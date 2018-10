จดลิสต์ 10 นิยายแนวฆาตกรรม ที่จะทำให้คุณอยากเป็นนักสืบ

นิยายแนวฆาตกรรม ที่จะทำให้คุณอยากเป็นนักสืบ

หนึ่งในนิสัยของมนุษย์ที่มีอยู่ในตัวทุกๆ คน นั่นก็คือ ความอยากรู้อยากเห็น นั่นเป็นเพราะความลับ เรื่องลึกลับ มันเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นยังไงล่ะ เพราะถ้าไม่มีความลึกลับ ก็จะไม่มีความอยากรู้อยากเห็น โลกใบนี้ก็อาจจะจืดชืดไม่มีอะไรใหม่ๆ เกิดขึ้น เลยก็ได้นะ

โดยวิธีการสร้างความตื่นเต้นให้ชีวิตง่ายๆ ของมนุษย์เงินเดือนอย่างเรา คงหนีไม่พ้น การเดินทางท่องเที่ยว การทำกิจกรรมใหม่ๆ เข้าสังคมหาเพื่อนใหม่ และอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยให้เรารู้สึกสนุกและตื่นเต้นได้ง่ายๆ ก็คือ การอ่านหนังสือแนวลึกลับ

หมวดหนังสือแนวสืบสวนสอบสวน แนวลึกลับ เป็นหนึ่งในหมวดหนังสือขายดี เพราะการอ่านเรื่องแนวนี้จะช่วยกระตุ้นต่อมความอยากรู้ในตัวเรา ต่อยอดแตกแนวความคิดไปได้อีกไกล บางครั้งเราคิดว่ารู้แล้ว แต่สิ่งที่รู้อาจจะไม่ใช่ทั้งหมดหรือสิ่งที่รู้อาจจะไม่ใช่ความจริง ก็ยิ่งตื่นเต้นเร้าใจทำให้เราต้องเสาะหาแสวงหาคำตอบให้กระจ่าง

อ่านสนุก ได้ความรู้ แล้วยังได้ฝึกสมองอีก เราลองมาดู นิยายแนวฆาตกรรม 10 เล่มที่จะปลุกไฟนักสืบในตัวคุณกันเลยดีกว่า

ประกาศฆาตกรรม (A Murder is Announced)

มาเริ่มกันที่แพรวสำนักพิมพ์ ชื่อนี้การันตี #เล่มนี้คนตาย เพราะในนิยายเกือบทุกเรื่องต้องมีฉากตายสยดสยองและตัวฆาตกรนั้นก็ชวนอึ้งเกือบทุกเล่ม

เล่มแรกที่จะปลุกไฟนักสิบในตัวคุณ ก็คือนิยายสืบสวนสอบสวนคลาสสิกยอดนิยม จากปลายปากกาของราชินีนิยายอาชญากรรม ‘อกาธา คริสตี้’

นิยายขายดีของเธอถูกสร้างเป็นภาพยนตร์และซีรีส์มากมาย โดยมีตัวละครสำคัญอย่างนักสืบแอร์กูล ปัวโร ยอดนักสืบเซลล์สมองสีเทา ที่ไปที่ไหนก็มีคนตาย (ฮา) และเจน มาร์เปิล นักสืบสาว(เหลือน้อย) ที่มักเข้าไปพัวพันเรื่องยุ่งๆ ของชาวบ้านอยู่เสมอ

ก่อนหน้านี้แพรวสำนักพิมพ์ได้ปล่อยชุดหนังสือของอกาธา มาจำนวน 7 เล่ม และหนึ่งในนั้นได้ถูกรีเมคเป็นภาพยนตร์ในปี 2017 ในชื่อเรื่อง ‘ฆาตกรรมบนรถด่วนโอเรียนท์เอกซ์เพรส’ โดยสร้างมาจากหนังสือในชื่อเดียวกัน จึงทำให้นักอ่านรุ่นใหม่ได้รู้จักผลงานของอกาธามากขึ้น มาคราวนี้แพรวสำนักพิมพ์จึงจัดชุดใหญ่มาให้อีก 5 เล่ม โดยเล่มที่เราอยากจะแนะนำคือ ประกาศฆาตกรรม (A Murder is Announced) (อนุตรา มหาเดชน์ แปล / ราคา 255 บาท)

เล่มนี้เป็นคดีของป้ามาร์เปิล ที่บังเอิญมาพักกับญาติในเมืองลิตเติลแพ็ดด็อกส์ และได้พบกับ “ประกาศการฆาตกรรม”

