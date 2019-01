การมีสุขภาพทีดี คือเป้าหมายหนึ่งจากหลายๆ เป้าหมายชีวิตที่สาวๆ มักนึกถึงเสมอเมื่อเข้าสู่ปีใหม่ แต่เมื่อผ่านไปสักพัก เป้าหมายการมีสุขภาพที่ดีกลับถูกละเลย อาจเป็นเพราะเราตั้งเป้าหมายเพื่อสุขภาพที่ดียากเกินไปจนท้อแท้ไม่อยากทำ เช่น ตั้งใจลดน้ำหนักให้ได้ 10 กิโลกรัม ออกกำลังกายให้ได้วันละ 30 นาที กินอาหารเพื่อสุขภาพทุกวัน แต่เป้าหมายแบบนี้ดูแล้วรู้สึกกดดันใช่ไหมล่ะ ต้องออกกำลังกายทุกวันเลยหรอ ต้องกินแบบนั้นทุกวันเลยหรอ เป็นใครก็ท้อแท้ใจ เพราะแค่คิดก็ขี้เกียจแล้ว แบบนี้เป้าหมายการมีสุขภาพที่ดียิ่งห่างไกล

ถ้าอย่างนั้นเราขอชวนสาวๆ มาตั้งเป้าหมายง่ายๆ ตามแบบฉบับ Goodlife Update เพื่อสุขภาพที่ดีตลอดปีใหม่นี้แทนดีกว่า ด้วย 7 เป้าหมายที่ตามได้จริง ไม่เหนื่อยใจ ไม่ฝืนใจ ทำได้ทุกวัน ผ่านไปแป๊บๆ ก็เห็นผลชัดเลยว่า สุขภาพดีขึ้นแน่นอน

เป้าหมายที่ 1 : ยืน ยืน ยืน

ในหนึ่งวันเราใช้เวลานอนไปกว่า 6 ชั่วโมงแล้ว แล้วยังนั่งทำงานอีกกว่า 8 ชั่วโมง นั่งเล่นโทรศัพท์อีก 3 ชั่วโมง นั่งดูทีวีอีก 2 ชั่วโมง นั่งกินข้าวอีกล่ะ เห็นไหมว่าวันๆ หนึ่งเราใช้เวลานั่งมากขนาดไหน ดังนั้น เวลาที่เหลือเรามายืนกันดีกว่า!

การนั่งนานๆ จะทำให้กล้ามเนื้อไม่ได้เคลื่อนไหว เราจึงต้องลุกขึ้น ยืน บิดซ้ายบิดขวา เดินไปเดินมา เพื่อให้ร่างกายได้ขยับ สร้างการเผาผลาญได้ดีกว่าการนั่งแช่ไปนานๆ นะ

เมื่อนั่งครบชั่วโมงให้ลุกยืน บิดขี้เกียจสัก 2-3 นาที หรือเดินไปเดินมาก็ได้ ทำแบบนี้ทุกชั่วโมงนะ

ถ้าใครกลัวลืม นั่งแช่จนไม่ได้ยืน ก็ลองตั้งนาฬิกาให้เตือนทุกชั่วโมงก็ได้

เป้าหมายที่ 2 : ขยับ ขยับ ขยับ

ยืนแล้วก็ต้องขยับด้วย ไม่ว่าจะเป็นการเดิน การวิ่ง ออกกำลังกายหนักๆ หรือใครขี้เกียจก็ยืดเส้นยืดสาย ขยับแข้งขาบนเก้าอี้ บนเตียงก็ได้ นึกได้เมื่อไหร่ก็ทำเมื่อนั้น ไม่ต้องตั้งกำหนดเวลาให้กดดัน เมื่อทำบ่อยๆ สุดท้ายแล้วเราจะชินไปเอง ร่างกายก็จะขยับไปเองโดยไม่รู้สึกฝืน การขยับทำให้เราได้ออกกำลังกายเล็กๆ น้อยๆ ซึ่งดีต่อกล้ามเนื้อในร่างกาย และยังช่วยเผาผลาญแคลอรีเบาๆ ด้วย

