ใครว่าออกกำลังกายเป็นเรื่องยุ่งยาก เสียเงิน เสียเวลา ต้องวุ่นวายหาชุด หาอุปกรณ์ ไหนจะต้องเดินทางไปฟิตเนสอีก ขอบอกว่าไม่จริงค่ะ เพราะเราสามารถออกกำลังกายได้ง่ายๆ บนเตียงนอนของเรานี่เอง ไม่ต้องใช้พื้นที่เยอะ แถมยังไม่ต้องเสียเวลาเยอะอีกด้วย เพราะแค่เรา ออกกำลังกายบนเตียง ทุกเช้าหลังจากตื่นนอน เราก็สามารถมีสุขภาพที่ดีได้ค่ะ

BEST 10 min Lower Ab Workout IN BED to Burn Belly Fat! ~ Emi

บริหารกล้ามเนื้อท้องส่วนล่างได้ง่ายๆ ทุกวัน กับ 10 ท่าบริหารที่เลือกมาแล้วว่าช่วยลดพุงได้ดี แถมไม่ต้องใช้เวลานาน ออกกำลังกายตามคลิปเพียงท่าละ 1 นาที ตื่นมาปุ๊บ เปิดคลิป แล้วทำตามได้ทันเลย ใช้เวลาเพียงแค่วันละ 10 นาทีเท่านั้น เราก็สามารถมีหน้าท้องที่สวยงามได้ค่ะ

บอกลาไขมันส่วนเกินไปได้เลย กับ 8 ท่าออกกำลังกายที่ไม่ต้องใช้อุปกรณ์เยอะแยะ แค่มีเตียงนอน ก็สามารถทำได้เลย ช่วยเผาผลาญไขมัน เบิร์นแคลอรี่ได้อย่างที่ใจเราต้องการ ทั้งรวดเร็ว และได้ผลจริง

STRETCH IN BED | 10 Minutes in the Morning / Before Sleep