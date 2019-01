แนะนำคลิปออกกำลังกาย สำหรับสาวๆ

ประโยชน์การออกกำลังกาย

ลดความเครียดของร่างกายและจิตใจ สมองแจ่มใสตลอดวัน

ช่วยให้นอนหลับสบาย หลับง่าย ตื่นแล้วสดใส

ช่วยเผาผลาญแคลอรี คุมน้ำหนักตัวให้เป็นปกติ

ช่วยให้ร่างกายแข็งแรง ทำอะไรคล่องแคล่ว

ลดความเสี่ยงโรคร้าย เช่น โรคอ้วน โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดตีบ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง

ใครตั้งใจจะออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรง หรือจะออกกำลังกายเพื่อลดน้ำหนัก แต่ยังหาแรงบันดาลใจไม่ได้ ไม่รู้จะเริ่มจากไหน เราขอชวนสาวๆ มาเริ่มต้นออกกำลังกายที่บ้าน ผ่าน Youtube ซึ่งไม่ต้องเสียเงินแพงๆ (เสียแค่ค่าไฟ) ไม่ต้องเดินทางออกไปไหน ขยับร่างกายอยู่ในบ้านสบายๆ ไม่ต้องเขินคนอื่นๆ ด้วย

การออกกำลังกายที่ดีและเหมาะสมสำหรับสาวๆ วัยทำงาน คือ ควรออกกำลังกายอย่างน้อย 150 นาที / สัปดาห์ โดยแต่ละคลิปที่เราคัดมา จะใช้เวลาประมาณ 30 นาที เป็นกายออกกำลังที่ใช้เวลาต่อวันกำลังดี ไม่ทำให้เหนื่อยเกินไปจนร่างกายล้า

ไม่ว่าจะชอบแบบออกกำลังกายหนักๆ หรืออยากออกกำลังกายเบาๆ น้ำหนักตัวเยอะจนไม่รู้จะเริ่มยังไง หรือใครมีดนตรีในหัวใจเราก็คัดเลือกคลิปออกกำลังกายสนุกๆ ที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์สาวๆ ทุกคนมาให้แล้ว

แนะนำคลิปออกกำลังกาย

แด๊นซ์ลดน้ำหนัก เต้นกระจาย ไขมันกระจุย

Kpop dance workout

เป็นคลิปจากสาว เอมี่ หว่อง (Emi Wong) สาวสวยยูทูปเบอร์ที่ชื่นชอบการออกกำลังกายเป็นชีวิตจิตใจ ในคลิปนี้เธอชวนสาวๆ มาเต้นออกกำลังกายสไตล์คาร์ดิโด โดยมีเพลง K-p0p มาเพิ่มความสนุก ซึ่งท่าเต้นนั้นก็ได้แรงบันดาลใจมาจากท่าเต้นของนักร้องไอดอลต่างๆ ด้วย เรียกได้ว่า ใช้ไปเต้นต่องานอื่นได้เลย (ฮา) และใช้เวลาสั้นๆ เพียง 10 นาทีเท่านั้น (ระหว่างทางเธอก็จะคอยพูดให้คำแนะนำและให้กำลังใจไปด้วย) เหมาะสำหรับสาวๆ สายเกาหลีที่มีเวลาน้อย แต่บอกเลยว่าเต้นจบแล้วเหนื่อยมาก!

Zumba Dance Workout for weight loss

ใครสายเต้นรำมาทางนี้เลย คลิปนี้เป็นคลิปออกกำลังกายที่เรียกว่า ซุมบ้า แด๊นซ์ (Zumba Dance) โดยการเต้นซุมบ้า ก็เหมือนการไปเต้นรำในงานปาร์ตี้ เต้นท่าง่ายๆ ที่ได้ออกกำลังกายทุกส่วน ส่วนเพลงนั้นจะเป็นเพลงแนวละตินสนุกๆ ซึ่งจะเต้นแบบ non-stop 30 นาทีไม่มีหยุดพัก เต้นจบอารมณ์อาจจะไม่จบจนอยากเต้นต่ออีกเพลง เหมาะสำหรับสาวๆ สาย ฝ. ที่สุดเลย อิอิ

อ่านเพิ่มเติม เต้นซุมบ้า คืออะไร?

