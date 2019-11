” บิ๊นท์ สิรีธร ” Miss International 2019

ผู้สร้างแรงบันดาลใจให้กับหญิงสาวทั่วโลก

จบกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วกับการประกวด Miss International 2019 ที่ได้เภสัชกรหญิงสิรีธร ลีห์อร่ามวัฒน์ หรือ บิ๊นท์ สิรีธร เจ้าของตำแหน่งชนะเลิศจากเวทีกองประกวดนางสาวไทย 2562 และเป็นผู้คว้ามงกุฎจากเวทีระดับโลกเวทีนี้ มาให้กับประเทศไทยในรอบ 59 ปี สร้างความภาคภูมิใจและตื้นตันใจให้กับชาวไทยเป็นอย่างยิ่ง

เป็นที่ทราบกันดีว่า การจะคว้ามงกุฎจากเวทีระดับโลกมาครอบครองคงไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะต้องมีการเตรียมความพร้อมในหลายๆ ด้านให้ออกมาสมบูรณ์แบบมากที่สุด แต่การมีทัศนคติที่ดี ก็นับเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กัน ซึ่งงานนี้สาวบิ๊นท์ ก็ตอบคำถามได้ดี จนสามารถเอาชนะใจกรรมการได้เลยทีเดียว

แม้ตอนเข้าประกวดเวทีนางสาวไทย สาวบิ๊นท์จะถูกกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจากการได้รับเลือกเป็นที่หนึ่ง แต่นั่นก็ถือเป็นข้อดีที่ทำให้เธอได้สร้างพลังให้กับตัวเอง ดั่งที่เธอได้พูดบนเวที Miss International 2019 ณ โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เอาไว้ว่า

“Do you know ? I was criticized a lot when I was crowded as Miss Thailand. But I never gave up and now I’m here. I’m [here] to dream to be a beauty queen even though it is not related to my career as a pharmacist. I used all criticisms as a power to improve myself, become the best representative and make my nation proud.

So, the definition of ‘Cheer All Woman’ for me is how to encourage, support and inspire all woman around the world to make their dreams come true and make a great thing to our world.

I will be an inspiration that if an ordinary girl like me can do it, you all can do it too.”

“คุณรู้ไหม ฉันโดนวิจารณ์อย่างหนัก เมื่อคราวได้รับตำแหน่งนางสาวไทย แต่ฉันไม่เคยยอมแพ้ และตอนนี้ ฉันมายืนบนเวทีแห่งนี้แล้ว ฉันกล้าที่จะฝันที่จะเป็นนางงาม แม้จะไม่มีอะไรเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับอาชีพของฉันที่เป็นเภสัชกร ฉันเก็บเอาคำวิจารณ์ต่างๆมาเป็นพลังในการพัฒนาปรับปรุงตัวเองเพื่อจะเป็นตัวแทนของประเทศที่ดีที่สุด และ สร้างความภูมิใจให้แก่ประเทศของฉัน

ดังนั้น คำจำกัดความ ของคำว่า พลังแห่งผู้หญิงของฉัน คือ เราจะให้กำลังใจ สนับสนุน และ เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้หญิงทั่วโลก ที่จะสร้างฝันให้เป็นจริง และสร้างสิ่งที่ยอดเยี่ยมให้แก่โลกของเรา

ถ้าฉันได้รับเกียรติให้เป็นมิสอินเตอร์เนชันแนล 2019 ฉันจะเป็นแรงบันดาลใจให้แก่ทุกคนว่า ถ้าผู้หญิงธรรมดาอย่างฉันสามารถทำได้ พวกคุณทุกคนก็ทำได้เช่นกัน ขอบคุณค่ะ”

ขอบคุณภาพจาก : FB นางสาวไทย – Miss Thailand , gettyimage

