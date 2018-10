Work Tips: ตะลุย งานมหกรรมหนังสือ เดือนตุลาคม 15 เล่ม ที่วัยทำงานควรอ่าน!

กลับมาอีกครั้ง กับงานหนังสือที่ทุกคนรอคอย ” งานมหกรรมหนังสือ ระดับชาติ ครั้งที่ 23 และ เทศกาลหนังสือเด็กและเยาวชนฯ” ที่ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ตั้งแต่วันที่ 17 – 28 ตุลาคม 2561 งานนี้แต่ละสำนักพิมพ์ขนหนังสือดีๆ มาให้ทุกคนได้เลือกอ่านกันเพียบ

วันนี้ Goodlifeupdate ขอยกตัวอย่างหนังสือ 15 เล่ม ที่เหมาะสำหรับคนวัยทำงานอย่างพวกเรามาฝาก จะมีเล่มไหน น่าสนใจบ้าง ไปดูพร้อมกันได้เลยค่ะ

ยิ่งเรียนสูง เรียนเก่ง ยิ่งต้องเร่งปรับตัว และ ปรับสมองไม่ให้เสื่อม

สำหรับใครที่กำลังมองหาหนังสือเพื่อการพัฒนาสมองของตนเอง อยากแนะนำหนังสือ 2 เล่มนี้เลยค่ะ

หนังสือ 2 เล่มนี้จะพาพวกเราไปค้นหาคำตอบว่า ทำไมคนเรียนสูงเรียนเก่งจึงอยู่ร่วมกับผู้อื่นยาก สื่อสารกับใครไม่ค่อยรู้เรื่อง และทำให้คนอื่นต้องลำบากใจ หนังสือเล่มนี้ จะพาพวกเราไปไขสมองของคนเหล่านี้ โดยวิเคราะห์จากพฤติกรรมในวัยทำงานและภาพเอ็มอาร์ไอ (MRI) ของสมอง เพื่อที่เราจะได้รู้ทันสมองของตัวเราเอง และ หาวิธีฝึกฝนพัฒนาสมองของเราให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

เปลี่ยนวิธีคิดแค่ 5 วิ งานก็สำเร็จไปแล้ว 90%

“ความคิด” ของเรา เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญ ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานของเรา หากเราสามารถพัฒนาความคิดของเราได้ เราก็สามารถพลิกชีวิตการทำงานของเราจากวิกฤตให้กลายเป็นโอกาสได้

ศิลปะการอยู่ร่วมกับคนเฮงซวย

แค่ฟังชื่อหนังสือก็น่าสนใจแล้วใช่ไหมคะ

ในชีวิตประจำวันของเรา ต้องพบเจอทั้งคนดี และ คนไม่ดี บางครั้งเราอาจหลีกเลี่ยงการพบเจอกับคนไม่ดีประเภทนี้ได้ แต่ในหลายสถานการณ์ เราก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ในเมื่อหลีกเลี่ยงการพบเจอไม่ได้ ถ้าอย่างนั้น เรามาหาวิธีรับมือ และ อยู่ร่วมกับ “คนเฮงซวย” กันดีกว่าค่ะ

จงเป็นคนฉลาดที่บริษัทขาดไม่ได้

มาพัฒนาความคิด ทักษะ ความสามารถ และศักยภาพของเรา ให้โดดเด่น และแตกต่างกว่าใคร ด้วยเทคนิคการทำงานจากคนทำงานที่ถือว่าเป็นบุคลากรชั้นยอดของบริษัทจากหลากหลายบริษัททั่วโลก ที่จะช่วยให้เราทำงานได้เก่งขึ้น สบายขึ้น เหนื่อยน้อยลง จนทำให้เรากลายเป็นคนที่บริษัทขาดไม่ได้ค่ะ

ทำงานแทบตาย ทำไมไม่โต

ลองนึกถึงต้นบอนไซที่ถูกเราตัดแต่งอยู่เป็นประจำ จนทำให้ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานเท่าไหร่ ต้นบอนไซก็ยังคงมีขนาดต้นที่เล็กกว่าธรรมชาติอยู่เสมอ หากต้นบอนไซต้นนั้นเปรียบเทียบตัวเองกับต้นไม้ต้นอื่นๆ ที่เติบโตเองตามธรรมชาติ ก็คงจะรู้สึกน้อยอกน้อยใจอยู่ไม่ใช่น้อย

ในชีวิตการทำงานก็เช่นกัน หลายครั้งที่เราทุ่มเททำงานด้วยความตั้งใจ แต่ผลลัพธ์ที่ได้ กลับไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง การเจริญเติบโตทางหน้าที่การงานที่คาดหวังไว้ ก็ไม่เป็นไปตามที่ต้องการ แล้วอะไรล่ะคือสาเหตุ? หนังสือเล่มนี้จะพาทุกคนไปค้นหาคำตอบด้วยกันค่ะ

ถ้าไม่รู้คงไม่รอด สุดยอดแนวคิดมนุษย์เงินเดือน

หนังสือที่เขียนขึ้นจากการกลั่นเอาองค์ความรู้ และ แนวคิดดีๆ จากประสบการณ์การทำงาน HR ตลอดสิบปี มาบอกเล่าในรูปแบบของงานเขียน เจาะลึกทุกปัญหาที่มนุษย์เงินเดือนในปัจจุบันต้องเคยพบเจอ