“ประกาศการฆาตกรรมซึ่งจะเกิดขึ้นในวันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม ที่ลิตเติลแพ็ดด็อกส์ เวลา 18.30 น. มิตรสหายโปรดมาตามคำเชิญนี้ ซึ่งเป็นประกาศเพียงช่องทางเดียว”

ข้อความข้างต้นเป็นประกาศที่ลงในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นประจำเมืองเล็กๆ แห่งหนึ่งในอังกฤษ ซึ่งทำเอาบรรดาชาวเมืองต่างพากันตาโตด้วยความอยากรู้อยากเห็น นี่เป็นแค่การเล่นตลกแบบเด็กๆ หรือเปล่า ด้วยไม่อาจต้านทานคำเชิญชวนฉงนนี้ได้ พอถึงวันนัดผู้ที่รู้จักคุ้นเคยกับคนในบ้านลิตเติลแพ็ดด็อกส์ก็ไปที่นั่นเพื่อสนองความอยากรู้ ครั่นพอถึงเวลาหกโมงครึ่งตามประกาศ จู่ๆ ไฟก็ดับ และมีเสียงปีนดังขึ้น พอไฟมาก็เผยให้เห็นฉากการฆาตกรรมที่ไม่มีใครคาดคิด ก็จะมีก็แต่เจน มาร์เปิลที่จะไขปริศนานี้ได้!

ใครลงประกาศ แล้วใครลงมือฆ่า ป้าจ้าช่วยหนูหาคนร้ายด้วยย

พิโรธ

มาต่อกันที่ฟากตะวันออกบ้างกับนิยายสืบสวนขายดีในชื่อเรื่อง พิโรธ (โยอิดะ ชูอิจิ เขียน / กนกวรรณ เกตุชัยมาศ แปล /ราคา 395 บาท

เรื่องราวความพิโรธโกรธแรง เกิดขึ้นเมื่อ สองสามีภรรยาหนุ่มสาวถูกฆาตกรรมอย่างโหดเหี้ยมในบ้านพัก โดยมีตัวอักษรคำว่า “โกรธ” เขียนด้วยเลือดอยู่ในที่เกิดเหตุ ตำรวจสืบทราบว่าคนร้ายเป็นชายอายุ 27 ปีชื่อยามากามิ คาสึยะ แต่ไม่มีใครรู้ว่าชายคนดังกล่าวหลบหนีไปอยู่ที่ไหน การสืบสวนสอบสวนจึงเป็นไปอย่างลำบาก

จนกระทั่งฤดูร้อนในหนึ่งปีให้หลัง จู่ๆ ก็มีชายสามคนซึ่งไม่รู้เป็นใครมาจากไหนไปปรากฏตัวสามแห่งในเวลาใกล้เคียงกัน คนหนึ่งไปเจอกับมากิ โยเฮและไอโกะ สองพ่อลูกซึ่งทำงานอยู่ที่เมืองท่าในจังหวัดชิบะ อีกคนได้พบกับฟุจิตะ ยูมะ หนุ่ม LGBT พนักงานบริษัทชั้นนำในกรุงโตเกียว และคนสุดท้ายไปปรากฏตัวต่อหน้าโคมิยามะ อิสุมิ เด็กสาวซึ่งใช้ชีวิตอยู่กับแม่บนเกาะแห่งหนึ่งในโอกินาวา

ตำรวจประกาศว่ายามากามิ คาสึยะอยู่ระหว่างหลบหนีหลังจากเข้ารับการผ่าตัดทำศัลยกรรมใบหน้า ขณะที่โยเฮได้รู้ความจริงว่าทาชิโรที่ทำงานอยู่ด้วยกันใช้ชื่อปลอม ยูมะบังเอิญเห็นนาโอโตะซึ่งเข้ามาอาศัยด้วยกันที่ห้องพักอยู่กับผู้หญิง ส่วนอิสุมิก็ได้เห็นบางสิ่งบางอย่างบนเกาะร้างซึ่งเป็นที่พักพิงของทานากะ ชายหนุ่มที่เธอเป็นห่วง ความเคลือบแคลงที่มีต่อคนที่ใช้เวลาอยู่ด้วยกัน ในสามคนนั้นจะมียามากามิตัวจริงอยู่หรือไม่ สับสนไปหมดแล้วจ้า

