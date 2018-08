หลายครั้งที่บทเพลง ช่วยให้เรารู้สึกซาบซึ้งใจไปกับ อารมณ์สุนทรีย์ เพลงเชื่อมโยงกับทุกจังหวะชีวิตของเรา ทั้งยังร้อยเรียงความสัมพันธ์อันงดงาม ขับประสานออกมาเป็นท่วงทำนองที่แสนจับใจ ในโอกาสพิเศษที่เวียนมาถึง goodlifeupdate ขอแนะนำ เพลงวันแม่ ที่มีเนื้อหาและทำนองไพเราะ ชวนให้คิดถึงผู้ที่เลี้ยงดูเราเสมอมา จะมีเพลงอะไรบ้าง ลองดูกันเลยค่ะ

8 ความหมายดีๆ จาก เพลงวันแม่ ที่ฟังกี่ครั้งก็ซาบซึ้งทุกที

:: เรารักแม่ ::

“…ร้อยล้านความผิดของเรา ที่ใครเขาไม่ไยดี มีคนๆ นี้คนเดียวที่ให้อภัย ปากบ่นว่าเเสนระอา ว่าเราไม่ดีเท่าใคร แต่ในใจก็รักไม่เปลี่ยน…”

เพลง เรารักแม่ อยู่ในโปรเจคพิเศษของ RS ขับร้องโดย รวมศิลปินRS เผยแพร่ในปี 2549 เนื้อเพลงที่ทั้งไพเราะ และซาบซึ้ง พูดถึง แม่คนหนึ่ง ที่ถึงปากจะพร่ำบ่น จนเรารำคาญ บางทีก็ตีเราจนเราเจ็บ แต่ความจริงแล้ว คนที่ทั้งขี้บ่นและชอบจ้ำจี้จ้ำไชเราคนนี้ ก็คือคนที่ทั้งรัก และห่วงเรามากที่สุดในชีวิต แม้ว่าเราจะหลงเดินทางผิด สักกี่ครั้ง คนๆ เดียวที่ยังพร้อมจะให้อภัย และพาเรากลับมา ก็คือผู้หญิงคนนี้ นั่นเอง

:: Ting Mama de hua ::

“…ทำไมต้องเชื่อฟังคุณแม่ แม่บอกว่าโตขึ้นแล้วจะเข้าใจ เมื่อฉันโตขึ้น ฉันเริ่มเข้าใจ ฉันไปไกลกว่าคนอื่น บินสูงกว่าใคร…”

เพลง Ting Mama de hua หรือ ‘ฟังคำแม่’ ร้องโดย Jay Chou ศิลปินชาวจีน เนื้อเพลงที่ฟังละมุนละไม สอดแทรกจังหวะเเร็พเบาๆ มีเนื้อหาเป็นผู้ชายคนหนึ่งพูดกับเด็กผู้ชาย กำลังสงสัยอยู่ใช่มั้ย ว่าทำไมเธอถึงต้องเรียนหนัก อยากอ่านการ์ตูน ก็ไม่ได้อ่าน เพราะคุณแม่ของเธอ ช่างเข้มงวดเหลือเกิน สงสัยอยู่ใช่มั้ย ว่าทำไมต้องเชื่อฟังผู้หญิงคนนี้? เนื้อเพลงตั้งคำถาม ที่เราอาจจะเคยถามตัวเองในวัยเด็ก ก่อนจะโน้มน้าวให้เรา เชื่อฟังคำสอนของแม่ เพราะที่แม่พร่ำสอน ทั้งหมดคือ การทำเพื่ออนาคตของเราทั้งนั้น รีบโตไวไว แล้วทำตัวเป็นผู้ใหญ่ ที่คุ้มครองท่านได้เถอะนะ

:: อิ่มอุ่น ::

“…ให้กายเราใกล้กัน ให้ดวงตาใกล้ตา ให้ดวงใจเราสองเชื่อมโยงผูกพัน…”

เพลงอิ่มอุ่น เเต่งโดย ศุ บุญเลี้ยง เพื่อใช้เป็นเพลงประกอบโครงการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ของโรงพยาบาลศิริราช ก่อนที่ต่อมาจะกลายเป็นเพลงฮิตตลอดกาล สำหรับเทศกาลวันแม่ เนื้อเพลงสื่อถึงความอิ่มอุ่นใดๆ ก็ไม่สามารถเทียบเคียง อิ่มรสสัมผัสของผู้เป็นแม่ ยามตระกองกอดลูกเอาไว้ด้วยความรักได้

:: Slipping Through My Fingers ::

“…เมื่อไรก็ตามที่ได้มีส่วนร่วมในเสียงหัวเราะของลูก ฉันจะรู้สึกลิงโลดอย่างบอกไม่ถูก ยายหนูแสนตลกของแม่…”

เพลง Slipping Through My Fingers ร้องโดยวง ABBA และยังถูกใช้เป็นเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่อง MA MA MiA! ด้วยค่ะ บทเพลงว่าด้วย คุณแม่คนหนึ่ง ผู้ห่วงกังวลถึงลูกสาวที่แสนน่ารักของเธอ เธอรู้สึกตื่นเต้นยินดีทุกครั้งที่ได้มีส่วนร่วม ในช่วงชีวิตหนึ่งของลูกสาวตัวน้อย แต่วันเวลาผ่านไป ลูกสาวก็เริ่มไกลห่างออกไปทุกที เธอเข้าใจลูกจริงๆ หรือเปล่านะ? ถึงจะอยากเก็บเวลาที่ได้อยู่ใกล้ชิดกับลูกไว้ให้นานแค่ไหน แต่เด็กน้อยก็ต้องเติบโตเป็นสาว และในวันหนึ่ง เธอก็ต้องมีครอบครัว และลื่นไหลหลุดไปจากมือของผู้เป็นแม่ในที่สุด เนื้อเพลงสื่อถึงความรักและห่วงใยของ คนเป็นแม่ ที่เฝ้ามองลูกเติบใหญ่ ได้เป็นอย่างดี

