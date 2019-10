Everyday Say No To Plastic Bags บอกเล่าปัญหาขยะพลาสติกผ่านภาพถ่าย

Article Name

Everyday Say No To Plastic Bags บอกเล่าความรู้สึกปัญหาขยะพลาสติก

เปิดตัวได้ฮืฮาสุดๆ สำหรับกิจกรรม " Everyday Say No To Plastic Bags " โดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม แคมเปญถ่ายภาพเพื่อบอกเล่าความรู้สึก เมื่อเราต้องเผชิญกับปัญหาขยะพลาสติก เช่นเดียวกับที่สัตว์ทะเลต่างๆ ต้องพบเจอ โดยงานนี้มีศิลปิน และ ดาราจิตอาสากว่า 58 ท่าน มาร่วมถ่ายภาพในกิจกรรมนี้ พร้อมติดแฮชแท็ก #everydaysaynotoplasticbags เพื่อรณรงค์ลดขยะพลาสติก

Pirada Tumweerapong