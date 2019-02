ทำความรู้จักกับ “หมาดำ” สัญลักษณ์ของโรคซึมเศร้า จากหนังสือ I Had a Black Dog: His name was depression

หลายคนอาจจะเคยอ่านข่าวเกี่ยวกับ โรคซึมเศร้า ที่มีการพูดถึง หมาดำ แล้วอาจจะนึกสงสัยว่า หมาสีดำนี่เกี่ยวข้องอะไรกับโรคซึมเศร้า หมาดำกลายมาเป็น สัญลักษณ์ของโรคซึมเศร้า แล้วเราจะสามารถเข้าใจความรู้สึกของผู้ป่วยได้อย่างไรบ้าง

วันนี้ Goodlifeupdate ขอพาทุกท่านไปทำความรู้จัก “โรคซึมเศร้า” ให้มากขึ้น ผ่านหมาดำ ซึ่งเป็นตัวแทนความคิด ความรู้สึกของผู้ป่วย

หมาดำ ตัวแทนของความรู้สึกภายในจิตใจของเรา

“หมาดำ” ซึ่งกลายมาเป็นสัญลักษณ์ของโรคซึมเศร้าในปัจจุบันนี้ มีจุดเริ่มต้นมาจากหนังสือชื่อ “I Had a Black Dog: His name was depression” ผลงานของคุณแมทธิว จอห์นสโตน (Matthew Johnstone) นักเขียนและนักวาดชาวออสเตรเลีย ตีพิมพ์ครั้งแรกในปี ค.ศ.2005

หนังสือเล่มนี้บอกเล่าเรื่องราวและประสบการณ์การเผชิญหน้าและรับมือกับโรคซึมเศร้าของคุณแมทธิว จอห์นสโตน ผ่านหมาสีดำตัวหนึ่ง หมาดำจอมวุ่นที่คอยสร้างปัญหาต่างๆ ทำให้คุณแมทธิวต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่น่าอึดอัด ยุ่งยากลำบากใจมากมาย รวมไปถึงวิธีการรับมือกับเจ้าหมาดำ เพื่อให้ตนเองสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับเจ้าหมาดำได้อย่างมีความสุข

ทำความรู้จักและทำความเข้าใจกับความคิด ความรู้สึกของคนที่เป็นโรคซึมเศร้า ผ่านภาพการ์ตูนที่สวยงาม อ่านเข้าใจง่าย แต่แฝงไปด้วยข้อคิดที่ทำให้ผู้อ่านฉุกคิดกับสิ่งที่เกิดขึ้น

หนังสือเล่มนี้ได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลก (the World Health Organisation) และถูกนำไปสร้างเป็นคลิปวิดีโอ ที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจในการต่อสู้กับโรคนี้ และเป็นกำลังใจให้กับผู้ป่วยอีกมากมาย

สำหรับคนที่มีคนใกล้ตัวที่เป็นซึมเศร้า แล้วรู้สึกวิตกกังวล ต้องการทำความเข้าใจถึงความคิด และความรู้สึกของคนที่เป็นซึมเศร้าให้มากขึ้น แต่ไม่รู้ว่าจะต้องเริ่มต้นอย่างไร จะหาข้อมูลได้จากที่ไหน ลองหาหนังสือ I Had a Black Dog: His name was depression มาอ่านดูได้นะคะ

ขอขอบคุณภาพจากเว็บไซต์ matthewjohnstone

