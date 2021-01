รับมือกับคน นิสัยไม่ดี 7 ประเภท ที่อยู่ด้วยยาก เปลี่ยน ‘ความเครียด’ ให้เป็น ‘ความสงบ’

การใช้ชีวิตในปัจจุบันมีปัจจัยของความเครียดแวดล้อมตัวเราอยู่มากมาย ในช่วงขณะที่เรารู้สึกสงบ แต่เมื่อต้องอยู่กับใครบางคนเพียงชั่วขณะ หัวใจของคุณกลับเต้นแรง เริ่มเครียด และ สับสนกับความรู้สึก ทำไมบางคนถึงชวนให้เครียดมาก และ ทำลายความสงบของเราได้ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะพวกเขาติดอยู่กับความรู้สึกที่ฝังรากลึกอย่างที่พวกเราทุกคนมี ถึงแม้จะไม่รู้ตัวก็ตาม และนี่อาจกระตุ้นให้เกิดความเครียด แต่การรับมือ กับคน นิสัยไม่ดี ที่อยู่ด้วยยากนี้ คือ ความเป็นจริงของชีวิต และ การเรียนรู้นี้อาจต้องใช้เวลานานกว่าจะทำให้สงบได้

ครั้งนี้จึงขอนำเสนอข้อมูลจากหนังสือ ฝึกให้สงบ (I want to be calm) ผลงานโดย แฮร์เรียต กริฟฟีย์ หนังสือแนะนำวิธีง่าย ๆ ในการสร้างความสงบให้กับผู้คนที่ใช้ชีวิตท่ามกลางสังคมปัจจุุบัน สามารถนำไปปรับใช้ได้ทั้งที่บ้านและที่ทำงาน ได้หยิบยกบุคลิกสำคัญ 7 ประเภทที่สร้างความยุ่งยากและความเครียดให้คนรอบข้าง จากทฤษฎีของ ดร. โรเบิร์ต แบรมสัน นักพฤติกรรมวิทยา

ลองดูว่าคนที่ทรมานคุณอยู่ในประเภทไหน แล้วคุณจะพบกลวิธีที่ช่วยคลายความเครียดจากคนเหล่านั้น ดังต่อไปนี้

::: รู้ทุกเรื่อง :::

คนกลุ่มนี้อาจแบ่งเป็นสองประเภท คือคนที่รู้ในสิ่งที่กำลังพูดถึง และคนที่รอบรู้จากข้อมูลที่มีอยู่เพียงเล็กน้อยแต่กลับพูดจนคนคล้อยตามได้

::: เห็นด้วยทุกเรื่อง :::

คนกลุ่มนี้ดูเหมือนอารมณ์ดีและเต็มใจ แต่ไม่จริง พวกเขาน่ารำคาญเพราะยอมเห็นด้วยทุกเรื่องเพื่อให้เป็นที่ชื่นชอบ แต่ในขณะเดียวกันกลับทำให้คุณผิดหวัง

::: โลเล :::

หนึ่งในกลุ่มคนที่ทำให้เครียดได้มากที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อคุณต้องอาศัยการตัดสินใจของพวกเขาเพื่อทำงานให้เสร็จ

::: มองโลกในแง่ร้าย :::

ไม่ว่าคุณจะพูดอะไรหรือเสนออย่างไร พวกเขาจะตอบในมุมลบตลอด และ มักจะตอบด้วยความเชื่อมั่นจนยากที่จะไม่คล้อยตามความเห็นนั้น

::: เงียบเฉย :::

คนประเภทนี้มักตั้งใจใช้ความเงียบควบคุมสถานการณ์ให้ผู้อื่นรู้สึกไม่ดี และ อาจแสดงออกด้วยการดื้อเงียบ หรือ การปฏิเสธที่จะให้ความร่วมมือด้วยอารมณ์ที่ไม่ดี

::: ก้าวร้าว ไม่เป็นมิตร :::

โดยพื้นฐานแล้ว พวกนี้คือตัวป่วนในสำนักงาน ที่มุ่งแสดงความเป็นปฏิปักษ์เพื่อให้ได้ในสิ่งที่ตนต้องการ โดยใช้วิธีเยาะเย้ยหรือเสียดสี ชอบวิจารณ์เรื่องส่วนตัว และสร้างความเครียดด้วยการทำให้คุณสับสน หงุดหงิด หรือกลัว

::: ขี้บ่น :::

โอดครวญอยู่เป็นประจำ แต่กลับไม่ยอมทำอะไรให้ดีขึ้นจึงสร้างความเครียดให้ได้มาก เพราะพวกนี้จะได้แต่บ่น โดยไม่สนใจข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ ทั้งยังทำให้คุณเสียเวลา

การเข้าใจพฤติกรรมและบุคลิกไม่ได้มีไว้เพื่อจับผิดผู้อื่น แต่การทบทวนพฤติกรรมของตนเองยังมีประโยชน์ จากการได้ลองดูว่าเราอยู่กลุ่มไหนและอาจสร้างความเครียดให้คนรอบตัวอย่างไรบ้าง ไม่มีใครไร้ข้อบกพร่อง เพราะเราเป็นแค่มนุษย์ธรรมดา แต่เมื่อพิจารณาว่าเราใช้เวลามากแค่ไหนในที่ทำงาน เพื่อติดต่อสื่อสารกับเพื่อนร่วมงาน พวกเราทุกคนต่างมีหน้าที่ที่จะต้องสร้างความสงบให้เกิดขึ้นในที่ทำงาน การพยายามคลายความเครียดทางอ้อมอย่างจริงจังจะช่วยให้พวกเราทุกคนสงบมากขึ้น ทำงานได้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและมีความเครียดน้อยลง

ค้บพบแนวทางการปฏิบัติเพื่อความสงบทั้งกายและใจ จากหนังสือ ฝึกให้สงบ I want to be calm วางจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ร้านนายอินทร์ และร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ ราคาเล่มละ 195 บาท หรือสั่งซื้อผ่าน www.amarinbooks.com