็นต้น ซึ่งเสียงเหล่านี้ มีบางเสียงที่เราฟังแล้วรู้สึกคุ้นเคย เพลิดเพลิน ผ่อนคลายความเครียด รวมไปถึงช่วยให้เรารู้สึกจดจ่อมีสมาธิ ช่วยให้ง่วง และนอนหลับง่ายขึ้น จึงมีการสร้างคลิปเสียงเหล่านี้ขึ้นมาเพื่อใช้ในการผ่อนคลายความรู้สึก และช่วยในการนอนหลับมากยิ่งขึ้น

วันนี้ Goodlifeupdate จึงเลือก 5 คลิป 5 สไตล์มาให้ทดลองฟังกันค่ะ

เริ่มต้นจากคลิปของคนไทย อย่างคุณกวาง – อาลิศา หอมกรุ่น นักร้องสาวเสียงใส ที่มีผลงานเพลงเพราะๆ มากมาย เธอคือหนึ่งในคนไทยที่ทำคลิปเสียง ASMR หลากหลายแนว โดยคลิปที่ Goodlifeupdate เลือกมาให้ฟังกันในวันนี้ คือคลิป “แคะหูออนไลน์” ลองนั่งหรือนอนหลับตานิ่งๆ แล้วเปิดฟังดู จะรู้สึกเพลิดเพลินเหมือนมีคนมาแคะหูให้จริงๆ ด้วยจังหวะในการแคะสลับข้างซ้ายขวา เสียงขยับ เสียงลมหายใจ ให้ความรู้สึกเหมือนเรานอนให้คนแคะหู ฟังเพลินจนอยากจะหลับเลยค่ะ

ใครที่ชอบแอบหลับในห้องเรียนบ้าง ยกมือขึ้น!

สำหรับใครที่รู้สึกว่าการเรียนหนังสือ อ่านหนังสือสอบ หรือทำการบ้านนั้นเป็นกิจกรรมที่แสนจะง่วงนอนเหลือเกิน คลิปนี้คือคลิปที่เหมาะกับคุณค่ะ เพราะคลิปนี้จะจำลองบรรยากาศเหมือนเรากำลังนั่งทำงานอยู่ในห้องสมุด ที่มีทั้งเสียงลูบพรมนุ่มๆ เสียงปากกาขีดเขียนลงบนกระดาษ เสียงพิมพ์คอมพิวเตอร์ต๊อกแต๊ก และเสียงคนที่กำลังพึมพำอ่านหนังสืออยู่เบาๆ ฟังแล้วช่วยให้รู้สึกง่วงเคลิ้ม อยากจะหลับขึ้นมาทันทีเลยค่ะ

ASMR Binaural Ambient Nature Sounds and White Noise of The Night (For Sleep and Relaxation)