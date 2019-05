Sunscreen 101: เคล็ดลับง่ายๆ ที่ช่วยให้การ เลือกครีมกันแดด เป็นเรื่องเล็ก

หน้าร้อนเมืองไทย ไม่แพ้ชาติใดในโลก ยิ่งเห็นแดดที่ตอนนี้กำลังสาดส่องลงมาอย่างเต็มกำลังแล้วล่ะก็ คุณคงไม่อยากจะออกไปไหนเลยใช่ไหมล่ะ เพราะฉะนั้นถ้าในเมื่อแดดมันหลบยาก เราก็สู้กับมันซะเลย แพคกระเป๋าแล้วพุ่งตัวไปทะเลให้เสียงคลื่น น้ำทะเลสีฟ้าและหาดทรายขาวโอบอุ้มเราให้เย็นชื่นใจ ผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดดจึงเป็นสิ่งสำคัญเพื่อปกป้องผิวจากแสงแดด วันนี้เรามีเช็คลิสต์เป็นตัวช่วยสำหรับการเลือกหาครีมกันแดดขวดต่อไปของคุณ รับประกันเลยว่า การเลือกซื้อครีมกันแดดครั้งหน้าจะเป็นอะไรที่ไม่ยากเลย

เริ่มต้นกันที่คุณสมบัติในการกันแดด ผลิตภัณฑ์กันแดดที่เหมาะสมจะต้องมีสเป็กตรัมกว้าง (Broad Spectrum) เพื่อปกป้องผิวของคุณจากรังสียูวีเอและบีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งหากคุณได้รับรังสียูวีทั้ง 2 ตัวนี้เป็นระยะเวลานาน จะส่งผลให้ผิวมีสุขภาพแย่ แก่ก่อนวัยและอาจร้ายแรงถึงขั้นเป็นมะเร็งผิวหนังได้อีกด้วย ค่าประสิทธิภาพในการป้องกันรังสียูวี หรือที่เราเรียกกันติดปากว่า SPF นั้น เป็นปัจจัยสำคัญในการต่อสู้กับแสงแดด แต่เราแนะนำว่าให้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีค่า SPF 50 ขึ้นไปเพื่อประสิทธิภาพในการป้องกันแสงแดดในเมืองไทย นอกจากนี้คุณสมบัติในการกันน้ำก็สำคัญเช่นกัน เหงื่อและกิจกรรมกลางแจ้งที่คุณรักอาจจะทำให้ครีมกันแดดโดนชะล้างออกไป เราจึงแนะนำผลิตภัณฑ์ที่กันแดดได้ตั้งแต่ 80 นาทีขึ้นไป

เหตุผลหนึ่งที่คนส่วนใหญ่หลีกเลี่ยงที่จะทาครีมกันแดดก็คือความเหนียวเหนอะหนะบนผิว โดยเฉพาะยิ่งเวลาเจออากาศร้อนๆ แบบเมืองไทยแล้วล่ะก็ รู้สึกไม่สบายตัวจนอยากแทบไม่อยากจะขยับไปไหน แต่คุณรู้ไหมว่าตอนนี้มีผลิตภัณฑ์กันแดดและปกป้องผิวจากแสงแดดที่มีเนื้อบางเบาไม่ทิ้งความเหนียวและมันไว้บนผิว รวมไปถึงยังมีส่วนผสมของวิตามินอีและอโรเวราที่ช่วยกักเก็บและเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวของคุณและยังต่อสู้กับแสงแดดได้ดีอีกด้วย ฉะนั้นแล้วคุณไม่มีข้ออ้างที่จะไม่ทาครีมกันแดดแล้วนะ

คุณรู้ไหมว่าในผลิตภัณฑ์กันแดดทั่วๆ ไปที่คุณใช้อยู่มีผลต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะท้องทะเลสีฟ้าใสที่คุณรัก ใช่แล้วล่ะ สารเคมีจำพวก oxybenzone และ octinoxate ที่ผสมอยู่ในครีมกันแดดบนผิวคุณนั้น จะทำลายปะการังสีสวยๆ ใต้ท้องทะเล เกิดการฟอกขาวและทำให้การแตกหน่อขยายพันธุ์หยุดชะงัก รวมไปถึงผลเสียในระยะยาวต่อระบบห่วงโซ่อาหารและที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำอีกด้วย ฉะนั้นแล้วครีมกันแดดขวดต่อไปที่คุณจะใช้ต้องไม่มีส่วนผสมของสารเคมีเหล่านี้ เพียงเท่านั้นคุณจะได้ทั้งความสนุกจากกิจกรรมเอาท์ดอร์และยังมีส่วนในการรักษ์โลกใบนี้ของคุณอีกด้วย

