ทำผม 7 วัน 7 ทรง สวยเก๋ตามสไตล์ทานตะวัน(ใหม่ ดาวิกา) ใน รักฉุดใจนายฉุกเฉิน

จบกันไปแล้วกับซีรีย์เรื่อง ” รักฉุดใจนายฉุกเฉิน ” หลายอย่างที่ยังตราตรึงสำหรับใครหลายคนก็คือ แฟชั่นและทรงผมอันน่ารักจัดจ้านของทานตะวัน (ใหม่ ดาวิกา) งานนี้ทำเอาสาวๆ อยากทำผมแล้วน่ารักเหมือนนางเอกเลยทีเดียว วันนี้เราจึงหยิบทรงผมของทานตะวันมาให้ทุกคนดูกันค่ะ ลองทำตามและไปแมทช์กับลุคที่มีในแต่ละวันกันนนนนนน

1. บันสูงสองข้างและปล่อยปอยผม

สาวๆ จะมัดเฉยๆ หรือทักเปียก่อนมัดบันขึ้นไปก็เก๋นะคะ และการปล่อยปอยผมออกมาด้านหน้าเล็กน้อยแบบนี้สามารถช่วยปรับรูปหน้าให้ดูเรียวสำหรับสาวหน้ากลมได้

2. บันสูงสองข้างครึ่งหัว

สำหรับคนที่ไม่ชอบเก็บผมขึ้นไปหมดแบบทรงแรก ให้รวบผมไปแค่ครึ่งเดียวพอค่ะ ทำให้ได้ลุคที่คุคุคิคิ ทะลุมาเลยอุอิๆ มากค่ะ

3. บันเดี่ยวครึ่งหัว

และสำหรับคนที่ไม่อยากได้สองบัน รวบผมครึ่งหัวมัดบันเดียวก็เพิ่มความชิคได้ จะมัดหลวมๆ ให้เซอร์หรือดัดลอนปลายให้สวยก็ได้

4. มัดแกละสองข้าง

เป็นลุคที่ช่วยลดอายุ ทำให้หน้าเด็กลงทันที! ยิ่งทำร่วมกับการแต่งตัวที่ดูซุกซน ยิ่งทำให้ดูเด็กลงไปอีก จะมัดต่ำ มัดสูง หรือมัดเป็นปล้องๆ ก็คิ้วท์สุด

5. ผมกระดกเป็ด

หนีบปลายผมให้กระดกออกให้เหมือนหางเป็ด สาวๆ ไม่ต้องกลัวว่าทำเป็นหางเป็ดแล้วจะน่าเกลียด เพราะเดี๋ยวนี้กลายเป็นทรงแฟชั่นเก๋ๆ ทั่วโลกไปแล้วค่ะทุกคน

6. แสกกลางมัดต่ำ รวบตึง

เป็นทรงที่ทำง่ายและดูสุภาพ ไม่ว่าจะไปที่ไหนแมทช์กับเสื้อผ้าอะไรก็ดูเรียบง่ายแต่ดูดีได้ และยังเพิ่มความสวย โชว์รูปหน้าได้อย่างเต็มที่ค่ะ

7. แสกผมข้างและดัดลอนใหญ่ปลายผม

ร้องไห้ยังไงแต่ผมต้องสวยนะคะ เป็นลุคที่สายลอนจะชอบกันเป็นพิเศษ การม้วนลอนออกจะทำให้ผมดูมีวอลลุ่มและยังพรางตาให้ผมดูหนาอีกด้วย

หมดไปแล้วกับ 7 วัน 7 ทรง แต่เราแอบแถมให้อีกทรง เป็นลุคอยู่บ้าน ใส่ชุดนอน เผื่อใครมากดกริ่ง ออกไปหน้าผมจะได้เป๊ะเหมือน I woke up like this! ค่ะ

– หนีบตรงดัดปลายงุ้ม –

ทรงนี้ทำไม่ยากเลยค่ะ แค่หนีบให้ผมไม่ชี้ฟูและดัดปลายให้ผมดูมีวอลลุ่ม แค่นี้ก็สวยเป๊ะได้แล้วค่ะ

เห็นแบบนี้แล้วอยากลุกไปตัดผมสั้นประบ่าแบบสาว ใหม่ ดาวิกา กันเลยใช่ไหมละคะ แต่ไม่ว่าจะผมสั้นหรือผมยาว เราก็สามารถนำวิธีการทำผมแบบนี้ไปใช้ได้หมดเลยนะคะ รับรองว่าทำแล้วทุกคนจะสวย น่ารัก สดใสในแบบฉบับของทานตะวันได้เลยค่ะ

ขอบคุณรูปภาพจาก LINE TV

