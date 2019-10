5 ภาพยนตร์​ Live Action เปลี่ยนการ์ตูนเทพนิยายในดวงใจให้กลายเป็นหนังคนแสดง

ภาพยนตร์ Live Action ที่สร้างมาจากการ์ตูนแอนิเมชั่น จากเทพนิยายสุดคลาสสิก 5 เรื่องดัง ที่ Goodlifeupdate อยากชวนทุกคนมาดู เพื่อย้อนรำลึกความหลัง รื้อฟื้นความทรงจำ และความฝันในวัยเด็กของเรากันค่ะ

MALEFICENT มาเลฟิเซนต์ กำเนิดนางฟ้าปีศาจ

เริ่มที่เรื่องแรกกับภาพยนตร์คนแสดง ที่กำลังจะมีภาคต่อในเดือนตุลาคม 2562 นี้ นั่นคือ Maleficent เรื่องราวเกี่ยวกับ “เจ้าหญิงออโรร่า” หรือ “เจ้าหญิงนิทรา (Sleeping Beauty)” ที่เราคุ้นเคยกันสมัยเด็กๆ แต่นำมาปรับเปลี่ยนมุมมองให้แปลกใหม่ขึ้นกว่าเดิม ด้วยการนำเสนอเรื่องราว พาผู้ชมไปมองเหตุการณ์ต่างๆ และสิ่งที่เกิดขึ้น ผ่านมุมมองของ “มาเลฟิเซนต์” ตัวร้ายของเรื่องกันบ้าง ทำให้ตัวละครแต่ละตัวในภาพยนตร์เรื่องนี้มีมิติที่หลากหลาย น่าสนใจมากยิ่งขึ้น

สำหรับบทมาเลฟิเซนต์นั้น จะเป็นใครแสดงไปไม่ได้ นอกจากตัวแม่ในวงการแสดงอย่าง Angelina Jolie ที่แสดงได้สมบทบาท แถมยังขึ้นชื่อเรื่องการแต่งหน้าที่สวย คม เป๊ะปัง จนสาวๆ เห็นแล้ว แทบจะออกพุ่งตัวออกจากโรงหนังไปซื้อบรอนเซอร์มาปัดหน้าให้มีมิติ สวยกริบแบบตัวเอกในเรื่องเลยทีเดียว

Aladdin อะลาดิน

มาต่อกันที่การ์ตูนดีสนีย์เรื่อง “อะลาดิน (Aladdin)” ที่เราเคยดูกันสมัยเด็กๆ ตอนนี้ถึงเวลาที่เราจะไปท่องโลกแห่งทะเลทราย เพื่อตามหาตะเกียงวิเศษด้วยกัน ในภาพยนตร์ Aladdin แบบ Live-action แล้วค่ะ

โดยมี Naomi Scott นักร้อง นักแสดงสาวสวย ตาโต คมเข้ม ชาวอังกฤษ มาร่วมแสดงเป็น “เจ้าหญิงจัสมิน” แถมเจ้าหญิงจัสมินเวอร์ชั่นนี้ไม่ได้มีแค่เพลงคู่อย่างเพลง “A Who’e New World” ที่เรารู้จักกันเป็นดีแค่เพลงเดียวเท่านั้น แต่ภาพยนตร์ Aladdin เวอร์ชั่นคนแสดงนี้ เจ้าหญิงจัสมินยังมีเพลงเดี่ยวเพราะ ๆ เป็นของตัวเองแล้วด้วยค่ะ ชื่อเพลง “Speechless” เป็นเพลงที่แสดงถึงความรู้สึกในใจที่เก็บเอาไว้ เธอพร้อมที่จะลุกขึ้นสู้ พร้อมที่จะต่อต้านในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง

ขอบอกเลยว่าเจ้าหญิงจัสมินในการ์ตูนแข็งแกร่งขนาดไหน เจ้าหญิงจัสมินเวอร์ชั่นคนแสดงนี่แข็งแกร่ง และสตรองยิ่งกว่านั้นอีก คลิกฟังเพลง Speechless ได้ที่คลิปข้างล่างนี้เลยค่ะ

Beauty and the beast

ใครที่หลงรัก “เบลล์” สาวน้อยกตัญญู ผู้มองข้ามรูปลักษณ์หน้าตาที่น่ากลัวของอสูรร้าย เข้าไปเห็นถึงจิตใจอันอ่อนโยนที่ซ่อนอยู่ภายใน ในการ์ตูนเรื่อง Beauty and the beast คุณจะต้องหลงรักภาพยนตร์เรื่องนี้ เพราะภาพยนตร์ Beauty and the beast เวอร์ชั่นคนแสดงนี้ยังรักษาโครงเรื่องเดิมเอาไว้ได้อย่างดี แถมยังมี Emma Watson นักแสดงสาวเจ้าบทบาทมาแสดงเป็นเบลล์อีกด้วย

Cinderella ซินเดอเรลล่า

ภาพยนตร์ Cinderella เวอร์ชั่น Live-action ฉายเมื่อปี ค.ศ.2015 โดยยังคงเค้าโครงเรื่องเดิมไว้เกือบทั้งหมด เพื่อเอาใจแฟน ๆ ที่เติบโตมากับการ์ตูนเรื่องนี้

ไม่ว่าจะยุคสมัยไหน ซินเดอเรลลาก็ยังคงถูกแม่เลี้ยงและลูกสาวของแม่เลี้ยงเอาเปรียบ กดขี่ ใช้งานเยี่ยงคนใช้ อยู่เสมอ

เธอต้องอดทนทำงานหนัก โดยไม่ปริปากบ่น

จนเมื่อนางฟ้าแม่ทูนหัวช่วยให้เธอได้ไปร่วมงานเลี้ยงในปราสาทพร้อมกับชุดสวยๆ รองเท้าแก้ว และรถฟักทอง แล้วได้พบกับเจ้าชายรูปงาม จึงเกิดเป็นเรื่องราวความรักที่แสนโรแมนติก กินใจ

Snow White And The Huntsman สโนว์ไวท์ & พรานป่า ในศึกมหัศจรรย์

ภาพยนตร์คนแสดงที่ถูกดัดแปลงมาจากการ์ตูนเรื่อง “สโนว์ไวท์” ที่เราคุ้นเคยกัน ตั้งแต่เด็กๆ โดยยังคงธีมความเป็นสโนว์ไวท์ ที่อาศัยอยู่กับคนแคระทั้งเจ็ด และต้องพบกับแม่มดที่ปลอมตัวเป็นหญิงชรา มาพร้อมกับตะกร้าใส่แอปเปิ้ลอาบยาพิษ แต่เนื้อเรื่องในส่วนอื่นมีการปรับเปลี่ยน ดัดแปลงให้แปลกใหม่ยิ่งขึ้น

ใครที่คิดว่าตัวร้ายในเรื่องนี้คงจะดูน่ากลัวๆ ขอบอกว่าคิดผิดค่ะ! เพราะตัวร้ายในเรื่องนี้ สวย เป๊ะ ปัง แบบเฟียซๆ ดูได้จากภาพด้านล่างนี้เลยค่ะ

เป็นอย่างไรกันบ้างคะ มีเรื่องไหนที่ยังไม่ได้ดู อย่าลืมไปตามดูให้ครบนะ เรื่องไหนสนุกก็อย่าลืมมาเล่าให้ฟังบ้างล่ะ

บทความเพิ่มเติมที่น่าสนใจ