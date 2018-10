ป้องกันความเครียด ออกซิเดชัน (Oxidation Stress) ที่ต้นตอของปัญหากันเถอะ!

ความเครียดออกซิเดชัน (Oxidation Stress) คือ ความไม่สมดุลของอนุมูลอิสระ และ สารต้านอนุมูลอิสระในร่างกาย และสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคน หากเราสามารถ ป้องกันความเครียด ได้ ก็จะสามารถลดความเสี่ยงของการแก่ก่อนวัยลงไปได้

ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดภาวะความเครียดออกซิเดชัน มีอะไรบ้าง?

การตั้งครรถ์

การรับประทานยาคุมกำเนิด

การออกกำลังกายที่ไม่ถูกวิธี

ความเครียด

มลพิษจากสิ่งแวดล้อม

การลดน้ำหนักผิดวิธี หรือ การใช้ชีวิตที่ไม่สมดุล

การรักษาด้วยยาบางชนิด เช่น ยาปฏิชีวนะ ยาต้านมะเร็ง ยาบรรเทาปวด

การใช้ฮอร์โมนทดแทน (HRT)

การใช้ระดับความอดทรในร่างกายสูง

การสัมผัสกับรังสีต่างๆ เช่น UVA UVB เป็นต้น

การสูบบุหรี่

การติดเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส หรือ เชื้อรา

การอักเสบเรื้อรัง

ความเครียดออกซิเดชัน คือ “โรค” หรือไม่?

คำตอบ: ความเครียดออกซฺเดชันไม่ใช่โรค แต่เป็นสภาวะที่นำไปสู่การเกิดโรค หรือ เพิ่มความรุนแรงของโรค เป็นผลให้ร่างกายได้รับสารพิษ หรือ ติดเชื้อ ทำให้สารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยป้องกันร่างกายลดลง ส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันของพวกเราในที่สุด

ตรวจเช็คตัวเอง ว่าเรากำลังได้รับผลกระทบจากภาวะความเครียดออกซิเดชัน อยู่หรือเปล่า?

ผิวมีริ้วรอย แก่ก่อนวัย เกิดจากอนุมูลอิสระที่สะสมบริเวณผิว

เกิดการก่อตัวของเซลลูไลท์

ระบบไหลเวียนเลือดผิดปกติ เนื่องจากมีอนุมูลอิสระมากเกินไป

รู้สึกเมื่อยล้า หลังจากออกกำลังกายหนักๆ

ความเครียดออกซิเดชัน ไม่มีอาการบ่งบอกที่ชัดเจนเหมือนอย่างโรคอื่นๆ แต่จะเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นโรคต่างๆ มากขึ้น เมื่อเกิดควบคู่กับปัจจัยเสี่ยงสำคัญต่างๆ

ปัจจัยเสี่ยงสำคัญ ที่ควรระวัง มีอะไรบ้าง?

ความดันโลหิตสูง

ภาวะไขมันในเลือดสูง

ภาวะน้ำตาลในเลือดสูง

โรคอ้วน

การสูบบุหรี่

เป็นต้น

เราจะรักษาความเครียดออกซฺเดชัน ได้อย่างไร?

เราควรตรวจเช็คภาวะความเครียดออกซฺเดชัน เพื่อลดความเสี่ยงในการลุกลามของโรค เพิ่มประสิทธิภาพในการรักษา และกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ด้วยการตรวจวัดระดับอนุมูลอิสระ และ สารต้านอนุมูลอิสระในร่างกาย ซึ่งนอกจากจะสามารถตรวจพบภาวะความเครียดออกซิเดชันได้แล้ว ยังสามารถตรวจพบโรคต่างๆ ในระยะเริ่มต้น และติดตามความคืบหน้าของผลการรักษาได้อีกด้วย

แล้วจึงค่อยๆ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดำเนินชีวิตควบคู่ไปด้วย จึงจะเป้นวิธีการรักษาที่ดีที่สุด ในการป้องกันการเสียหายของร่างกาย ที่อาจเกิดขึ้นจากภาวะเครียดออกซิเดชัน

ขอขอบคุณข้อมูลจาก Rapport Co., Ltd Distributor of Callegari S.r.l.