สรุปได้ว่า เหตุการณ์ 1 ฆาตกรรม 3 ผู้ต้องสงสัย ต่างพื้นที่แต่เวลาใกล้เคียงกัน คุณเลือกที่จะเชื่อใจหรือเลือกที่จะสงสัยใคร แล้วพิโรธโกรธทำไม ตามไปสืบกันจ้า เล่มนี้ 412 หน้าเอง อิอิ

โกหกมดเท็ต

Maxx Publishing จากผลงานนิยายแนวฆาตกรรมที่เคยทำให้เราคิดมากกับคำโกหกหลอกลวงมาแล้วในเรื่อง ‘บอกแล้วไงว่าไม่ได้ฆ่า’ (One of us is Lying) คดีฆาตกรรมในโรงเรียนที่มีผู้ต้องสงสัย 4 คน เด็กเนิร์ด นักกีฬา สาวงาม และแบดบอย ที่นอกจากต้องตามหาฆาตกรในเรื่องแล้ว เรายังได้ทำความเข้าใจกับความหมายของคำว่า ‘เพื่อน’ อีกด้วย คนที่นักอ่านสงสัย เมื่ออ่านๆ ไป อาจจะพูดออกมาว่า ‘เอ้อ ไม่ได้ฆ่าจริงด้วย’

แต่เล่มที่เราอยากแนะนำคือ ผลงานใหม่ที่ให้กลิ่นอายของความหลอกลวงแบบเดียวกัน กับเรื่องของหนุ่มน้อยแดเนียล โกหกมดเท็ต (Here Lies Daniel Tate) (Cristin Terrill เขียน / เจนจิรา เสรีโยธิน แปล / ราคา 375 บาท)

เรื่องราวความโกหกหลอกลวงนี้เริ่มต้นเมื่อ 6 ปีที่แล้ว แดเนียล เทต เด็กชายวัยสิบขวบจากครอบครัวเศรษฐีในแคลิฟอร์เนียหายตัวไป ตำรวจสืบสวนคาดว่าเป็นฝีมือของพวกค้ามนุษย์

แต่แล้ว 6 ปีถัดมาในแคนาดา มีเด็กหนุ่มนิรนามคนหนึ่งปรากฎตัวขึ้น เขาถูกทารุณกรรมเกินกว่าจะพูดถึงเบื้องหลังของตัวเองได้ แต่พอเวลาผ่านไป ความทรงจำของเขาเริ่มค่อยๆ กลับมา และบอกว่าตนคือแดเนียล เด็กชายที่หายสาบสูญไปเมื่อหลายปีก่อน ภายหลังคนในครอบครัวมาชี้ตัว และต่างยืนยันว่านี่คือแดเนียล เขาได้กลับคืนสู่ครอบครัวของตนอีกครั้ง เรื่องราวเหมือนจะจบลงด้วยดี แต่ความจริงก็คิอเด็กหนุ่มคนนี้ไม่ใช่แดเนียล…

อ้าว! แล้วเกิดอะไรขึ้นกับแดเนียลตัวจริงกันแน่? แดเนียลตัวปลอมจะรอดพ้นจากสถานการณ์นี้หรือไม่ และเมื่อไหร่กันที่คนในครอบครัวจะเริ่มสงสัยว่านี่ไม่ใช่แดเนียลตัวจริง ไปค่ะ ไปสืบ

ปิดประตูตาย

มาที่สำนักพิมพ์ Enter Books นิยายสุดระทึกที่ #จินยองอ่าน ใครเป็นแฟน จินยอง GOT7 ห้ามพลาดเลย

ปิดประตูตาย เป็นเรื่องราวของ แจ๊คและเกรซ ใครก็ตามที่ได้ฟังเรื่องความรักหวานชื่นของแจ็คเกรซ คงอดที่จะอิฉาไม่ได้ เขาคือชายผู้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานและช่างเอาอกเอาใจ ส่วนเธอคือหญิงสาวผู้เพียบพร้อมและสามีที่น่ารักที่สุด ไม่เคยมีใครเห็นเกรซอยู่ตามลำพังโดยไม่มีแจ็ค เธอไม่เคยโทรหาหรือติดต่อใครก่อน ไม่มีมือถือหรือแม้แต่อีเมลตัวเอง ไม่มีใครติดต่อเธอได้ หากไม่ผ่านแจ็ค

ไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้น… เมื่อยามประตูรั้วสีดำทะมึนปิดลงไม่มีใครรู้ นอกจากพวกเขาสองคน