เดินไปเข้าห้องน้ำที่ไกลหน่อย

เดินไปคุยงานแทนที่จะแชทถาม

จอดรถไกลๆ หน่อยแล้วเดิน

ลงลิฟต์ก่อนถึงชั้นทำงานสัก 2 – 3 ชั้น แล้วเดินขึ้นบันไดต่อ

ทำความสะอาดบ้านเอง แทนการจ้างแม่บ้าน

นัดไปเดินเล่นคุยกับเพื่อนในสวนสาธารณะแทนที่จะคุยกันทางโทรศัพท์

เป้าหมายที่ 3 : เป็นคนช่างเลือก(กิน)

สุขภาพที่ดี ไม่ได้มีแค่การขยับหรือออกกำลังกายเท่านั้น อาหาร ก็คือส่วนสำคัญที่จะทำให้เรามีสุขภาพดีด้วยเช่นกัน เหมือนคำกล่าวที่ว่า You Are What You Eat กินอะไรเข้าไปก็ได้อย่างนั้น แบบนี้เราถึงต้องเป็นคนช่างเลือก (กิน) หน่อยแล้วกัน แต่ไม่จำเป็นต้องเลือกแต่อาหารสุขภาพตลอดเวลาให้กดดันความรู้สึกก็ได้

อยากกินน้ำหวาน ก็เลือกสูตรน้ำตาลน้อยลงดีกว่า

เลือกขนมอบแห้ง แทนขนมทอดๆ อร่อยเหมือนกันแน่นอน

อยากกินขนมหวานเลือก ผลไม้แทนดีกว่า

ใน 1 สัปดาห์ เลือกกินขนมหวานแค่วันเดียวก็พอ

ผ่านมา 2 สัปดาห์แล้ว ให้เลือกปิ้งย่างบุฟเฟ่ต์ได้ 1 ร้าน

เลือกกินคำเล็กๆ กินบ่อยๆ ดีกว่ากินแบบจัดเต็มมื้อเดียว

เป้าหมายที่ 4 : ลดความหวานลงหน่อย

เรื่องความหวานเราไว้ใช้กับความรักก็พอ ส่วนเรื่องสุขภาพนั้น ห่างๆ ความหวานไปดีกว่า เพราะความหวานนอกจากจะทำให้เราอ้วน น้ำหนักขึ้นได้ง่ายกว่าเดิมแล้ว ยังพาเสี่ยงกับโรคร้ายต่างๆ เช่น โรคเบาหวาน ความดัน หัวใจ ไขมันในเลือดสูง นอกจากนี้ยังทำให้ผิวพรรณดูเหี่ยวดูแก่เร็วด้วย

ทุกวันนี้อาหารสำเร็จรูปต่างๆ ก็มีน้ำตาลเป็นส่วนผสมแฝงมาเยอะแล้ว แม้เราจะรู้สึกว่าไม่เห็นจะหวานเลย ดังนั้น ก่อนจะหยิบอะไรมากิน ให้อ่านฉลากดูปริมาณน้ำตาลทุกครั้ง แล้วลดการเติมน้ำตาล น้ำเชื่อมลงในอาหารต่างๆ ด้วย เชื่อสิว่า ของจืดๆ ก็อร่อยได้เหมือนกัน

เป้าหมายที่ 5 : ลดขนาดอาหารด้วย

อีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เราลดน้ำหนักไม่ได้ นั่นก็คือ ความเสียดาย เสียดายเงินที่ซื้อมาแล้วก็เลยต้องกินให้หมดแม้จะรู้สึกอิ่ม เมื่อทำใจทิ้งไม่ได้ก็ต้องกินเข้าไป แล้วก็ต้องมานั่งเสียดายเงินที่ใช้เข้าฟิตเนสเพื่อลดน้ำหนักแต่ไม่ได้ผลอีก