100 Tricks to appear smart in meeting

มาเติมความรู้กับหนังสือภาษาอังกฤษจาก Asia Books กันบ้างค่ะ กับหนังสือชื่อ “100 Tricks to appear smart in meeting” ที่มาพร้อมเทคนิคดีๆ เตรียมตัวเราให้พร้อมก่อนการประชุม ทำให้การประชุมไม่ใช่เรื่องที่น่าเบื่อ หรือ เป็นห้องเชือดและสนามรบที่แสนน่ากลัวสำหรับใครหลายๆ คนอีกต่อไป

เปลี่ยนคำว่า “ไม่” เป็นใช่ ง่ายนิดเดียว

ไม่ว่าใครก็อยากจะสามารถโน้มน้าวใจคนรอบข้างให้ตอบตกลงในสิ่งที่เราต้องการ ทักษะการโน้มน้าวใจคน จึงเป็นอีกหนึ่งทักษะที่คนทำงานในศตวรรษที่ 21 นี้ควรมี และหนังสือเล่มนี้จะนำสุดยอดเคล็ดลับมาฝากทุกคน เคล็ดลับของศิลปะการเปลี่ยนใจคนอย่างแยบคายและชาญฉลาดให้ได้ผลในเวลาอันสั้นที่สุด

ชีวิตสมาร์ต ฉลาดออมเงิน และ ชีวิตสมาร์ต ฉลาดใช้เงิน

อีกเรื่องที่คนวัยทำงานอย่างพวกเราควรให้ความสำคัญ คือ “การบริหารจัดการทางการเงิน” เมื่อมีรายได้ ก็ต้องมีรายจ่ายเป็นธรรมดา ขึ้นอยู่กับตัวเรา ว่าจะมีวิธีบริหารจัดการเงินของเราอย่างไร ให้มีสภาพคล่องทางการเงินที่ดี ปราศจากหนี้ มีเงินออมเตรียมพร้อมเพื่อการเกษียณ และใช้จ่ายในสิ่งที่เราต้องการ

หนังสือ 2 เล่มนี้ มีคำแนะนำ และเทคนิคดีๆ มาฝากทุกคนค่ะ

หิน 7 ก้อน ที่สอนให้คนขี้ขลาดอยางผมกลายเป็นผู้กล้า

เรื่องราวของ “คิระ” เด็กชายที่เป็นเด็กขี้แพ้ในสายตาของคนรอบข้าง ชีวิตมีแต่จะสิ้นหวังลงเรื่อยๆ จนกระทั่งคิระได้ยินเรื่องเล่าเกี่ยวกับหินวิเศษเจ็ดก้อนที่กลาวกันว่า สามารถทำให้ความปรารถนาเป็นจริงทุกประการ คิระจึงตัดสินใจออกเดินทางตามหาหินวิเศษทั้งเจ็ดก้อนนั้น และนี่คือจุดเริ่มต้นของการเดินทาง ที่จะเปลี่ยน “วิธีคิด” ของเด็กชายผู้ขี้ขลาดคนนี้ไปตลอดกาล

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่รู้สึกว่าตัวเองทำอะไรก็ไม่สำเร็จ รู้สึกสิ้นหวังกับตัวเอง ลองอ่านหนังสือเล่มนี้ แล้วมุมมองความคิดของเราจะเปลี่ยนไปตลอดกาลค่ะ

พูดให้คนเข้าใจ ง่ายแบบนี้เอง

ใครคิดว่าตัวเอง “พูดไม่รู้เรื่อง” ยกมือขึ้น!

หากรู้สึกว่าตัวเราเป็นคนสื่อสารไม่เก่ง พูดไม่รู้เรื่อง อธิบายไม่เข้าใจ มีปัญหากับการพูดคุยปฏิสัมพันธ์กับคนอื่น มาเรียนรู้เทคนิคและวิธีการดีๆ เพื่อพัฒนาการสื่อสารของเราให้ดียิ่งขึ้นได้ โดยที่ตัวเราแทบไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเลย!

การลาออกครั้งสุดท้าย

หนังสือขายดี ยอดนิยมตลอดกาลจากสำนักพิมพ์ a book เรื่องจากชีวิตจริงของชายหนุ่มว่างงาน ที่ไม่อดตาย แถมยังตั้งใจจะมีชีวิตอยู่อย่างมั่งคั่ง ทั้งในแง่ของทรัพย์สิน สุขภาพ และเวลาอันล้นเหลือ เพื่อชีวิตที่ไม่ต้อง “ลาออก” จากที่ไหนอีกต่อไป

A Dream to die for ลุ้น 3,000 ก้าว เพื่อชนะฝันเดียว

หนังสือสำหรับคนที่มีความฝัน และกำลังหาทางที่จะก้าวไปสู่ความฝันของตนเอง

เรื่องราวของชายหนุ่มผู้เติบโตมาในประเทศสหรัฐอเมริกา และมีประสบการณ์การสมัครงานที่ล้มเหลวมาแล้วถึง 3,000 ครั้ง! เขาต้องต่อสู้ และ ทุ่มเทพัฒนาตัวเองอย่างไร จึงจะสามารถทำตามความฝันของตนเองได้สำเร็จ

ถ้าอยากรู้ว่าชายหนุ่มคนนี้ก้าวไปสู่ความสำเร็จได้อย่างไร ค้นหาคำตอบได้ในหนังสือเล่มนี้เลยค่ะ

มีหนังสือเล่มไหนถูกตาต้องใจ สนใจอยากไปลองหามาอ่านกันบ้างไหมคะ

งานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 23 ยังคงเปิดให้เข้าชมได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 28 ตุลาคม 2561 นี้ ไปเลือกอ่าน เลือกช็อปกันอย่างจุใจได้เลย!