ทำไมต้องตัวติดกัน หรือจริงๆ แล้วมีอะไรบางอย่างที่ทำให้สองคนนี้แยกจากกันไม่ได้ นี่คือเรื่องราวของคู่รักแสนสุขหรือเรื่องโกหกครั้งใหญ่กันแน่ จินยองจ๋าอ่านแล้วมาเล่าให้ฟังหน่อย อิอิ

บ้านซ่อนศพ

เล่มต่อไปขอเอาใจสาววายกันหน่อย จากสำนักพิมพ์ Deep กับเรื่องที่เขาบอกว่าเป็นแนวใหม่ของสำนักพิมพ์ที่ไม่เคยตีพิมพ์มาก่อน นิยายวายแนวโรแมนติกสยองขวัญ บ้านซ่อนศพ เขียนโดย สาววายรำพัน

บ้านซ่อนศพ เป็นเรื่องราวของ ‘โก้’ หนุ่มนักศึกษาวิศวะปีสาม ผู้มีดีกรีเป็นถึงเดือนคณะและไม่มีวี่แววว่าจะสนใจผู้ชายด้วยกันมาก่อนเลย กลับเกิดรักแรกพบ กับ ‘วอร์ม’ นักศึกษาหนุ่มร่วมสถาบัน ถึงขึ้นต้องตามไปลงทะเบียนเรียนวิชาเดียวกันเพื่อให้อยู่ใกล้ชิด ทุกอย่างเป็นไปตามคาดเมื่อทั้งสองสนิทสนมกันมากขึ้น วันหนึ่งโก้มีโอกาสขับรถไปส่งวอร์มที่บ้านและสัมผัสได้ถึงความน่ากลัวของบ้านหลังนั้นจากการปรากฏตัวที่หน้าต่างของหญิงลึกลับผู้เป็นเจ้าของบ้าน

วันต่อๆ มา โก้สังเกตเห็นทีละนิดว่าวอร์มมีรอยฟกช้ำดำเขียวตามเนื้อตามตัว เมื่อพยายามซักไซ้ไล่เลียงก็ได้รู้ว่าถูกทำโทษเนื่องจากกลับบ้านดึก โก้รู้สึกว่าเป็นการลงโทษที่เกินกว่าเหตุ จึงพยายามสืบเสาะหาความจริงด้วยตัวเอง เงื่อนงำแรกที่เขาได้รู้ก็คือ หนุ่มมอเตอร์ไซค์วินที่หายตัวไปลึกลับหลังจากเข้าไปในบ้านหลังนี้ หญิงสาวบนรถเข็นเป็นใครกันแน่ รวมถึงความลับอีกมากมายที่ซุกซ่อนอยู่ในบ้านหลังนี้!

อ่านเล่มเดียวแต่ได้ครบทุกรสชาติ สาววายห้ามพลาดเด็ดขาดเลย!

ฆาตกรบ้านพักคนตาย

มาต่อกันที่บ้านอีกหลังหนึ่ง บ้านหลังนี้ชื่อว่า บ้านชิจิน แต่เป็นบ้านพักตากอากาศสวยๆ ที่มีฆาตกรต่อเนื่องอยู่ด้วย แบบนี้มีใครอยากไปไหม?

ฆาตกรบ้านพักคนตาย จากสำนักพิมพ์ไดฟุกุ อิผลงานเขียนของ มามุระ มาซาฮิโระ หรือที่สำนักพิมพ์บอกว่า ฮิงาชิโนะ เคโงะ 2 โอ้โห! แสดงว่าไม่ธรรมดาแน่นอน

บฆาตกรบ้านพักคนตายเป็นเรื่องราวของฮามุระ ยูซูรุ สมาชิกชมรมคนรักเรื่องลึกลับ มหาวิทยาลัยชินโค และอาเคจิ เคียวสุเกะ ประธานชมรม ได้ไปยังบ้านพักตากอากาศที่ชื่อว่า บ้านชิจิน ด้วยกันกับ เคนซากิ ฮิรุโกะ สาวน้อยนักสืบที่อยู่มหาวิทยาลัยเดียวกัน เพื่อไปร่วมออกค่ายฤดูร้อนของชมรมวิจัยภาพยนตร์