เป้าหมายข้อนี้ไม่ได้ชวนสาวๆ มาทิ้งอาหาร เพราะเราไม่ได้สนับสนุนให้กินทิ้งกินขว้างนะ แต่เราอยากให้สาวๆ ตั้งเป้าหมาย ลดขนาดอาหารลง ดีกว่า ซึ่งเป็นวิธีที่จะช่วยให้เราไม่กินเยอะจนเกินไป แถมยังไม่รู้สึกผิด ไม่เสียดายอาหาร ไม่เสียดายเงินด้วย

ใส่อาหารจานเล็กๆ ใส่จนเต็มก็ได้จะได้รู้สึกว่า เรากินเยอะแล้ว

แบ่งไว้กินหลายครั้ง ไม่ต้องกินครั้งเดียวหมด ถ้ามันไม่เน่าเสียก่อนนะ

ถ้าเป็นอาหารเน่าเสียไวล่ะก็ แบ่งเพื่อนเลย

กินน้อยๆ แต่กินบ่อยๆ ดีกว่า

กินทุก 4 ชั่วโมง ในประมาณ 1 กำมือก็พออยู่ท้องตลอดวันแบบไม่หิวโหยแล้ว

เป้าหมายที่ 6 : เข้าครัวเองให้บ่อยขึ้น

หากใครไม่เคยเข้าครัว ถือว่าเป้าหมายนี้เป็นเป้าหมายที่ท้าทายมากเลยนะ แม้การทำอาหารเองจะดูยุ่งยากวุ่นวาย แต่สมัยนี้หาสูตรอาหารได้ง่ายกว่าสมัยก่อนแล้ว ไม่ต้องพกหนังสือหนาๆ อยากกินอะไร ก็ค้นหาในอินเตอร์เน็ตได้เลย มีเมนูมากมายให้เลือกพร้อมวิธีทำที่เข้าใจง่าย ทั้งภาพ เสียง มาครบ แถมยังสามารถมาดัดแปลงให้เข้ากับวัตถุดิบที่เรามีได้อีกด้วย

การทำอาหารเองช่วยให้เราเหลือเงินเก็บมากขึ้น ประหยัด แล้วยังคุมคุณภาพและปริมาณอาหารได้เองด้วย ที่สำคัญคือ ต้องเลือกทำเมนูเพื่อสุขภาพด้วยนะ ไม่ใช่หาวิธีทำขนมหวาน หาร้านปิ้งย่างบุฟเฟต์แบบนี้ไม่เอาจ้า

เป้าหมายที่ 7 : ลงทุนเพื่อสุขภาพ

ข้อสุดท้ายแล้ว เราอยากพูดความจริงว่า สุขภาพที่ดีบางทีก็ต้องใช้เงินเพื่อมันบ้าง แต่การใช้เงินลงทุนเพื่อสุขภาพรับรองว่าคุ้มค่าที่สุด เพราะเมื่อร่างกายเราแข็งแรง เราก็จะไปทำงานหางานมาอีกเท่าไรก็ได้ยังไงล่ะ ซึ่งการลงทุนเพื่อสุขภาพ ไม่ได้มีราคาแพงเสมอไป เราสามารถเลือกได้ที่เหมาะสมกับตัวเรา

การใช้เงินซื้อประกันสุขภาพ เพื่อลดค่าใช้จ่ายเมื่อเจ็บป่วย

ใช้เงินไปตรวจสุขภาพประจำทุกปี หากพบโรคจะได้รักษาได้แต่เนิ่นๆ

ลงทุนซื้ออุปรกณ์ออกกำลังกายที่เหมาะสมกับเรา เช่น ชุดออกกำลังกาย รองเท้าวิ่ง

เข้าคอร์สออกกำลังกายที่ราคาไม่แพง

ซื้ออุปกรณ์อำนวยความสะดวกที่ดีต่อสุขภาพ เช่น เบาะรองหลัง รองเท้าเพื่อสุขภาพ หมอนและเตียงเพื่อสุขภาพ