คลิป ออกกำลังกายในออฟฟิศ เปิดดูแล้วทำตามได้เลย อยู่ออฟฟิศก็เบิร์นได้

เลิกอ้างว่าไม่มีเวลาออกกำลัง เพราะอยู่ในออฟฟิศก็ออกกำลังกายได้ มาดูเทคนิคการออกกำลังกายในออฟฟิศ จากคลิป ออกกำลังกายในออฟฟิศ ที่สามารถเปิดดูแล้วทำตามได้ง่ายๆ ที่โต๊ะทำงานของเราเอง ทำเป็นประจำสามารถสร้างสุขภาพที่ดี ลดความอ้วน เพิ่มความยืดหยุ่นให้ร่างกาย ผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการทำงานได้ค่ะ

เริ่มต้นคลิปแรก กับคลิปออกกำลังสนุกๆ ที่พาพวกเราไปขยับแข้ง ขยับขาร่วมกันในบรรยากาศแบบออฟฟิศ ๆ ยืนทำที่โต๊ะได้เลย ทำแค่วันละ 10 นาที เท่านั้น แต่ผลลัพธ์ที่ได้ตามมาคือสุขภาพที่ดีอย่างที่เราต้องการแน่นอนค่ะ

3 Chair Exercises You Can Do Everyday

ใครที่ชอบนั่งติดโต๊ะ ไม่ยอมลุกไปไหน ไม่มีเวลาแม้แต่จะลุกไปออกกำลังกาย เรามีคลิปสอนวิธ๊ออกกำลังกาย 3 ท่าง่ายๆ โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ให้ยุ่งยาก ขอแค่มีเก้าอี้ตัวเดียวก็สามารถออกกำลังได้แล้ว ง่ายและสะดวกขนาดนี้ ต้องลองแล้วล่ะ!

สำหรับสาวๆ สายโยคะ ที่ต้องการยืดเหยียดกล้ามเนื้อ กำหนดลมหายใจ คลายความเหนื่อยล้าและตึงเครียดจากการทำงาน ไม่จำเป็นต้องไปออกกำลังกายที่ไหนไกล แค่นั่งอยู่ที่โต๊ะทำงานของเรา ก็สามารถฝึกโยคะได้แล้ว แถมยังเป็นการออกกำลังกายที่ไม่ต้องกระโดดโลดเต้น ทำให้เกิดเสียงดัง จึงสะดวกกับการฝึกในที่ทำงานมากค่ะ

12 Core Strengthening Exercises You Can Do In The Office (WITHOUT LEAVING YOUR SEAT)