ในคืนแรกของการออกค่ายพวกเขาต้องร่วมเล่นเกมทดสอบความกล้ากับสมาชิกชมรมวิจัยภาพยนตร์ แต่กลับพบเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันทำให้ถูกยังอยู่ในบ้านชิจิน เมื่อค่ำคืนแห่งความตึงเครียดและสับสนวุ่นวายได้ผ่านพ้นไป กลับพบหนึ่งในสมาชิกของชมรมกลายเป็นศพที่ถูกฆาตกรรมอย่างโหดเหี้ยมในห้องปิดตาย ทว่านั่นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการฆาตกรรมต่อเนื่องสุดสยอง

ท่ามกลางความสิ้นหวังถึงขีดสุด ฮามุระ อาเคจิ และฮิรุโกะจะไขปริศนาเพื่อเอาชีวิตรอดได้หรือไม่ ไปเอาใจช่วยทั้งคู่ด้วยจ้า

ต่อหน้า ต่อตาย

สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์ ขอส่งนิยายแนวสืบสวนสอบสวนแบบซีรีส์ยาวมาแนะนำ เรื่องต่อหน้าต่อตาย และ เมืองมรณะ

ต่อหน้า ต่อตาย เปิดตัวนักสืบ ชาร์ลี พาร์เกอร์ กับคดีสุดสยองที่จะหลอกหลอนคุณไปถึงยามหลับ หนึ่งปีก่อน ชาร์ลี พาร์เกอร์ ตำรวจหนุ่มอนาคตไกลต้องสูญเสียภรรยาและลูกสาวไปในเหตุฆาตกรรมสยอง เมื่อกรมตำรวจสืบสาวอะไรไม่ได้ เขาจึงลาออกจากงานเพื่อตามล่าฆาตกร บัดนี้เด็กสาวอีกคนหายตัวไป ชาร์ลีรับอาสาตามหาตัวเธอโดยไม่คาดคิดว่างานนี้จะพาเขาดำดิ่งสู่โลกมืดของชายเร่ ฆาตกรต่อเนื่องผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะด้วยร่างกายของเหยื่อ และถลกหนังใบหน้าไปเป็นรางวัล

ส่วนเล่มเมืองมรณะ ชาร์ลี พาร์เกอร์ต้องกลับมาเผชิญหน้ากับตำนานฆาตกรในตำนาน ที่หลอกหลอนผู้คนมาหลายสิบปี ชาร์ลี พาร์เกอร์ย้ายกลับไปยังบ้านเก่าในรัฐเมน หวังว่าความสงบ ของธรรมชาติและผืนป่าจะช่วยเยียวยาจิตใจ ทว่าเมื่อหญิงสาวที่เขารู้จักถูกสังหารโหด ชาร์ลีจึงต้องหวนคืนสังเวียน เขาไล่ล่าผู้ต้องสงสัยคนสำคัญจนพบเบาะแสที่น่าตื่นตะลึง…และผู้เคราะห์ร้ายอีกหลายรายที่ไม่มีใครเคยระแคะระคาย พวกเขาล้วนเป็นเหยื่อของฆาตกรในตำนานที่ซ่อนตัวอยู่ในป่าชัฏ

ไปเอาใจช่วยชาร์ลีให้รอดพ้นจากอันตรายและจับฆาตกรให้ได้กันเถอะ

ไปลามาฆ่า

อีกสำนักพิมพ์ที่ขึ้นชื่อเรื่องภาพปกสุดสร้างสรรค์และชื่อหนังสือเก๋ๆ นั่นก็คือ สำนักพิมพ์น้ำพุ เล่มแรกที่สะดุดตา คือ ‘ไปลามาฆ่า’ โอ้โห! แค่ชื่อก็อยาก ‘ไปซื้อมาอ่านแล้ว’

เรื่องนี้เปิดเรื่องมาด้วยฉากปล้นกลางดึกในเมืองเล็กๆ ของรัฐมินนิโซตา เด็กว่างงานสามคนที่เพิ่งเรียนจบมัธยมตัดสินใจปล้นบ้านคนรวยเพื่อหาเงินทุนไปตั้งตัว แต่เหตุการณ์บานปลายเจ้าของบ้นถูกยิงเสียชีวิต ทั้งสามคนจึงรีบหรีไปท่ามกลางความเงียบสงัด

เวอร์จิล ฟลาวเวอร์ส ตำรวจหนุ่มถูกเรียกมาทำคดีที่ดูเหมือนไม่มีอะไรซับซ้อน ผู้ต้องสงสัยเป็นแค่เด็กวัยรุ่นสามคนที่ไม่เคยมีประวัติอาชญากรรมมาก่อน แต่ระหว่างที่ตำรวจออกไล่ล่าก็มีเหยื่อทยอยถูกฆ่ามากขึ้น ดูเหมือนเด็กทั้งจะหยุดแวะตามบ้านผู้ใหญ่ที่รู้จักแต่ละคน เพียงแต่ไม่ได้แวะไปทักทายเหมือนเด็กคนอื่นๆ (แบบนี้ไม่อยากให้แวะมาเลยนะ)

เรารู้ว่าเด็กสามคนเป็นฆาตกร แต่คำถามคือ ทำไมพวกเขาถึงฆ่าคนที่รู้จักได้ลงคอกันล่ะเนี่ย!