30-Minute Hip Hop Tabata to Torch Calories

มาสายฮิพฮอพกันบ้าง กับคลิปออกกำลังกายด้วยท่าเต้นแบบฮิพฮอพโย่วๆ จากสาว Keaira LaShae โดยความพิเศษคือ เป็นการผสมผสานท่าเต้นแบบฮิพฮอพกับการออกกำลังกายแบบทาบาตะ (Tabata) ซึ่งเป็นการออกกำลังกายแบบ HIIT (high-intensity interval training ) ซึ่งจะช่วยเผาผลาญได้ดีขึ้น แต่ไม่ได้เป็นทาบาตะแบบขั้นโหด 4 นาทีจบ เพราะคลิปนี้ใช้เวลา 30 นาทีและจะมีท่าเต้นเบาๆ สลับกันไปด้วย รับรองว่าดีต่อร่างกายและใจไม่แพ้การออกกำลังกายแบบอื่นๆ เลย

30-Minute Cardio Dance Workout Celebrities Love

คลิปเต้นสไตล์คาร์ดิโอง่ายๆ เหมือนไปเต้นรำกับเพื่อนจาก Simone โค้ชสาวคนสวยที่มีดีกรีเป็นผู้ดูแลรูปร่างและการออกกำลังกายของดาราชื่อดังอย่าง Jennifer Garner เต้นจบปุ๊บหุ่นสวยเหมือนเซเล็บพรมแดงแน่นอน

เน้นเบิร์นหนักๆ เราไม่เหนื่อย เราไม่เมื่อย

ใครเป็นสาวแกร่งมาทางนี้เลย กับคลิปออกกำลงกาย สไตล์เบิร์นหนัก กินเยอะก็ต้องเบิร์นออกเยอะหน่อย ด้วยคลิปออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอ และ HIIT ที่ช่วยเผาผลาญไขมันได้ทันใจ เป็นท่าเต้นที่เน้นออกกำลังกายทุกส่วน มีการกระโดด มีการใช้แรงแขนขาหนักกว่าการออกกำลังกายแบบอื่นๆ อาจจะใช้การออกกำลังกายแบบนี้สลับกับแบบอื่นๆ ก็ได้ และถ้าไม่ไหว ก็พักก่อน อย่าฝืน อย่าปล่อยให้ตัวเองหน้ามืดจนล้มล่ะ

30 Min Fat Burning Cardio Workout – Bipasha Basu Unleash ‘Full Routine’ – Full Body Workout

Fat Burning Cardio Workout – 37 Minute Fitness Blender Cardio

Ultimate HIIT Workout for People Who Get Bored Easily – Fat Burning HIIT Cardio Workout

30-Minute HIIT Cardio Workout with Warm Up – No Equipment at Home | SELF

Low impact ไม่กระแทก ไม่กระโดด

ใครไม่ไหว มาทางนี้ การออกกำลังกายไม่ใช่การฝืนใจ ไม่ใช่การทำให้ตัวเองเจ็บตัว หากลองแบบหนักๆ แล้วไม่ไหวแต่ใจยังสู้ เราขอแนะนำการออกกำลังกายคาร์ดิโอ แบบ Low Impact ที่ลดแรงกระแทก ไม่มีกระโดด ช่วยรักษาเข่า เหมาะสำหรับทุกคน คนที่มีน้ำหนักมาก อายุมากก็ได้ หรือมีอาการเจ็บเข่า เรียกได้ว่าเป็นการออกกำลังกายเบาๆ ที่เหมาะกับผู้เริ่มต้นออกกำลังกายทุกคน

Low Impact 30 minute cardio workout- Beginner/intermediate

Low Impact OVERWEIGHT Cardio Workout (100kgs above!)

คลิปนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวเกิน 100 กิโลกรัม

Calorie Burning Low Impact Cardio Workout for Beginners – Recovery Cardio Workout with No Jumping

โยคะ เบาๆ สบายๆ ยืดเส้นยืดสายคลายกล้ามเนื้อ

โยคะ ก็เป็นอีกหนึ่งการออกกำลังกายที่ Low Impact เป็นการออกกำลังกายเบาๆ ไม่ต้องออกแรงมาก แต่ได้ผลดีมาก ช่วยให้ร่างกายืดหยุ่น และยังช่วยฝึกสมาธิและคลายเครียดได้ และยัง ช่วยให้ระบบหมุนเวียนเลือดดีขึ้น ทำให้ผิวพรรณดีสดใส ดีแบบนี้ต้องลองแล้ว

30-Minute Power Yoga Flow For Tight Abs and a Toned Butt

คลิปนี้เพิ่มความกระชับให้กับหน้าท้องและก้น อยากหุ่นเซ็กซี่ต้องทำตามนี้เลย

Yoga For Weight Loss | Strengthen and Lengthen

Easy Yoga For Beginners ♥ Full Body Gentle Flow

ท่าง่ายๆ เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น