:: ค่าน้ำนม ::

“…ควรคิดพินิจให้ดี ค่าน้ำนมแม่นี้จะมีอะไรเหมาะสม โอ้ว่าแม่จ๋าลูกคิดถึงค่าน้ำนม เลือดในอกผสมกลั่นเป็นน้ำนมให้ลูกดื่มกิน…”

ค่าน้ำนม คือเพลงที่ฟังเพราะติดหู ทุกครั้งเมื่อวันแม่ของทุกปีเวียนมาถึง ประพันธ์โดยคุณไพบูลย์ บุตรขัน ซึ่งแต่งให้แม่ผู้คอยเลี้ยงดู แม้ว่าคุณไพบูลย์จะป่วยเป็นโรคเรื้อนแต่คุณแม่ของท่านก็ดูแล และเลี้ยงท่านมาอย่างดี เนื้อหาของเพลงกล่าวถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ของผู้เป็นแม่ ที่คอยเลี้ยงดูเรามาตั้งแต่เล็กจนเติบใหญ่ ด้วยน้ำนม และความรักความเอาใจใส่ เป็นพระคุณอันยิ่งใหญ่ ยากจะหาสิ่งใดมาเทียบได้ นับเป็นบทเพลงที่ฟังไพเราะ ซาบซึ้งด้วยเนื้อหาที่กินใจผู้คนทุกยุค ทุกสมัย

:: กล่อมแม่ ::

“…เหนื่อยไหมแม่ ร่างกายคงอ่อนแอพักผ่อนบ้างไหม ห่วงนักแม่ เห็นแม่ดูอ่อนแอแล้วลูกใจหาย ไม่เคยบอกแม่เลยว่ารักเท่าใด ปากแข็งเหมือนใครแม่ก็รู้ตัวดี…”

เพลงกล่อมแม่ ร้องโดย ปาน ธนพร เนื้อเพลงกล่าวถึงผู้หญิงคนหนึ่ง ที่หวนนึกถึงความทรงจำสมัยก่อน และเสียงเพลงกล่อมแม่ ที่เคยได้ฟังตอนยังเด็ก มาวันนี้ แม่ของเราแก่ชราลงมาก เสียงเพลงกล่อมก็เงียบหายไปแล้วตามกาลเวลา มาวันนี้เราที่เติบโตเป็นผู้ใหญ่ ก็สมควรจะอยู่ดูแล และ กล่อมแม่ ให้แม่ได้พักผ่อน และมีความสุขแบบเดียวกับที่ท่านเคยทุ่มเทให้เราในวัยเด็ก

:: คือหัตถาครองพิภพ ::

“…ถึงชายได้กวัดแกว่งแผลงจากอาสน์ ซึ่งอำนาจกำแหงแรงยิ่งกว่า อันมือไกวเปลไซร้แต่ไรมาคือหัตถาครองพิภพจบสากล…”

คือหัตถาครองพิภพ เป็นเพลงประกอบละครโทรทัศน์ชื่อเดียวกัน มีเนื้อหาพูดถึง ความรักของแม่ ที่มีอานุภาพสามารถดลบันดาลให้ ลูกๆ เป็นได้ทั้งคนดี คนชั่ว กษัตริย์ หรือ พระอรหันต์ ทุกอย่างล้วนเกิดขึ้นมาด้วย สองมือของแม่ที่คอยทนุถนอมฟูกฟัก ชี้นำทางลูก เหมือนท่อนหนึ่งในเพลงได้กล่าวไว้ ‘ถึงชายได้กวัดแกว่ง แผลงจากอาสน์’ หมายถึง ผู้ชายที่มีอำนาจล้นพ้น แกว่งอาวุธในมืออยู่บนบัลลังก์ ส่วนท่อน ‘อันมือไกวเปลไซร้ แต่ไรมา คือหัตถาครองพิภพ จบสากล’ หมายความถึง มือของแม่ ที่คอยไกวเปล เลี้ยงดูจนคนเหล่านั้นเติบใหญ่ คือมือที่กำหนดชะตากรรม ถึงขั้นครองโลกและจักรวาล (สากล) ได้ แสดงให้เห็นว่าผู้ประพันธ์ มองเห็นถึงความสำคัญของสตรี ผู้เป็นแม่ที่สุด

:: You will be in my heart ::

“…อ้อมแขนนี้จะกอดลูกไว้ ให้ความปลอดภัยและความอบอุ่น สายสัมพันธ์ระหว่างเราสองคน จะไม่มีวันถูกทำลายลงได้ แม่อยู่ตรงนี้แล้ว อย่าร้องไห้เลยนะคนดี…”

เพลง You will be in my heart แต่งและร้องโดย Phil Collins ประกอบอยู่ในภาพยนตร์แอนิเมชั่นของ Walt disney เรื่อง Trazan เป็นเพลงที่ คาล่า แม่กอริล่าร้องปลอบทาร์ซาน ตอนที่เธอเจอเขา และพากลับไปพร้อมกับฝูงกอริล่าด้วย สื่อถึงความทุ่มเทของผู้เป็นแม่ ที่พร้อมจะมอบให้ทั้งความรัก และความปลอดภัย สายสัมพันธ์ระหว่างกันนั้นเเข็งแรงคงทน ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ลูกที่น่ารักของเธอ จะอยู่ในใจ เคียงข้างกันเสมอ