ผมใช้ความจำจับฆาตกร

อีกเรื่องน่าสนใจของน้ำพุ คือ ‘ผมใช้ความจำจับฆาตกร’ เป็นเรื่องเกี่ยวกับความทรงจำที่ทุกคนอยากมีความทรงจำที่สวยงาม อยากจำได้ทุกเรื่องราวในชีวิต แต่ถ้าความทรงจำนั้นกำลังพาคุณไปตาย คุณจะอยากจำมันอยู่ไหม

ผมใช้ความจำจับฆาตกร เปิดฉากด้วยเหตุฆาตกรรมในบ้านเอมอส เด็คเคอร์ ตำรวจสอบสวนมือหนึ่งที่สามารถจดจำเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นในชีวิตได้ทุกฉากทุกตอน แบบไม่ลืมเลยสักนาทีเดียว

หลายคนอาจจะคิดว่า เป็นความสามารถที่ดีจัง อ่านหนังสือรอบเดียวไปสอบได้เลย (ฮา) แต่อันที่จริงแล้ว เด็คเคอร์คงไม่อยากได้ความสามารถนี้ เพราะเหตุการฆาตกรรมที่ว่านั้น เกิดขึ้นกับภรรยาและลูกของเขา ทั้งสองถูกฆ่าตายและจับตัวคนร้ายไม่ได้ และเด็คเคอร์ก็จำได้ติดตาแบบไม่ลืมเลยสักนาที

หลังจากผ่านไปหนึ่งปี ก็มีคนมาสารภาพว่าเป็นคนลงมือเองเพราะแค้นเด็คเคอร์ แต่เด๊คเคอร์กลับจำไม่ได้ว่าเคยเจอคนๆ นี้ที่ไหน ทั้งๆ ที่เขามีความสามารถพิเศษจำได้ไม่ลืมแท้ๆ และหลังจากนั้นไม่นานเขาก็ได้รับข้อความแปลกๆ ที่เรียกเขาว่าพี่ชาย ทั้งๆ ที่เขาก็ไม่มีน้องชายสักคน และยังเกิดเหตุการณ์ฆ่านองเลือด มีคนตายอีกมากตามมา โดยคนๆ นั้นจะไม่หยุดฆ่า จนกว่าเขาจะจำได้

ความทรงจำเขาหายไปจริงๆ หรือว่ามีบางอย่างผิดไป ต้องไปค้นความทรงจำและความจริงกันแล้ว!

ลิงพาดกลอน

ปิดท้ายด้วยนิยายไทยจากฝีมือ ปราปต์ ที่หลายคนประทับใจกับการผูกโยงเรื่องราวฆาตกรรมกับประวัติศาสตร์จากเรื่อง กาหลมหรทึก กลับมาคราวนี้ปราปต์พา ลิงพาดกลอน ผลงานแนวฆาตกรรมที่นำเรื่องราวเกี่ยวกับกฏหมายตราสามดวง ที่ว่าด้วยการลงโทษ 21 ประการ เข้าผสานกับเหตุการณ์ปัจจุบันกรณีค้ามนุษย์ แล้วผูกมาเป็นเรื่องราวเชิงนิยายสืบสวนที่วางไม่ลง

เหยื่อแต่ละรายนั้นถูกฆาตกรรมด้วยลักษณะเหมือนการลงโทษอย่างที่ถูกตราไว้ในกฏหมายสามดวง ที่ว่าด้วยการประหารชีวิตตามพระไอยการกระบดศึก 21 ประการ จึงทำให้ความตายของแต่ละคนนั้นโหดเหี้ยมและสยดสยอง

นอกจากการนำข้อมูลจากประวัติศาสตร์มาใช้อย่างกลมกลืนกับเหตุการณ์ปัจจุบัน ปราปต์ยังทำให้ผู้อ่านสนุกไปกับความสัมพันธ์ของตัวละครด้วย