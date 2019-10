พาส่อง ETUDE HOUSE x DAISY DUCK

คอลเลคชั่นสุดคิ้วท์ที่สาวๆ ต้องไม่พลาด!

ช่วงนี้ ETUDE HOUSE เค้าขอหันมาเอาใจสาวกดิสนีย์กันอีกครั้งกับ “Daisy Duck Collection” คอลเลคชั่นที่เหมาะอย่างยิ่งกับสาวๆ ผู้หลงใหลไปกับความน่ารักของเจ้าเป็ดน้อยเดซี่ ซึ่งในไลน์นี้เค้าจะมีเมคอัพตัวไหนน่าจับจองเป็นเจ้าของบ้างนั้น Goodlifeupdate ได้รวบรวมมาฝากสาวๆ ทุกคนให้ไปละลายทรัยพ์ตามกันแล้วค่ะ

Daisy Duck Play Color eyes Mini

เริ่มกันที่อายแชโดว์สุดวิ้งค์! เห็นแล้วอยากรีบพุ่งตัวเข้าไปสอย เพราะเค้าทำแพ็คเกจออกมาได้ตลับเล็กน่ารักน่าพกพามากๆ ค่ะ งานนี้มาด้วยกัน 2 สี 2 โทน คือ “Just Love, Daisy” กับ “Dreaming Daisy” มีทั้งเนื้อแมตต์ กลิตเตอร์ และชิมเมอร์ ใครอยากแต่งเป็นสายไหน สามารถเลือกกันได้ตามใจชอบเลย ส่วนราคาก็อยู่ที่พาเลทละแค่ 750 บาท เท่านั้นเองค่า

Daisy Duck Sparkling Liquid Eyes

มาต่อที่อายแชโดว์เนื้อลิควิดกันบ้างค่ะ ความพิเศษของแท่งนี้เค้าอยู่ตรงที่มีส่วนผสมของไข่มุกและกลิตเตอร์ ช่วยสร้างความแวววาวให้ดวงตาดูน่ามอง ส่วนความติดทนนี่ไม่ขอพูดถึง เพราะเช้าจรดค่ำก็ยังรอดได้! ตัวนี้เค้าขอยกทัพมาทั้งหมด 5 เฉดสี คือ Must Be Shine, First Love, Fantastic Beauty, Don’t Be Cry และ My Sweet Love ในราคาแท่งละ 500 บาท

Daisy Duck Power Blusher

ใครที่อยากได้พวงแก้มสีระเรื่อแลดูมีเลือดฝาด บลัชออนตัวนี้เค้าสามารถตอบโจทย์ให้คุณสาวๆ ได้ค่ะ ซึ่งมีเฉดสีให้เลือกสรรกันตามใจชอบทั้งหมด 5 สี คือ Oh My Love Donald, Pearly Daisy, Kiss Me Daisy, Daisy Daisy และ It’s Me! Daisy ชอบสีไหน ถูกใจสีไหน รีบตามไปโดนกัน ในราคาตลับละ 450 บาท ค่า

Daisy Duck Shimmer Loose Powder

แป้งฝุ่นผสมชิมเมอร์โทนชมพูที่ให้ประกายวาววับบนใบหน้า ใช้ตบเบาๆ หลังจากแต่งหน้าเสร็จ เพื่อผิวหน้าแลดูกระจ่างใสอมชมพู สุขภาพดี ตามไปจับจองเป็นเจ้าของได้แล้วที่อีทูดี้เฮ้าส์ทุกสาขา ในราคาตลับละ 420 บาท

Daisy Duck Zero Sebum Powder

แป้งฝุ่นช่วยควบคุมความมันส่วนเกิน ใช้ซับได้ในระหว่างวัน เพื่อใบหน้าที่ดูสดใสยิ่งขึ้น มาในราคาน่ารักเพียงตลับละ 290 บาท เท่านั้นค่ะ

Daisy Duck Liquid Lips Melting Mousse

ลิปมูสเนื้อครีมที่ไม่ทำให้ปากแห้งลอก ทาแล้วสาวๆ จะได้ลุคที่ดูแมตต์มากยิ่งขึ้น มาพร้อม 5 เฉดสีให้เลือกใช้ตามโอกาส คือ First Love With Daisy, Come Into My Bowl Daisy!, Be The Center Daisy!, Charisma Daisy และ So Lovely Daisy ในราคาแท่งละ 550 บาท

บอกเลยว่างานนี้ช้าหมดอดแน่นอนค่ะสาวๆ เพราะเจ้าเป็ดน้อยเดซี่ตัวนี้เค้าเป็น Limited Edition หมดแล้วหมดเลย ไม่มีเติมต่อ! อยากได้ต้องรีบไปคว้ามาเป็นเจ้าของ หรือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ETUDE HOUSE Thailand

